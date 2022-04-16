В 33 туре чемпионата Англии встретятся «Уотфорд» и «Брентфорд». Игра запланирована на 16 апреля 17:00 мск. «Уотфорд» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уотфорд»

«Шершни» в одном пункте от дна турнирной таблицы АПЛ. Они имеют 22 очка и похоже, что набирать баллы не спешат.

К матчу команда подошла с двумя поражениями, уступив «Ливерпулю» (0:2) и «Лидсу» (0:3). До этого хозяева с трудом, но все же обыграли «Саутгемптон» (2:1).

Коэффициенты матча Уотфорд — Брентфорд 1 2.90 X 3.30 2 2.50 Ставка

На домашнем поле «Уотфорд» не знает вкуса победы на протяжении девяти матчей. За прошедший отрезок сезона клуб имеет всего лишь 7 домашних очков. Это худший показатель.

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«Брентфорд»

У гостей дела идут намного лучше, поскольку у них 4 победы в шести турах и лишь одно поражение. По текущей форме за этот отрезок «Брентфорд» имеет четвертый результат.

Последние два результата говорят об отличной форме «пчел». Они обыграли «Челси», причем с разгромным счетом 4:1. В прошлом туре коллектив всухую одолел «Вест Хэм» (2:0).

Последнее поражение у «Брентфорда» было 20 марта, когда он на выезде проиграл «Лестеру» с результатом 1:2.

Травмированы полузащитники Джошуа Да Силва и Фрэнк Оньека.

Прогноз и ставка

Букмекерские котировки на победу одной и другой команд составляют 2.90 и 2.55 соответственно. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.30.

Наверное, тут все очевидно. «Уотфорд» — худшая домашняя команда лиги на данный момент, которая с трудом набирает очки в этом сезоне. С другой стороны «Брентфорд», который показал, на что способен.

После двух побед над лидерами «пчелы» должны без труда обыграть аутсайдера. Ставка — победа гостей.