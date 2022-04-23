«Манчестер Сити» сыграет против «Уотфорда» в рамках 34-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 17:00 мск. «Манчестер Сити» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» по-прежнему единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав в 32-х матчах 77 очков. При этот отрыв от «Ливерпуля» составляет лишь одно очко.

«Манчестер Сити» сохранил лидерство после домашней победы над «Брайтоном» (3:0). Все три мяча «горожане» забили после перерыва.

Коэффициенты матча Манчестер Сити — Уотфорд 1 1.11 X 8.50 2 26.00 Ставка

Команда Пепа Гвардиолы, как и ожидалось, быстро пришла в себя после поражения от «Ливерпуля» (2:3) в Кубке Англии и сложнейшего матча с мадридским «Атлетико» в Лиге чемпионов.

«Манчестер Сити» выиграл девять из 11-ти предыдущих матчей АПЛ на своем поле.

«Уотфорд»

«Уотфорд» тем временем находится на предпоследней строчке после 32-х сыгранных матчей, в которых набрал 22 очка.

Следующий сезон «Уотфорд», судя по всему, начнет в Чемпионшипе. Даже после назначения опытнейшего Роя Ходжсона команде так и не удалось выбраться из зоны вылета.

Все прогнозы на АПЛ

«Уотфорд» проиграл пять из шести предыдущих матчей. Исключением на этом отрезке стала лишь гостевая встреча с «Саутгемптоном», завершившаяся неожиданной победой со счетом 2:1.

«Уотфорд» пропустил 15 мячей в шести предыдущих матчах.

Прогноз и ставка

На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.22, ничью букмекеры предлагают за 10.50, а победу «Уотфорда» — за 26.00.

Какие тут могут быть варианты? Только победа «Ман Сити». И скорее всего, победа крупная. Такой соперник точно ничего не сделает команде Гвардиолы.

Ставка — победа «Манчестер Сити» + тотал матча меньше 3,5 за 2.24.

При этом надо не забывать, что впереди еще и встреча с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов, поэтому чересчур усердствовать «Сити» не будет.