В 29-м туре нидерландской Эредивизии «Гоу Эхед Иглс» дома сразится «Виллем II». Встреча состоится 8 апреля и начнется в 21:00 по мск. «Гоу Эхед Иглс» — «Виллем II»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гоу Эхед Иглс»

«Гоу Эхед Иглс» является середняком этого чемпионата Нидерландов. С 33 зачетными пунктами команда плотно засела в середине турнирной таблицы, где наверняка и останется.

У клуба из Девентера всего лишь одно фиаско за последние шесть игр первенства, которое случилось с ним месяц тому назад, когда он в Роттердаме уступил «Спарте» со счетом 0:1.

В других пяти поединках команда раз сыграла вничью и добилась трех выигрышей, среди которых стоит выделить и домашнюю викторию над «Аяксом» 2:1. К данной же встрече она подходит после двух сухих побед.

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В текущем чемпионате «Гоу Эхед Иглс» на своем поле выиграл шесть игр из 14 проведенных, семь встреч он еще проиграл и расписал одну мировую.

«Виллем II»

«Виллем II» ведет борьбу за выживание. На текущий момент коллектив идет на 15-й безопасной строке, но зону вылета опережает лишь на один балл.

Клуб из Тилбурга уже не может выиграть в чемпионате длительное время. Последняя их виктория датирована началом февраля, когда дома был повержен сосед по турнирке «Валвейк» 3:1.

После этого команда выдала 7-матчевую безвыигрышную серию, в которой дважды сыграла вничью и потерпела пять фиаско. Одно из было в прошлом туре в гостях от «Фейноорда» 0:2.

Вне родных стен в текущем сезоне «Виллем II» проиграл десять из 14 проведенных матчей, а также по два раза побеждал и расписывал ничьи.

В первом круге верх взял «Гоу Эхед Иглс» (1:0), а до этого четыре раза подряд сильнее был «Виллем II».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гоу Эхед Иглс» предлагают — 2.14.

На викторию «Виллем II» дают — 3.48, ничья оценена — в 3.42.

Так как обе команды не могут похвастаться высокой результативностью, да и между собой в основном играют по низам, то прогнозируем здесь тотал меньше 2,5.