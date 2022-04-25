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    Показательная месть от «Арарата-Армении»?

    ВКМА — «Арарат-Армения». Прогноз, ставка (к. 2.19) на футбол, чемпионат Армении, 25 апреля 2022 года

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    «Арарат-Армения»
    ВКМА сыграет на своем поле с «Арарат-Арменией» в рамках 29-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 14:00 мск. ВКМА — «Арарат-Армения»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Армения. Высшая лига 25 Апреля 2022 года
    BKMA
  • Армения. Высшая лига
    •  BKMA 14:00 Арарат-Армения Арарат-Армения
  • Ереван
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    ВКМА

    ВКМА на данный момент находится на предпоследнем 9 месте. Отставание от спасительной восьмой позиции составляет 4 очка.

    Главным бичом команды являются ненадежные тылы. ВКМА пропускает чаще остальных — 49 мячей в 25 матчах.

    Минувший тур команда на полном праве может записать себе в актив. ВКМА дал бой одному из лидеров чемпионата «Пюнику», хоть и уступил (1:0).

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    Против «Арарат-Армении» команда играет неудачно. Из трех сыгранных поединков она извлекла только ничью.

    «Арарат-Армения»

    «Арарат-Армения» отчаянно сражается за чемпионский титул. Причем на текущий момент команда находится на 2 месте, отставая от лидера на два очка.

    У команды все в порядке с обороной. В 25 матчах «Арарат-Армения» пропустила всего 17 мячей, да и атака является лучшей в лиге — 48 голов.

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  • 22/04/2022

    • Минувший тур сложился для команды безуспешно. «Арарат-Армения» упустил верную викторию над «Алашкертом» (1:1).

    Наверняка в этом поединке команда будет действовать первым номером. В этом ей помогут сверхнастрой на финиш чемпионата и быстрый гол.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Арарат-Армению» за 1.12, на ничью за 7.70, а на ВКМА — за 20.00.

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    Хозяева наверняка будут активно атаковать.

    ВКМА уже имеет опыт отбора очков у «Арарат-Армении» (0:0).

    «Арарат-Армения» показатель поквитается с оппонентом за мартовскую потерю очков. Наши прогноз и ставка — Фора «Арарат-Армении» -2.5 с коэффициентом 2.19.

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    ВКМА — «Арарат-Армения»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 25.04.2022. Прогнозы на футбол. Показательная месть от «Арарата-Армении»?
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