Шотландия U21
Шотландцы занимают 3-ю строчку турнирной таблицы группы I набрав 4 очка за 4 матча. Молодежка Шотландии смогла забить всего 3 мяча в ворота соперников, а в свои пропустила — 5.
Команда Скотта Гемилла смогла одержать победу лишь в матче против Казахстана со счётом 2:1, так же шотландцы один раз сыграли вничью с нынешним соперником Турцией (1:1).
Коэффициенты матча Шотландия U21 — Турция U21
А в остальных встречах сборная Шотландии терпела поражения от Греции (1:0), Дании (0:1) и в последнем поединке на домашнем стадионе от Бельгии (0:2).
Турция U21
Турки являются соседями по турнирной таблице сборной Шотландии, но из-за разницы в забитых /пропущенных, расположились на строчку ниже занимая 4-ю позицию. Но стоит заметить, что сборная Турции сыграла на один матч больше.
В предпоследнем матче сборная Турции проиграла лидеру группы — команде Бельгии. Матч закончился со счетом 0:2. В первом туре квалификации хозяева проиграли той же Бельгии, только 0:3.
Добыть 3 очка «лунные звезды» смогли в игре с командой Казахстана. 12 октября они выиграли на выезде со счетом 1:0. Одним пунктом команда разжилась в игре с Шотландией, которая завершилась ничьей 1:1.
А в крайней встрече Турция уступила на своём поле сборной Дании со счётом 1:2.
Прогноз и ставка
На победу Шотландии в этом матче можно поставить за 2.27, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу Турции — за 3.34.
Прогноз — Сборная Шотландии находится в более оптимальной форме и давно уже хочет реабилитироваться за провальное начало в квалификации. Поэтому в этом матче шотландцы может и минимально, но обыграют Турцию.
Ставка — Сборная Шотландии победит за 2.27.