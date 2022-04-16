«Уотфорд»
«Шершни» в одном пункте от дна турнирной таблицы АПЛ. Они имеют 22 очка и похоже, что набирать баллы не спешат.
К матчу команда подошла с двумя поражениями, уступив «Ливерпулю» (0:2) и «Лидсу» (0:3). До этого хозяева с трудом, но все же обыграли «Саутгемптон» (2:1).
Коэффициенты матча Уотфорд — Брентфорд
На домашнем поле «Уотфорд» не знает вкуса победы на протяжении девяти матчей. За прошедший отрезок сезона клуб имеет всего лишь 7 домашних очков. Это худший показатель.
Не сыграют форвард Кучо и защитник Николя Н'Кулу.
«Брентфорд»
У гостей дела идут намного лучше, поскольку у них 4 победы в шести турах и лишь одно поражение. По текущей форме за этот отрезок «Брентфорд» имеет четвертый результат.
Последние два результата говорят об отличной форме «пчел». Они обыграли «Челси», причем с разгромным счетом 4:1. В прошлом туре коллектив всухую одолел «Вест Хэм» (2:0).
Последнее поражение у «Брентфорда» было 20 марта, когда он на выезде проиграл «Лестеру» с результатом 1:2.
Травмированы полузащитники Джошуа Да Силва и Фрэнк Оньека.
Прогноз и ставка
Букмекерские котировки на победу одной и другой команд составляют 2.90 и 2.55 соответственно. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.30.
Наверное, тут все очевидно. «Уотфорд» — худшая домашняя команда лиги на данный момент, которая с трудом набирает очки в этом сезоне. С другой стороны «Брентфорд», который показал, на что способен.
После двух побед над лидерами «пчелы» должны без труда обыграть аутсайдера. Ставка — победа гостей.