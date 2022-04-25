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    Сумеют ли «быки» прервать безвыигрышную серию матчей с «Зенитом»?

    «Краснодар» — «Зенит». Прогноз, ставки (к. 1.84) на футбол, РПЛ, 25 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Зенит»
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    «Зенит» — «Краснодар»
    Встреча 26-го тура РПЛ между «Краснодаром» и питерским «Зенитом» состоится 25 апреля. Матч на арене «Краснодар» начнется в 19:00 мск. «Краснодар» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 25 Апреля 2022 года
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    «Краснодар»

    В начале марта «Краснодар» на своем поле обыграл «Урал» (2:1), а потом на выезде вырвал победу у «Спартака» (2:1) благодаря пенальти в концовке.

    После этого кубанский клуб на выезде упустил победу над «Уфой» (1:1), благодаря опять же пенальти на последних минутах, и дома проиграл «Динамо» (0:1).

    Коэффициенты матча Краснодар — Зенит

  • 1
  • 7.40
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 1.40
  • Ставка
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    В последних матчах подопечные Алексея Антонюка на выезде сначала вырвали победу у «Рубина» (1:0), а потом уступили в Самаре «Крыльям Советов» (0:2).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 24 матчей РПЛ «Краснодар» с 39 очками на 6-м месте. Разница мячей 35-24. Под вопросом участие Сперцяна.

    «Зенит»

    В марте питерцы в Самаре потерли очки в матче с «Крыльями» (1:1), а вернувшись домой команда Сергея Семака разгромила тульский «Арсенал» (3:0).

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    • В начале апреля «Зенит» на выезде разошелся миром с «Сочи» (0:0) и в Грозном победил «Ахмат» (2:0).

    В последних матчах действующий чемпион дома победил «Урал» (3:1) в рамках РПЛ, а потом вылетел из Кубка России, проиграв в четвертьфинале по пенальти «Алании» — 2:2 (5:6).

    Календарь и таблица РПЛ

    После 25 туров РПЛ «Зенит» с 55 очками на первом месте. Разница мячей 58-24, Дзюба забил 11 голов. Не сыграют Караваев, Ловрен, Одоевский и Крицюк.

    Прогноз и ставка

    На победу «Краснодара» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 7.20, на ничью в основное время — 5.20, а на победу «Зенита» — 1.41.

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    В первом туре «Зенит» победил дома 3:2. В пяти последних очных встречах питерцы трижды победили и дважды сыграли вничью.

    «Зенит» выиграл три из последних 5 выездов в Краснодар, проиграв лишь раз — еще в 2016 году. Прогнозируем, что «Зенит» не проиграет верховой матч. .

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.74 и ТБ 2,5 за 1.53.

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    «Краснодар» — «Зенит»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 25.04.2022. Прогнозы на футбол. Сумеют ли «быки» прервать безвыигрышную серию матчей с «Зенитом»?
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