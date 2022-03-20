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    Возьмет ли «Аталанта» верх над «Болоньей»?

    «Болонья» — «Аталанта». Прогноз (к. 1.82) и ставки на футбол, чемпионат Италии, 20 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Болонья» — «Аталанта»
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    Жереми Бога
    В матче 30 тура чемпионата Италии (Серия А), «Болонья» будет принимать «Аталанту» на поле стадиона «Ренато Даль'Ара». Событие запланировано на 20 марта 22:45 мск. «Болонья» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 20 Марта 2022 года
    Болонья
  • Болонья
    •  Болонья 22:45 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
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    «Болонья»

    «Горожане» с 33 очками идут на 12 позиции в турнирной таблице. В случае победы они могут подвинуть только «Торино». Но побед у хозяев не было уже 3 тура.

    «Болонья» сыграла вничью с «Салернитаной» (1:1) и «Торино» (0:0). В прошлом туре «борзые» проиграли на выезде «Фиорентине» с минимальным результатом 0:1.

    Коэффициенты матча Болонья — Аталанта

  • 1
  • 4.40
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.80
  • Ставка
    •

    При это дома клуб не терпит поражений уже 3 матча подряд. Шесть из девяти побед в этом сезоне команда одержала именно в домашних стенах.

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют Кевин Бонифаци, Николас Домингес, Кингсли Майкл, Никола Сансоне и Федерико Сантандер.

    «Аталанта»

    Из-за нестабильных результатов «Аталанта» потеряла место в зоне еврокубков. Теперь она седьмая. «Бергамаски» имеют 48 очков. При этом у нее есть возможность поспорить за 6 и 5 места с «Ромой» и «Лацио».

    Подопечные Джан Пьеро Гасперини выиграли только одну встречу из пяти последних в турнире, разгромив дома «Сампдорию» (4:0). После этого команда проиграла «Роме» (0:1) и сыграла вничью с «Дженоа» (0:0).

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  • 14/03/2022

    • Напомним, что «Аталанта» выступает в Лиге Европы. Там она прошла в четвертьфинал благодаря победе над «Байером» по сумме двух встреч со счетом 4:2.

    Не сыграют Давиде Дзаппакоста, Брайан Кабесас и Дуван Сапата.

    Прогноз и ставка

    Прогнозировано «Аталанта» стала фаворитом встречи. На ее победу букмекеры дают 1.82, тогда как на победу «Болоньи» нам предлагают поставить с котировкой 4.20.

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    Ничейный исход поединка оценен коэффициентом 3.80.

    Это будет непростой матч для «бергамасков». «Болонья» на своем поле крепкий орешек. Но все же для них это шанс вернуться в зону еврокубков.

    В их активе 4-матчевая беспроигрышная серия в противостоянии с «Болоньей», так что можно прицелиться на победу второй.

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    «Болонья» — «Аталанта»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 20.03.2022. Прогнозы на футбол. Возьмет ли «Аталанта» верх над «Болоньей»?
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