«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» в первом матче не сумел победить. Впрочем, ничья (1:1) может считаться вполне приемлемым результатом.
В минувшем туре своего чемпионата «Манчестер Юнайтед» сумел добыть три очка. Манкунианцы одолели «Тоттенхэм» (3:2), а Криштиану Роналду оформил хет-трик.
Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Атлетико
В этом поединке «Манчестер Юнайтед» не сможет сыграть в оптимальном кадровом сочетании. В лазарете находятся Мэйсон Гринвуд и Люк Шоу.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
После победы над «шпорами» в АПЛ, манкунианцы наверняка будут настроены продолжить успешные результаты. Разумеется, дома англичане будут активно идти вперед.
«Атлетико»
«Атлетико» в своем чемпионате выступает крайне неудачно. Лишь 3 место на текущий момент является чуть ли не провалом.
Наиболее заметной проблемой является слабая оборона. В 28 матчах Примеры мадридцы пропустили 36 мячей.
Зато в минувшем туре своего чемпионата «Атлетико» наконец-то победил. Дома «матрасники» сумели обыграть «Кадис» (2:1).
Испанцы сейчас немного нарастили мышцы. Серия из трех побед подряд наверняка станет прекрасным мотивационным подспорьем.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Юнайтед» за 2.27, на ничью за 3.30, а на «Атлетико» — за 3.64.
«Манчестер Юнайтед»
В составе «матрасников» имеется ряд сильных атакующих исполнителей.
Обе команды наверняка будут активны в атаке с первых минут встречи. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.25. Для остальных — более умеренный прогноз.