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    «Ман Сити» сенсационно потеряет очки в игре с «Уотфордом»?

    «Манчестер Сити» — «Уотфорд». Прогноз (к. 2.24) и ставки на футбол, АПЛ, 23 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Уотфорд»
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    «Манчестер Сити» выиграл девять из 11-ти предыдущих матчей АПЛ на своем поле
    «Манчестер Сити» сыграет против «Уотфорда» в рамках 34-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 17:00 мск. «Манчестер Сити» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Апреля 2022 года
    Манчестер Сити
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    •  Манчестер Сити 17:00 Уотфорд Уотфорд
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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» по-прежнему единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав в 32-х матчах 77 очков. При этот отрыв от «Ливерпуля» составляет лишь одно очко.

    «Манчестер Сити» сохранил лидерство после домашней победы над «Брайтоном» (3:0). Все три мяча «горожане» забили после перерыва.

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Уотфорд

  • 1
  • 1.11
  • X
  • 8.50
  • 2
  • 26.00
  • Ставка
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    Команда Пепа Гвардиолы, как и ожидалось, быстро пришла в себя после поражения от «Ливерпуля» (2:3) в Кубке Англии и сложнейшего матча с мадридским «Атлетико» в Лиге чемпионов.

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  • 17/04/2022

    • «Манчестер Сити» выиграл девять из 11-ти предыдущих матчей АПЛ на своем поле.

    «Уотфорд»

    «Уотфорд» тем временем находится на предпоследней строчке после 32-х сыгранных матчей, в которых набрал 22 очка.

    Следующий сезон «Уотфорд», судя по всему, начнет в Чемпионшипе. Даже после назначения опытнейшего Роя Ходжсона команде так и не удалось выбраться из зоны вылета.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Уотфорд» проиграл пять из шести предыдущих матчей. Исключением на этом отрезке стала лишь гостевая встреча с «Саутгемптоном», завершившаяся неожиданной победой со счетом 2:1.

    «Уотфорд» пропустил 15 мячей в шести предыдущих матчах.

    Прогноз и ставка

    На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.22, ничью букмекеры предлагают за 10.50, а победу «Уотфорда» — за 26.00.

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    Какие тут могут быть варианты? Только победа «Ман Сити». И скорее всего, победа крупная. Такой соперник точно ничего не сделает команде Гвардиолы.

    Ставка — победа «Манчестер Сити» + тотал матча меньше 3,5 за 2.24.

    При этом надо не забывать, что впереди еще и встреча с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов, поэтому чересчур усердствовать «Сити» не будет.

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    «Манчестер Сити» — «Уотфорд»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 23.04.2022. Прогнозы на футбол. «Ман Сити» сенсационно потеряет очки в игре с «Уотфордом»?
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