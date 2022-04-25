ВКМА сыграет на своем поле с «Арарат-Арменией» в рамках 29-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 14:00 мск. ВКМА — «Арарат-Армения»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ВКМА

ВКМА на данный момент находится на предпоследнем 9 месте. Отставание от спасительной восьмой позиции составляет 4 очка.

Главным бичом команды являются ненадежные тылы. ВКМА пропускает чаще остальных — 49 мячей в 25 матчах.

Минувший тур команда на полном праве может записать себе в актив. ВКМА дал бой одному из лидеров чемпионата «Пюнику», хоть и уступил (1:0).

Все прогнозы на футбол

Против «Арарат-Армении» команда играет неудачно. Из трех сыгранных поединков она извлекла только ничью.

«Арарат-Армения»

«Арарат-Армения» отчаянно сражается за чемпионский титул. Причем на текущий момент команда находится на 2 месте, отставая от лидера на два очка.

У команды все в порядке с обороной. В 25 матчах «Арарат-Армения» пропустила всего 17 мячей, да и атака является лучшей в лиге — 48 голов.

Минувший тур сложился для команды безуспешно. «Арарат-Армения» упустил верную викторию над «Алашкертом» (1:1).

Наверняка в этом поединке команда будет действовать первым номером. В этом ей помогут сверхнастрой на финиш чемпионата и быстрый гол.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Арарат-Армению» за 1.12, на ничью за 7.70, а на ВКМА — за 20.00.

Хозяева наверняка будут активно атаковать .

ВКМА уже имеет опыт отбора очков у «Арарат-Армении» (0:0).

«Арарат-Армения» показатель поквитается с оппонентом за мартовскую потерю очков. Наши прогноз и ставка — Фора «Арарат-Армении» -2.5 с коэффициентом 2.19.