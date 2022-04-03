«Нефтчи» сыграет на своем поле с «Зирей» в рамках 21-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 16:15 мск. «Нефтчи» — «Зиря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтчи»

«Нефтчи» на данный момент находится на 2 месте. Причем, скорее всего, команда будет пытаться лишь сохранить эту позицию.

Причем атака бакинцев действует довольно результативно. В 20 матчах игроки «Нефтчи» забили 34 гола.

Минувший тур команда вполне может записать себе в актив. «Нефтчи» нанес разгромное поражение «Габале» (4:0).

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Против «Зири» команда играет весьма успешно. Три победы при одной неудаче в пяти последних поединках говорят о заметном превосходстве над оппонентом.

«Зиря»

«Зиря» отчаянно сражается как раз за вторую строчку. Причем на текущий момент команда находится на 3 месте, отставая именно от «нефтяников» на два очка.

У команды все в порядке с обороной. В 20 матчах «Зиря» пропустила 19 мячей — меньше гола за матч.

Минувший тур сложился для команды безуспешно. «Зиря» потерпела скорушительное домашнее поражение от «Карабаха» (0:3).

«Зиря» не слишком блещет в плане реализации. Для одного из лидеров чемпионата 27 мячей в 20 матчах — весьма скромная статистика.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Нефтчи» за 1.90, на ничью за 3.38, а на «Зирю» — за 3.92.

«Нефтчи» по игре выглядит монолитнее соперника .

«Зиря» традиционно сложно играет с «нефтяниками».

Бакинцы в последних матчах заметно прибавили, к тому же наверняка постараются оторваться от прямого конкурента. Наши прогноз и ставка — Фора «Нефтчи» -0.75 с коэффициентом 2.21.