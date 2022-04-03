«Бирмингем Сити» сыграет на своем поле с «Вест Бромвичем» в рамках 40-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 17:00 мск. «Бирмингем Сити» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бирмингем Сити»

«Бирмингем Сити» нынешний сезон проводит не лучшим образом. 19 место на текущий момент явно не удовлетворяет клубные амбиции.

Правда, вряд ли «браммиз» будут участвовать в борьбе за выживание. Все-таки 14 очков отрыв от опасной зоны — солидный гандикап.

Коэффициенты матча Бирмингем Сити — Вест Бромвич 1 3.70 X 3.40 2 2.05 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Бирмингем Сити» добыл один балл. На выезде команда расписал мировую с «Суонси» (0:0).

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Матчи против «Вест Бромвича» для команды складываются традиционно неудачно. Из пяти последних очных поединков «Бирмингем Сити» проиграл четырежды.

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» пытается вклиниться в зону плей-офф. Правда, текущее 12 место с семиочковым отставанием от искомой шестой позиции не прибавляет оптимизма.

Да и проблемы с реализацией всякий раз дают о себе знать. В 38 матчах команда забила только 42 мяча, что явно мало для претендента на что-то ощутимое.

В предыдущем туре «Вест Бромвич» снова выдал блеклый поединок. На выезде команда довольствовалась лишь ничьей с «Бристоль Сити» (2:2).

Лидером команды в нынешнем сезоне является Карлан Аирн-Грант. Форвард забил уже 14 мячей в текущем чемпионате.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Вест Бромвич» за 2.06, на ничью за 3.52, а на «Бирмингем Сити» — за 3.76.

«Бирмингем Сити» крайне неудачно играет с «дроздами» .

«Вест Бромвич» еще не потерял шансов попасть в плей-офф.

«Дрозды» выглядят сильнее, к тому же традиционно успешно противостоят «браммиз». Наши прогноз и ставка — Победа «Вест Бромвича» с коэффициентом 2.06.