Одни удар — один гол. «Барса» победила в Сан-Себастьяне, укрепив свою позицию в топ-4

Ход матча
3’ Угловой не лучшим образом разыграли сан-себастьянцы, после чего Александер Исак смело пошёл в прессинг на Тер Штегена, едва не отобрав у голкипера «Барсы» мяч.
10’ Дембеле цепляется за мяч на правом краю штрафной «Сосьедада» и бьёт в дальний угол, попадая в штангу,
11’ 0:1 Пьер-Эмерик Обамеянг. Безалаберно сыграла защита хозяев, позволив Торресу в полном одиночестве принять мяч в штрафной после мягкого навеса Гави. Ферран прошёл к краю вратарской и навесил к дальней штанге, где Обамеянг в прыжке головой с метра отправил мяч в сетку.
23’ Исак оказался теперь на левом фланге в атаке, обыгрался с Янузаем, вскоре после чего последовал кросс в штрафную «Барсы». Сёрлот зацепился на дальнем краю площадки, толком не сумел наладить контроль, зато заработал корнер.
30’ Ушёл де Йонг в сторону от защитника на подступах к штрафной хозяев и резко пробил в правый угол — рядом со штангой.
43’ Сёрлот собрал на себя нескольких защитников в центральной оси и покатил на ворвавшегося справа в штрафную «Барсы», совершенно неприкрытого Исака. Тот сблизился с голкипером и пробил в сторону дальнего угла, но не попал в створ.
47’ Янузай с левого фланга прошёл к штрафной и прострелил на Сёрлота, который просто оступился на ровном месте и не смог пробить.
59’ В третий раз за тайм выполнил Янузай классную передачу на Сёрлота, и Александр вышел на ударную позицию, убежав от Гарсии и пробив с нескольких метров — тер Штеген ногой отразил удар.
65’ Дембеле обработал мяч на правом краю штрафной после навеса с фланга и прострелил на Обамеянга, который проиграл борьбу сопернику, не добравшись до мяча.
73’ Торрес обработал мяч у левого края штрафной хозяев и прострелил к линии вратарской, где Гави успел к мячу в полном одиночестве, но ухитрился пробить выше ворот.
85’ Янузай слева у лицевой собрал на себя нескольких защитников, после чего покатил к бровке на Рико, который в касание навесил к линии вратарской «Барсы», где поймал мяч Тер Штеген.
90+4’ Порту с левого фланга закрутил мяч во вратарскую каталонцев, где Лангле перепрыгнул Мартина и выбил мяч головой.
Следующие матчи
Благодаря этой победе команда Хави вернулась на 2-ю позицию в турнирной таблице Примеры, набрав 63 очка в 32 матчах.
Отставание от лидирующего «Реала» составляет 15 очков, но у каталонцев осталась игра в запасе. «Реал Сосьедад» идет на 6-й позиции: 55 очков после 33 игр.
Календарь и таблица испанской Примеры
24 апреля «Барселона» в перенесенном матче 20-го тура Ла Лига сыграет дома с «Райо Вальекано». А 1 мая в гости к «Вальекано» в рамках 34-го тура отправится «Реал Сосьедад».
Прямая речь
Хави, главный тренер «Барселоны»
— Этот матч доставил мне самые неприятные ощущения, как и игра с «Вильярреалом» (3:1). Соперник владел мячом больше нас во многих фазах игры, мы не могли выбраться со своей половины поля. «Сосьедад» — отличная команда. Мы ощущали усталость, но добились жизненно важной победы.
Честно говоря, во многих аспектах «Сосьедад» заслуживал большего. Во втором тайме он заслужил ничью. Но столь важная победа — за нами. Последняя неделя была очень долгой, принесла нам много сожалений, но это пойдет нам на пользу. Мы эмоционально подавлены, но это нормально. А вот то, что «Барселона» способна бороться за нужный результат, даже не играя хорошо, — это нечто новое.
Дани Алвес, защитник «Барселоны»
— Мы знали, что это будет очень сложный матч, матчи здесь всегда сложные, и болельщики оказывают на них большое давление. Мы знали, что это очень сложный матч, матчи в «Аноете» всегда сложные, а болельщики оказывали большое давление.
Мы знаем, что осталось 7 финальных матчей. Нам очень нужна была эта победа после двух предыдущих поражений. У нас был необходимый боевой дух, мы не сдавались до конца. Это был тяжелый матч против сложного соперника. Последние минуты матча были сложными, но в итоге мы получили три очка.