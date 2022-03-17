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    Монегаски вновь разочаруют

    «Монако» — «Брага». Прогноз, ставка (к. 2.55) на футбол, Лига Европы, 17 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Брага»
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    «Брага»
    В четверг, 17 марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы французский «Монако» на своем поле сыграет с португальской «Брагой». Начало игры в 20:45 по мск. «Монако» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 17 Марта 2022 года
    Монако
  • Монако
    •  Монако 20:45 Брага Брага
  • Брага
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    «Монако»

    Неделю тому назад в Португалии победу добыла «Брага», выигравшая со счетом 2:0. Первый гол был забит в первой же атаке хозяев, а закрепить успех они смогли лишь в самой концовке игры.

    «Монако» этот евросезон начал в Лиге чемпионов, где сперва прошел чешскую «Спарту», но затем был выбит донецким «Шахтером» и сразу же отправился на групповую стадию Лиги Европы.

    Коэффициенты матча Монако — Брага

  • 1
  • 1.53
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 6.10
  • Ставка
    •

    На данном этапе монегаски выступали в одном квартете с испанским «Реал Сосьедадом», нидерландским ПСВ и австрийским «Штуромом», ни проиграв ни разу никому из соперников, трижды выиграв и столько же раз сыграв вничью.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В турнирной таблице французского первенства «Монако» находится аж на восьмой позиции в турнирной таблице, уступая еврозоне шесть баллов. Накануне монегаски в рамках Лиги 1 проиграли 0:1 «Страсбургу», что стало для них третьим фиаско за последние четыре встречи.

    «Брага»

    «Брага» свое выступление на евроарене начала сразу с групповой стадии Лиги Европы, где в одной компании с сербской «Црвеной Звездой», датским «Митьюлландом» и болгарским «Лудогорецем» финишировали на второй строке.

    Турнир «оружейники» начали с поражения, затем они выиграли три игры подряд, но в заключительных двух поединках набрали всего балл, что и помешало им выиграть свою группу.

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  • Вчера

    • В отличии от своего предстоящего противника, «красно-белые» уже успели преодолеть одну стадии плей-офф. В 1/16 финала португальцы выбили по пенальти молдавский «Шериф», обменявшись с ним домашними викториями по 2:0.

    На данный момент «Брага» комфортно расположилась на четвертой строчке турнирной таблицы чемпионата Португалии.

    Между собой эти клубы играли только дважды. Раз победили португальцы (в первой игре) и раз была мировая 0:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Монако» — 1.55, победа «Браги» — 6.20, ничья — 4.30.

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    Проход: «Монако» — 3.40; «Браги» — 1.35.

    В последнее время монегаски выступают крайне слабо, так что наверняка не смогут ликвидировать гандикап первого матча, да вообще вряд ли смогут даже просто выиграть.

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    «Монако» — «Брага»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 17.03.2022. Прогнозы на футбол. Монегаски вновь разочаруют
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