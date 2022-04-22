Одни удар — один гол. «Барса» победила в Сан-Себастьяне, укрепив свою позицию в топ-4

«Барселона» на выезде обыграла «Реал Сосьедад» благодаря единственному быстрому голу, забитому Обамеянгом. Это был единственный удар каталонцев в створ. Во втором тайме у сан-себастьянцев было территориальное преимущество, но так и не сумела команда Альгуасиля воплотить свои моменты в забитый мяч.

Ход матча

3’ Угловой не лучшим образом разыграли сан-себастьянцы, после чего Александер Исак смело пошёл в прессинг на Тер Штегена, едва не отобрав у голкипера «Барсы» мяч.

10’ Дембеле цепляется за мяч на правом краю штрафной «Сосьедада» и бьёт в дальний угол, попадая в штангу,

11’ 0:1 Пьер-Эмерик Обамеянг. Безалаберно сыграла защита хозяев, позволив Торресу в полном одиночестве принять мяч в штрафной после мягкого навеса Гави. Ферран прошёл к краю вратарской и навесил к дальней штанге, где Обамеянг в прыжке головой с метра отправил мяч в сетку.

23’ Исак оказался теперь на левом фланге в атаке, обыгрался с Янузаем, вскоре после чего последовал кросс в штрафную «Барсы». Сёрлот зацепился на дальнем краю площадки, толком не сумел наладить контроль, зато заработал корнер.

30’ Ушёл де Йонг в сторону от защитника на подступах к штрафной хозяев и резко пробил в правый угол — рядом со штангой.

43’ Сёрлот собрал на себя нескольких защитников в центральной оси и покатил на ворвавшегося справа в штрафную «Барсы», совершенно неприкрытого Исака. Тот сблизился с голкипером и пробил в сторону дальнего угла, но не попал в створ.

47’ Янузай с левого фланга прошёл к штрафной и прострелил на Сёрлота, который просто оступился на ровном месте и не смог пробить.

59’ В третий раз за тайм выполнил Янузай классную передачу на Сёрлота, и Александр вышел на ударную позицию, убежав от Гарсии и пробив с нескольких метров — тер Штеген ногой отразил удар.

65’ Дембеле обработал мяч на правом краю штрафной после навеса с фланга и прострелил на Обамеянга, который проиграл борьбу сопернику, не добравшись до мяча.

73’ Торрес обработал мяч у левого края штрафной хозяев и прострелил к линии вратарской, где Гави успел к мячу в полном одиночестве, но ухитрился пробить выше ворот.

85’ Янузай слева у лицевой собрал на себя нескольких защитников, после чего покатил к бровке на Рико, который в касание навесил к линии вратарской «Барсы», где поймал мяч Тер Штеген.

90+4’ Порту с левого фланга закрутил мяч во вратарскую каталонцев, где Лангле перепрыгнул Мартина и выбил мяч головой.

Футбол. Испания. Примера Реал Сосьедад — Барселона 0:1 Гол: 0:1 Пьер-Эмерик Обамеянг (11') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Хосеба Сальдуа (Андони Горосабель, 81'), Игор Субельдия, Робен Ле Норман, Диего Рико, Мартин Субименди (Андер Гевара, 90'), Микель Мерино, Рафинья (Хон Гуриди, 81'), Аднан Янузай (Андер Мартин, 87'), Александер Исак (Порту Кристиан, 87'), Александр Сёрлот Барселона: Ферран Торрес, Пьер-Эмерик Обамеянг (Люк де Йонг, 82'), Усман Дембеле, Френки де Йонг, Серхио Бускетс, Пабло Гавира, Жорди Альба, Жерар Пике (Клеман Лангле, 82'), Рональд Араухо (Эрик Гарсия, 55'), Дани Алвес (Серджино Дест, 66'), Марк-Андре тер Штеген Предупреждения: Рональд Араухо (33'), Пабло Гавира (85'), Робен Ле Норман (90 + 2')

Следующие матчи

Благодаря этой победе команда Хави вернулась на 2-ю позицию в турнирной таблице Примеры, набрав 63 очка в 32 матчах.

Отставание от лидирующего «Реала» составляет 15 очков, но у каталонцев осталась игра в запасе. «Реал Сосьедад» идет на 6-й позиции: 55 очков после 33 игр.

Календарь и таблица испанской Примеры

24 апреля «Барселона» в перенесенном матче 20-го тура Ла Лига сыграет дома с «Райо Вальекано». А 1 мая в гости к «Вальекано» в рамках 34-го тура отправится «Реал Сосьедад».

Прямая речь

Хави, главный тренер «Барселоны»

— Этот матч доставил мне самые неприятные ощущения, как и игра с «Вильярреалом» (3:1). Соперник владел мячом больше нас во многих фазах игры, мы не могли выбраться со своей половины поля. «Сосьедад» — отличная команда. Мы ощущали усталость, но добились жизненно важной победы.

Честно говоря, во многих аспектах «Сосьедад» заслуживал большего. Во втором тайме он заслужил ничью. Но столь важная победа — за нами. Последняя неделя была очень долгой, принесла нам много сожалений, но это пойдет нам на пользу. Мы эмоционально подавлены, но это нормально. А вот то, что «Барселона» способна бороться за нужный результат, даже не играя хорошо, — это нечто новое.

Дани Алвес, защитник «Барселоны»

— Мы знали, что это будет очень сложный матч, матчи здесь всегда сложные, и болельщики оказывают на них большое давление. Мы знали, что это очень сложный матч, матчи в «Аноете» всегда сложные, а болельщики оказывали большое давление.

Мы знаем, что осталось 7 финальных матчей. Нам очень нужна была эта победа после двух предыдущих поражений. У нас был необходимый боевой дух, мы не сдавались до конца. Это был тяжелый матч против сложного соперника. Последние минуты матча были сложными, но в итоге мы получили три очка.