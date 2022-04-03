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    «Дрозды» расправятся с «браммиз»?

    «Бирмингем Сити» — «Вест Бромвич». Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол, Чемпионшип, 3 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бирмингем Сити» — «Вест Бромвич»
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    Грейди Диангана
    «Бирмингем Сити» сыграет на своем поле с «Вест Бромвичем» в рамках 40-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 17:00 мск. «Бирмингем Сити» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 03 Апреля 2022 года
    Бирмингем Сити
  • Англия. Чемпионшип
    •  Бирмингем Сити 17:00 Вест Бромвич Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
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    «Бирмингем Сити»

    «Бирмингем Сити» нынешний сезон проводит не лучшим образом. 19 место на текущий момент явно не удовлетворяет клубные амбиции.

    Правда, вряд ли «браммиз» будут участвовать в борьбе за выживание. Все-таки 14 очков отрыв от опасной зоны — солидный гандикап.

    Коэффициенты матча Бирмингем Сити — Вест Бромвич

  • 1
  • 3.70
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.05
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Бирмингем Сити» добыл один балл. На выезде команда расписал мировую с «Суонси» (0:0).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи против «Вест Бромвича» для команды складываются традиционно неудачно. Из пяти последних очных поединков «Бирмингем Сити» проиграл четырежды.

    «Вест Бромвич»

    «Вест Бромвич» пытается вклиниться в зону плей-офф. Правда, текущее 12 место с семиочковым отставанием от искомой шестой позиции не прибавляет оптимизма.

    Да и проблемы с реализацией всякий раз дают о себе знать. В 38 матчах команда забила только 42 мяча, что явно мало для претендента на что-то ощутимое.

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    • В предыдущем туре «Вест Бромвич» снова выдал блеклый поединок. На выезде команда довольствовалась лишь ничьей с «Бристоль Сити» (2:2).

    Лидером команды в нынешнем сезоне является Карлан Аирн-Грант. Форвард забил уже 14 мячей в текущем чемпионате.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Вест Бромвич» за 2.06, на ничью за 3.52, а на «Бирмингем Сити» — за 3.76.

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    «Бирмингем Сити» крайне неудачно играет с «дроздами».

    «Вест Бромвич» еще не потерял шансов попасть в плей-офф.

    «Дрозды» выглядят сильнее, к тому же традиционно успешно противостоят «браммиз». Наши прогноз и ставка — Победа «Вест Бромвича» с коэффициентом 2.06.

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    «Бирмингем Сити» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 03.04.2022. Прогнозы на футбол. «Дрозды» расправятся с «браммиз»?
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