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    Продолжит ли «Брентфорд» подъем по турнирной таблице?

    «Уотфорд» — «Брентфорд». Прогноз (к. 2.55), ставки на футбол, АПЛ, 16 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Уотфорд» — «Брентфорд»
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    Кристиан Эриксен
    В 33 туре чемпионата Англии встретятся «Уотфорд» и «Брентфорд». Игра запланирована на 16 апреля 17:00 мск. «Уотфорд» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Апреля 2022 года
    Уотфорд
  • Уотфорд
    •  Уотфорд 17:00 Брентфорд Брентфорд
  • Брентфорд
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    «Уотфорд»

    «Шершни» в одном пункте от дна турнирной таблицы АПЛ. Они имеют 22 очка и похоже, что набирать баллы не спешат.

    К матчу команда подошла с двумя поражениями, уступив «Ливерпулю» (0:2) и «Лидсу» (0:3). До этого хозяева с трудом, но все же обыграли «Саутгемптон» (2:1).

    Коэффициенты матча Уотфорд — Брентфорд

  • 1
  • 2.90
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.50
  • Ставка
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    На домашнем поле «Уотфорд» не знает вкуса победы на протяжении девяти матчей. За прошедший отрезок сезона клуб имеет всего лишь 7 домашних очков. Это худший показатель.

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    Не сыграют форвард Кучо и защитник Николя Н'Кулу.

    «Брентфорд»

    У гостей дела идут намного лучше, поскольку у них 4 победы в шести турах и лишь одно поражение. По текущей форме за этот отрезок «Брентфорд» имеет четвертый результат.

    Последние два результата говорят об отличной форме «пчел». Они обыграли «Челси», причем с разгромным счетом 4:1. В прошлом туре коллектив всухую одолел «Вест Хэм» (2:0).

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    • Последнее поражение у «Брентфорда» было 20 марта, когда он на выезде проиграл «Лестеру» с результатом 1:2.

    Травмированы полузащитники Джошуа Да Силва и Фрэнк Оньека.

    Прогноз и ставка

    Букмекерские котировки на победу одной и другой команд составляют 2.90 и 2.55 соответственно. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.30.

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    Наверное, тут все очевидно. «Уотфорд» — худшая домашняя команда лиги на данный момент, которая с трудом набирает очки в этом сезоне. С другой стороны «Брентфорд», который показал, на что способен.

    После двух побед над лидерами «пчелы» должны без труда обыграть аутсайдера. Ставка — победа гостей.

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    «Уотфорд» — «Брентфорд»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 16.04.2022. Прогнозы на футбол. Продолжит ли «Брентфорд» подъем по турнирной таблице?
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