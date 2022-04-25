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    «Зенит» устроит разгром «быкам»?

    «Краснодар» — «Зенит». Дерзкая ставка за 6.40 на матч РПЛ 25 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Зенит»
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    Андрей Мостовой
    «Краснодар» сыграет на своем поле с «Зенитом» в рамках 26-го тура чемпионата России. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 19:00 мск. «Краснодар» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 25 Апреля 2022 года
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    «Краснодар»

    Молодые краснодарцы смотрятся выгодно, и пока не потеряли шансов на медали чемпионата. Сейчас «быки» находятся на 5 месте.

    В минувшем туре чемпионата «Краснодар» довольно неожиданно проиграл. «Крылья Советов» оказались кубанцам не по зубам (2:0).

    Коэффициенты матча Краснодар — Зенит

  • 1
  • 7.40
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 1.40
  • Ставка
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    Сильно ощущается отсутствие одного из лидеров команды Эдуарда Сперцяна. В активе армянского хавбека 6 мячей и два ассиста.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Матчи против зенитовцев для «Краснодара» традиционно складываются неудачно. Из пяти последних поединков команда добыла две ничьи при трех поражениях.

    «Зенит»

    «Зенит» несется к очередному чемпионскому титулу. Отрыв от «Динамо» измеряется всего тремя очками.

    Впрочем, все в руках у команды Сергея Семака. Пять оставшихся туров вполне реально пройти без потерь, да и динамовский конкурент может оступиться.

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    • В минувшем туре чемпионата «Зенит» вновь добыл три очка. Дома питерцы уверенно одолели «Урал» (3:1).

    А вот из Кубка России питерцы вылетели. В серии пенальти «Зенит» уступил представителю ФНЛ «Алании».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Зенит» за 1.42, на ничью за 5.35, а на «Краснодар» — за 7.90.

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    «Краснодар» без Сперцяна выглядит не столь уверенно.

    Зенитовцы находятся в чемпионской гонке, и не имеют права терять очки.

    «Зенит» настроен реабилитироваться за кубковую неудачу. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Зенита» -3.5, поставить на это можно с коэффициентом 6.40. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Краснодар» — «Зенит»: прогноз, ставка (6.40), статистика, коэффициенты матча 25.04.2022. Прогнозы на футбол. «Зенит» устроит разгром «быкам»?
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