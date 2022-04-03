«Нефтчи»
«Нефтчи» на данный момент находится на 2 месте. Причем, скорее всего, команда будет пытаться лишь сохранить эту позицию.
Причем атака бакинцев действует довольно результативно. В 20 матчах игроки «Нефтчи» забили 34 гола.
Минувший тур команда вполне может записать себе в актив. «Нефтчи» нанес разгромное поражение «Габале» (4:0).
Против «Зири» команда играет весьма успешно. Три победы при одной неудаче в пяти последних поединках говорят о заметном превосходстве над оппонентом.
«Зиря»
«Зиря» отчаянно сражается как раз за вторую строчку. Причем на текущий момент команда находится на 3 месте, отставая именно от «нефтяников» на два очка.
У команды все в порядке с обороной. В 20 матчах «Зиря» пропустила 19 мячей — меньше гола за матч.
Минувший тур сложился для команды безуспешно. «Зиря» потерпела скорушительное домашнее поражение от «Карабаха» (0:3).
«Зиря» не слишком блещет в плане реализации. Для одного из лидеров чемпионата 27 мячей в 20 матчах — весьма скромная статистика.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Нефтчи» за 1.90, на ничью за 3.38, а на «Зирю» — за 3.92.
«Нефтчи» по игре
«Зиря» традиционно сложно играет с «нефтяниками».
Бакинцы в последних матчах заметно прибавили, к тому же наверняка постараются оторваться от прямого конкурента. Наши прогноз и ставка — Фора «Нефтчи» -0.75 с коэффициентом 2.21.