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    «Нефтчи» утвердится на второй позиции

    «Нефтчи» — «Зиря». Прогноз, ставка (к. 2.21) на футбол, чемпионат Азербайджана, 3 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтчи» — «Зиря»
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    «Нефтчи»
    «Нефтчи» сыграет на своем поле с «Зирей» в рамках 21-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 16:15 мск. «Нефтчи» — «Зиря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Азербайджан. Премьер-лига 03 Апреля 2022 года
    Нефтчи
  • Азербайджан. Премьер-лига
    •  Нефтчи 16:15 Зиря Зиря
  • Азербайджан. Премьер-лига
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    «Нефтчи»

    «Нефтчи» на данный момент находится на 2 месте. Причем, скорее всего, команда будет пытаться лишь сохранить эту позицию.

    Причем атака бакинцев действует довольно результативно. В 20 матчах игроки «Нефтчи» забили 34 гола.

    Минувший тур команда вполне может записать себе в актив. «Нефтчи» нанес разгромное поражение «Габале» (4:0).

    Все прогнозы на футбол

    Против «Зири» команда играет весьма успешно. Три победы при одной неудаче в пяти последних поединках говорят о заметном превосходстве над оппонентом.

    «Зиря»

    «Зиря» отчаянно сражается как раз за вторую строчку. Причем на текущий момент команда находится на 3 месте, отставая именно от «нефтяников» на два очка.

    У команды все в порядке с обороной. В 20 матчах «Зиря» пропустила 19 мячей — меньше гола за матч.

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    • Минувший тур сложился для команды безуспешно. «Зиря» потерпела скорушительное домашнее поражение от «Карабаха» (0:3).

    «Зиря» не слишком блещет в плане реализации. Для одного из лидеров чемпионата 27 мячей в 20 матчах — весьма скромная статистика.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Нефтчи» за 1.90, на ничью за 3.38, а на «Зирю» — за 3.92.

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    «Нефтчи» по игре выглядит монолитнее соперника.

    «Зиря» традиционно сложно играет с «нефтяниками».

    Бакинцы в последних матчах заметно прибавили, к тому же наверняка постараются оторваться от прямого конкурента. Наши прогноз и ставка — Фора «Нефтчи» -0.75 с коэффициентом 2.21.

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    «Нефтчи» — «Зиря»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 03.04.2022. Прогнозы на футбол. «Нефтчи» утвердится на второй позиции
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