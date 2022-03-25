Сборная Шотландии на своём поле сыграет против сборной Турции в рамках квалификации на Чемпионат Европы. Матч состоится 25 марта, начало — 22:05 (мск). Шотландия U21 — Турция U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шотландия U21

Шотландцы занимают 3-ю строчку турнирной таблицы группы I набрав 4 очка за 4 матча. Молодежка Шотландии смогла забить всего 3 мяча в ворота соперников, а в свои пропустила — 5.

Команда Скотта Гемилла смогла одержать победу лишь в матче против Казахстана со счётом 2:1, так же шотландцы один раз сыграли вничью с нынешним соперником Турцией (1:1).

Коэффициенты матча Шотландия U21 — Турция U21 1 2.15 X 3.15 2 3.30 Ставка

А в остальных встречах сборная Шотландии терпела поражения от Греции (1:0), Дании (0:1) и в последнем поединке на домашнем стадионе от Бельгии (0:2).

Турция U21

Турки являются соседями по турнирной таблице сборной Шотландии, но из-за разницы в забитых /пропущенных, расположились на строчку ниже занимая 4-ю позицию. Но стоит заметить, что сборная Турции сыграла на один матч больше.

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В предпоследнем матче сборная Турции проиграла лидеру группы — команде Бельгии. Матч закончился со счетом 0:2. В первом туре квалификации хозяева проиграли той же Бельгии, только 0:3.

Добыть 3 очка «лунные звезды» смогли в игре с командой Казахстана. 12 октября они выиграли на выезде со счетом 1:0. Одним пунктом команда разжилась в игре с Шотландией, которая завершилась ничьей 1:1.

А в крайней встрече Турция уступила на своём поле сборной Дании со счётом 1:2.

Прогноз и ставка

На победу Шотландии в этом матче можно поставить за 2.27, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу Турции — за 3.34.

Прогноз — Сборная Шотландии находится в более оптимальной форме и давно уже хочет реабилитироваться за провальное начало в квалификации. Поэтому в этом матче шотландцы может и минимально, но обыграют Турцию.

Ставка — Сборная Шотландии победит за 2.27.