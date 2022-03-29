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    Ирландия уверенно обыграет Литву

    Ирландия — Литва. Прогноз, ставка (2.15) на футбол, международный товарищеский матч, 29 марта 2022 года

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    Джефф Хендрик
    Сборная Ирландии на своём поле сыграет против Литвы в рамках товарищеского матча. Поединок состоится 29 марта, начало — 22:45 (мск). Ирландия — Литва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 29 Марта 2022 года
    Ирландия
  • Дублин
    •  Ирландия 21:45 Литва Литва
  • Вильнюс
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    Ирландия

    «Зелёная армия» занимает 3-е место в турнирной таблице группы А набрав 9 очков за 8 матчей. Ирландцы смогли забить своим соперникам 11 голов, а в свои ворота пропустили — 8.

    В последних матчах квалификации на Чемпионат Мира сборная Ирландии потерпела только одно поражение от Португалии на выезде, уступив со счётом 2:1. После этого было три ничейных поединка с Азербайджаном (1:1), Сербией (1:1) и Португалией (0:0), которая в ответном поединке играла в меньшинстве.

    Коэффициенты матча Ирландия — Литва

  • 1
  • 1.35
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 9.50
  • Ставка
    •

    Так же «зеленая армия» смогла одержать две разгромные победы над Азербайджаном (3:0) и Люксембургом (3:0).

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    В промежутке между этими матчами Ирландия провела один товарищеский поединок с Катаром, в котором так же уверенно обыграла соперника со счётом 4:0.

    Литва

    Литовцы являются главными аутсайдерами группы С набрав всего 3 балла за 8 матчей и занимая последнюю строчку турнирной таблицы. Футболисты этой сборной смогли забить 4 мяча в ворота своих соперников, а в свои пропустили — 19.

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    • В последних матчах квалификации на ЧМ сборная Литвы лишь один раз одержала победу в матче против Болгарии, обыграв их со счётом 3:1.

    А в остальных встречах литовцы терпели поражения дважды от Северной Ирландии (1:4 и 1:0), Болгарии (1:0), Италии (5:0), Швейцарии (0:4).

    Последним поединком сборной в том году был товарищеский матч против Кувейта, в котором команды обменялись голами и разошлись ничьей — 1:1.

    Прогноз и ставка

    На победу сборной Ирландии в этом матче можно поставить за 1.37, ничью букмекеры предлагают взять за 4.20, а победу Литвы — за 7.30.

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    Прогноз — Сборная Литвы находится в ужасной форме и имеет огромные проблемы в обороне. Литовцы когда играют с более менее сильной командой всегда пропускают большое количество голов. Поэтому для Ирландии не составит труда уверенно обыграть своего соперника.

    Ставка — Победа Ирландии с форой (-1.5) за 2.15.

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    Ирландия — Литва: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 29.03.2022. Прогнозы на футбол. Ирландия уверенно обыграет Литву
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