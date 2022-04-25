ВКМА
ВКМА на данный момент находится на предпоследнем 9 месте. Отставание от спасительной восьмой позиции составляет 4 очка.
Главным бичом команды являются ненадежные тылы. ВКМА пропускает чаще остальных — 49 мячей в 25 матчах.
Минувший тур команда на полном праве может записать себе в актив. ВКМА дал бой одному из лидеров чемпионата «Пюнику», хоть и уступил (1:0).
Против «Арарат-Армении» команда играет неудачно. Из трех сыгранных поединков она извлекла только ничью.
«Арарат-Армения»
«Арарат-Армения» отчаянно сражается за чемпионский титул. Причем на текущий момент команда находится на 2 месте, отставая от лидера на два очка.
У команды все в порядке с обороной. В 25 матчах «Арарат-Армения» пропустила всего 17 мячей, да и атака является лучшей в лиге — 48 голов.
Минувший тур сложился для команды безуспешно. «Арарат-Армения» упустил верную викторию над «Алашкертом» (1:1).
Наверняка в этом поединке команда будет действовать первым номером. В этом ей помогут сверхнастрой на финиш чемпионата и быстрый гол.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Арарат-Армению» за 1.12, на ничью за 7.70, а на ВКМА — за 20.00.
Хозяева
ВКМА уже имеет опыт отбора очков у «Арарат-Армении» (0:0).
«Арарат-Армения» показатель поквитается с оппонентом за мартовскую потерю очков. Наши прогноз и ставка — Фора «Арарат-Армении» -2.5 с коэффициентом 2.19.