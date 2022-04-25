«Краснодар» сыграет на своем поле с «Зенитом» в рамках 26-го тура чемпионата России. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 19:00 мск. «Краснодар» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Краснодар»

Молодые краснодарцы смотрятся выгодно, и пока не потеряли шансов на медали чемпионата. Сейчас «быки» находятся на 5 месте.

В минувшем туре чемпионата «Краснодар» довольно неожиданно проиграл. «Крылья Советов» оказались кубанцам не по зубам (2:0).

Коэффициенты матча Краснодар — Зенит 1 7.40 X 4.80 2 1.40 Ставка

Сильно ощущается отсутствие одного из лидеров команды Эдуарда Сперцяна. В активе армянского хавбека 6 мячей и два ассиста.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Матчи против зенитовцев для «Краснодара» традиционно складываются неудачно. Из пяти последних поединков команда добыла две ничьи при трех поражениях.

«Зенит»

«Зенит» несется к очередному чемпионскому титулу. Отрыв от «Динамо» измеряется всего тремя очками.

Впрочем, все в руках у команды Сергея Семака. Пять оставшихся туров вполне реально пройти без потерь, да и динамовский конкурент может оступиться.

В минувшем туре чемпионата «Зенит» вновь добыл три очка. Дома питерцы уверенно одолели «Урал» (3:1).

А вот из Кубка России питерцы вылетели. В серии пенальти «Зенит» уступил представителю ФНЛ «Алании».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Зенит» за 1.42, на ничью за 5.35, а на «Краснодар» — за 7.90.

«Краснодар» без Сперцяна выглядит не столь уверенно.

Зенитовцы находятся в чемпионской гонке, и не имеют права терять очки .

«Зенит» настроен реабилитироваться за кубковую неудачу. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Зенита» -3.5, поставить на это можно с коэффициентом 6.40. Для остальных — более умеренный прогноз.