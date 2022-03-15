«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 15 марта, начало — в 23:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» в первом матче не сумел победить. Впрочем, ничья (1:1) может считаться вполне приемлемым результатом.

В минувшем туре своего чемпионата «Манчестер Юнайтед» сумел добыть три очка. Манкунианцы одолели «Тоттенхэм» (3:2), а Криштиану Роналду оформил хет-трик.

Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Атлетико 1 2.20 X 3.20 2 3.55 Ставка

В этом поединке «Манчестер Юнайтед» не сможет сыграть в оптимальном кадровом сочетании. В лазарете находятся Мэйсон Гринвуд и Люк Шоу.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

После победы над «шпорами» в АПЛ, манкунианцы наверняка будут настроены продолжить успешные результаты. Разумеется, дома англичане будут активно идти вперед.

«Атлетико»

«Атлетико» в своем чемпионате выступает крайне неудачно. Лишь 3 место на текущий момент является чуть ли не провалом.

Наиболее заметной проблемой является слабая оборона. В 28 матчах Примеры мадридцы пропустили 36 мячей.

Зато в минувшем туре своего чемпионата «Атлетико» наконец-то победил. Дома «матрасники» сумели обыграть «Кадис» (2:1).

Испанцы сейчас немного нарастили мышцы. Серия из трех побед подряд наверняка станет прекрасным мотивационным подспорьем.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Юнайтед» за 2.27, на ничью за 3.30, а на «Атлетико» — за 3.64.

«Манчестер Юнайтед» наверняка будет активно идти вперед .

В составе «матрасников» имеется ряд сильных атакующих исполнителей.

Обе команды наверняка будут активны в атаке с первых минут встречи. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.25. Для остальных — более умеренный прогноз.