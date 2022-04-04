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    «Милану» пора одержать уверенную победу

    «Милан» — «Болонья». Прогноз, ставка (к. 2.11) на футбол, чемпионат Италии, 4 апреля 2022 года

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    Рафаэль Леао
    «Милан» на своём поле сыграет против «Болоньи» в рамках 31-го тура чемпионата Италии. Матч состоится 4 апреля, начало — 21:45 (мск). «Милан» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 04 Апреля 2022 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 21:45 Болонья Болонья
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    «Милан»

    «Россонери» продолжают удерживать лидерство турнирной таблицы чемпионата Италии занимая первую строчку и набрав 66 очков за 30 матчей. Расположившийся ниже «Наполи» отстаёт всего на 3 балла.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Милан» 4 раза не определил сильнейшего со своими соперниками сыграв вничью и 6 раз одержал победы.

    Коэффициенты матча Милан — Болонья

  • 1
  • 1.37
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 9.00
  • Ставка
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    В чемпионате Италии «красно-черные» не проигрывают уже 8 матчей подряд. В последних трёх турах чемпионата «Милан» одержал три победы над «Наполи», «Эмполи» и «Кальяри» с одинаковым счётом 1:0.

    Календарь и таблица Серии А

    До этого «россонери» провели два ничейных поединка с «Удинезе» (1:1) и «Салернитаной» (2:2).

    «Болонья»

    «Красно-синие» занимают 13-е место в турнирной таблице Серии А набрав 33 очка за 29 матчей. Команда уверенно оторвалась от зоны вылета и закрепилась в середине турнирной таблицы.

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    • За последние 10 игр во всех турнирах «Болонья» 6 раз терпела поражения, 1 раз смогла порадовать болельщиков победой и 3 раза сыграла вничью.

    В серии А последние два тура «фельсинеи» терпели поражения от «Фиорентины» и «Аталанты», оба поединка завершились с одинаковым счётом 1:0. До этого «Болонья» расходилась ничьей с «Салернитаной» (1:1) и «Торино» (0:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Милана» в этом матче можно поставить за 1.41, ничью букмекеры предлагают взять за 5.05, а победу «Болоньи» — за 8.40.

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    Прогноз - «Милан» явный фаворит этого поединка, «россонери» в этом сезоне находятся в превосходной форме и заслуженно занимают первое место в таблице.

    Такой соперник как «Болонья» не составит никакого труда «красно-черным» одержать победу, а так как они давно не выигрывали с большой разницей, то этот матч как раз отличная возможность порадовать болельщиков.

    Ставка — Победа «Милана» с форой (-1.5) за 2.11.

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    «Милан» — «Болонья»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 04.04.2022. Прогнозы на футбол. «Милану» пора одержать уверенную победу
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