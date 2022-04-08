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    «Гоу Эхед Иглс» — «Виллем II». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, Чемпионат Нидерландов, 8 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Гоу Эхед Иглс» — «Виллем II»
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    «Гоу Эхед Иглс»
    В 29-м туре нидерландской Эредивизии «Гоу Эхед Иглс» дома сразится «Виллем II». Встреча состоится 8 апреля и начнется в 21:00 по мск. «Гоу Эхед Иглс» — «Виллем II»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 08 Апреля 2022 года
    Гоу Эхед Иглс
  • Нидерланды. Эредивизия
    •  Гоу Эхед Иглс 21:00 Виллем II Виллем II
  • Нидерланды. Эредивизия
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    «Гоу Эхед Иглс»

    «Гоу Эхед Иглс» является середняком этого чемпионата Нидерландов. С 33 зачетными пунктами команда плотно засела в середине турнирной таблицы, где наверняка и останется.

    У клуба из Девентера всего лишь одно фиаско за последние шесть игр первенства, которое случилось с ним месяц тому назад, когда он в Роттердаме уступил «Спарте» со счетом 0:1.

    В других пяти поединках команда раз сыграла вничью и добилась трех выигрышей, среди которых стоит выделить и домашнюю викторию над «Аяксом» 2:1. К данной же встрече она подходит после двух сухих побед.

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    В текущем чемпионате «Гоу Эхед Иглс» на своем поле выиграл шесть игр из 14 проведенных, семь встреч он еще проиграл и расписал одну мировую.

    «Виллем II»

    «Виллем II» ведет борьбу за выживание. На текущий момент коллектив идет на 15-й безопасной строке, но зону вылета опережает лишь на один балл.

    Клуб из Тилбурга уже не может выиграть в чемпионате длительное время. Последняя их виктория датирована началом февраля, когда дома был повержен сосед по турнирке «Валвейк» 3:1.

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    • После этого команда выдала 7-матчевую безвыигрышную серию, в которой дважды сыграла вничью и потерпела пять фиаско. Одно из было в прошлом туре в гостях от «Фейноорда» 0:2.

    Вне родных стен в текущем сезоне «Виллем II» проиграл десять из 14 проведенных матчей, а также по два раза побеждал и расписывал ничьи.

    В первом круге верх взял «Гоу Эхед Иглс» (1:0), а до этого четыре раза подряд сильнее был «Виллем II».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гоу Эхед Иглс» предлагают — 2.14.

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    На викторию «Виллем II» дают — 3.48, ничья оценена — в 3.42.

    Так как обе команды не могут похвастаться высокой результативностью, да и между собой в основном играют по низам, то прогнозируем здесь тотал меньше 2,5.

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    «Гоу Эхед Иглс» — «Виллем II»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 08.04.2022. Прогнозы на футбол. В этом матче ставим на тотал меньше
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