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    Шотландия сможет обыграть Турцию в этом матче

    Шотландия U21 — Турция U21. Прогноз, ставка (к. 2.27) на футбол, Чемпионат Европы, 25 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Шотландия U21 — Турция U21
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    Джош Дойг
    Сборная Шотландии на своём поле сыграет против сборной Турции в рамках квалификации на Чемпионат Европы. Матч состоится 25 марта, начало — 22:05 (мск). Шотландия U21 — Турция U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа I 25 Марта 2022 года
    Шотландия U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа I
    •  Шотландия U21 22:05 Турция U21 Турция U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа I
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    Шотландия U21

    Шотландцы занимают 3-ю строчку турнирной таблицы группы I набрав 4 очка за 4 матча. Молодежка Шотландии смогла забить всего 3 мяча в ворота соперников, а в свои пропустила — 5.

    Команда Скотта Гемилла смогла одержать победу лишь в матче против Казахстана со счётом 2:1, так же шотландцы один раз сыграли вничью с нынешним соперником Турцией (1:1).

    Коэффициенты матча Шотландия U21 — Турция U21

  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 3.30
  • Ставка
    •

    А в остальных встречах сборная Шотландии терпела поражения от Греции (1:0), Дании (0:1) и в последнем поединке на домашнем стадионе от Бельгии (0:2).

    Турция U21

    Турки являются соседями по турнирной таблице сборной Шотландии, но из-за разницы в забитых /пропущенных, расположились на строчку ниже занимая 4-ю позицию. Но стоит заметить, что сборная Турции сыграла на один матч больше.

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    В предпоследнем матче сборная Турции проиграла лидеру группы — команде Бельгии. Матч закончился со счетом 0:2. В первом туре квалификации хозяева проиграли той же Бельгии, только 0:3.

    Добыть 3 очка «лунные звезды» смогли в игре с командой Казахстана. 12 октября они выиграли на выезде со счетом 1:0. Одним пунктом команда разжилась в игре с Шотландией, которая завершилась ничьей 1:1.

    А в крайней встрече Турция уступила на своём поле сборной Дании со счётом 1:2.

    Прогноз и ставка

    На победу Шотландии в этом матче можно поставить за 2.27, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу Турции — за 3.34.

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    Прогноз — Сборная Шотландии находится в более оптимальной форме и давно уже хочет реабилитироваться за провальное начало в квалификации. Поэтому в этом матче шотландцы может и минимально, но обыграют Турцию.

    Ставка — Сборная Шотландии победит за 2.27.

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    Шотландия U21 — Турция U21: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 25.03.2022. Прогнозы на футбол. Шотландия сможет обыграть Турцию в этом матче
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