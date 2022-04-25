Встреча 26-го тура РПЛ между «Краснодаром» и питерским «Зенитом» состоится 25 апреля. Матч на арене «Краснодар» начнется в 19:00 мск. «Краснодар» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Краснодар»

В начале марта «Краснодар» на своем поле обыграл «Урал» (2:1), а потом на выезде вырвал победу у «Спартака» (2:1) благодаря пенальти в концовке.

После этого кубанский клуб на выезде упустил победу над «Уфой» (1:1), благодаря опять же пенальти на последних минутах, и дома проиграл «Динамо» (0:1).

Коэффициенты матча Краснодар — Зенит 1 7.40 X 4.80 2 1.40 Ставка

В последних матчах подопечные Алексея Антонюка на выезде сначала вырвали победу у «Рубина» (1:0), а потом уступили в Самаре «Крыльям Советов» (0:2).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 24 матчей РПЛ «Краснодар» с 39 очками на 6-м месте. Разница мячей 35-24. Под вопросом участие Сперцяна.

«Зенит»

В марте питерцы в Самаре потерли очки в матче с «Крыльями» (1:1), а вернувшись домой команда Сергея Семака разгромила тульский «Арсенал» (3:0).

В начале апреля «Зенит» на выезде разошелся миром с «Сочи» (0:0) и в Грозном победил «Ахмат» (2:0).

В последних матчах действующий чемпион дома победил «Урал» (3:1) в рамках РПЛ, а потом вылетел из Кубка России, проиграв в четвертьфинале по пенальти «Алании» — 2:2 (5:6).

Календарь и таблица РПЛ

После 25 туров РПЛ «Зенит» с 55 очками на первом месте. Разница мячей 58-24, Дзюба забил 11 голов. Не сыграют Караваев, Ловрен, Одоевский и Крицюк.

Прогноз и ставка

На победу «Краснодара» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 7.20, на ничью в основное время — 5.20, а на победу «Зенита» — 1.41.

В первом туре «Зенит» победил дома 3:2. В пяти последних очных встречах питерцы трижды победили и дважды сыграли вничью.

«Зенит» выиграл три из последних 5 выездов в Краснодар, проиграв лишь раз — еще в 2016 году. Прогнозируем, что «Зенит» не проиграет верховой матч. .