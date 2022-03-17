В четверг, 17 марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы французский «Монако» на своем поле сыграет с португальской «Брагой». Начало игры в 20:45 по мск. «Монако» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монако»

Неделю тому назад в Португалии победу добыла «Брага», выигравшая со счетом 2:0. Первый гол был забит в первой же атаке хозяев, а закрепить успех они смогли лишь в самой концовке игры.

«Монако» этот евросезон начал в Лиге чемпионов, где сперва прошел чешскую «Спарту», но затем был выбит донецким «Шахтером» и сразу же отправился на групповую стадию Лиги Европы.

Коэффициенты матча Монако — Брага 1 1.53 X 4.30 2 6.10 Ставка

На данном этапе монегаски выступали в одном квартете с испанским «Реал Сосьедадом», нидерландским ПСВ и австрийским «Штуромом», ни проиграв ни разу никому из соперников, трижды выиграв и столько же раз сыграв вничью.

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В турнирной таблице французского первенства «Монако» находится аж на восьмой позиции в турнирной таблице, уступая еврозоне шесть баллов. Накануне монегаски в рамках Лиги 1 проиграли 0:1 «Страсбургу», что стало для них третьим фиаско за последние четыре встречи.

«Брага»

«Брага» свое выступление на евроарене начала сразу с групповой стадии Лиги Европы, где в одной компании с сербской «Црвеной Звездой», датским «Митьюлландом» и болгарским «Лудогорецем» финишировали на второй строке.

Турнир «оружейники» начали с поражения, затем они выиграли три игры подряд, но в заключительных двух поединках набрали всего балл, что и помешало им выиграть свою группу.

В отличии от своего предстоящего противника, «красно-белые» уже успели преодолеть одну стадии плей-офф. В 1/16 финала португальцы выбили по пенальти молдавский «Шериф», обменявшись с ним домашними викториями по 2:0.

На данный момент «Брага» комфортно расположилась на четвертой строчке турнирной таблицы чемпионата Португалии.

Между собой эти клубы играли только дважды. Раз победили португальцы (в первой игре) и раз была мировая 0:0.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Монако» — 1.55, победа «Браги» — 6.20, ничья — 4.30.

Проход: «Монако» — 3.40; «Браги» — 1.35.

В последнее время монегаски выступают крайне слабо, так что наверняка не смогут ликвидировать гандикап первого матча, да вообще вряд ли смогут даже просто выиграть.