Сборная Ирландии на своём поле сыграет против Литвы в рамках товарищеского матча. Поединок состоится 29 марта, начало — 22:45 (мск). Ирландия — Литва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ирландия

«Зелёная армия» занимает 3-е место в турнирной таблице группы А набрав 9 очков за 8 матчей. Ирландцы смогли забить своим соперникам 11 голов, а в свои ворота пропустили — 8.

В последних матчах квалификации на Чемпионат Мира сборная Ирландии потерпела только одно поражение от Португалии на выезде, уступив со счётом 2:1. После этого было три ничейных поединка с Азербайджаном (1:1), Сербией (1:1) и Португалией (0:0), которая в ответном поединке играла в меньшинстве.

Коэффициенты матча Ирландия — Литва 1 1.35 X 4.90 2 9.50 Ставка

Так же «зеленая армия» смогла одержать две разгромные победы над Азербайджаном (3:0) и Люксембургом (3:0).

Все прогнозы на футбол

В промежутке между этими матчами Ирландия провела один товарищеский поединок с Катаром, в котором так же уверенно обыграла соперника со счётом 4:0.

Литва

Литовцы являются главными аутсайдерами группы С набрав всего 3 балла за 8 матчей и занимая последнюю строчку турнирной таблицы. Футболисты этой сборной смогли забить 4 мяча в ворота своих соперников, а в свои пропустили — 19.

В последних матчах квалификации на ЧМ сборная Литвы лишь один раз одержала победу в матче против Болгарии, обыграв их со счётом 3:1.

А в остальных встречах литовцы терпели поражения дважды от Северной Ирландии (1:4 и 1:0), Болгарии (1:0), Италии (5:0), Швейцарии (0:4).

Последним поединком сборной в том году был товарищеский матч против Кувейта, в котором команды обменялись голами и разошлись ничьей — 1:1.

Прогноз и ставка

На победу сборной Ирландии в этом матче можно поставить за 1.37, ничью букмекеры предлагают взять за 4.20, а победу Литвы — за 7.30.

Прогноз — Сборная Литвы находится в ужасной форме и имеет огромные проблемы в обороне. Литовцы когда играют с более менее сильной командой всегда пропускают большое количество голов. Поэтому для Ирландии не составит труда уверенно обыграть своего соперника.

Ставка — Победа Ирландии с форой (-1.5) за 2.15.