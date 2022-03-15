ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» вырвал победу над «Ньюкаслом»Странные времена для всех, кто связан с «Челси» «Спартак» — «Краснодар»Один пишем, два в уме. «Спартак» проиграл «Краснодару», хотя забил больше Салах внес свой вклад в победу «Ливерпуля»«Ливерпуль» не спешит моргать в гонке с «Манчестер Сити»
  • 21:03
    • «Рубин» в меньшинстве проиграл «Ростову»
  • 22:14
    • Московское «Динамо» обыграло «Северсталь» и прошло в полуфинал плей-офф КХЛ
  • 20:32
    • Фрибеты и бонусы букмекеров: март 2022
  • 17:15
    • Тарасенко вошёл в пятёрку лучших бомбардиров в истории «Сент-Луиса»
  • 17:03
    • Гави может перейти в «Баварию» за € 50 млн
  • 16:46
    • Александр Логинов и Кристина Резцова заняли первые места в рейтинге СБР
    Все новости спорта

    Быстрый голевой бартер на «Олд Траффорд»?

    «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико». Дерзкая ставка за 5.25 на матч Лиги чемпионов 15 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Манчестер Юнайтед Прогнозы на Атлетико Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на футбол Испании Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Криштиану Роналду
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 15 марта, начало — в 23:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 15 Марта 2022 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 23:00 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
    •

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» в первом матче не сумел победить. Впрочем, ничья (1:1) может считаться вполне приемлемым результатом.

    В минувшем туре своего чемпионата «Манчестер Юнайтед» сумел добыть три очка. Манкунианцы одолели «Тоттенхэм» (3:2), а Криштиану Роналду оформил хет-трик.

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Атлетико

  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.55
  • Ставка
    •

    В этом поединке «Манчестер Юнайтед» не сможет сыграть в оптимальном кадровом сочетании. В лазарете находятся Мэйсон Гринвуд и Люк Шоу.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    После победы над «шпорами» в АПЛ, манкунианцы наверняка будут настроены продолжить успешные результаты. Разумеется, дома англичане будут активно идти вперед.

    «Атлетико»

    «Атлетико» в своем чемпионате выступает крайне неудачно. Лишь 3 место на текущий момент является чуть ли не провалом.

    Наиболее заметной проблемой является слабая оборона. В 28 матчах Примеры мадридцы пропустили 36 мячей.

  • «Челси» под санкциями: трансферный бан, задержки зарплат и проблемы со спонсорами
  • Рассказываем, под какие ограничения угодил лондонский клуб и что его ждет
  • 11/03/2022

    • Зато в минувшем туре своего чемпионата «Атлетико» наконец-то победил. Дома «матрасники» сумели обыграть «Кадис» (2:1).

    Испанцы сейчас немного нарастили мышцы. Серия из трех побед подряд наверняка станет прекрасным мотивационным подспорьем.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Юнайтед» за 2.27, на ничью за 3.30, а на «Атлетико» — за 3.64.

    50$ИгратьСтавка без рискаsportbet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Манчестер Юнайтед» наверняка будет активно идти вперед.

    В составе «матрасников» имеется ряд сильных атакующих исполнителей.

    Обе команды наверняка будут активны в атаке с первых минут встречи. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.25. Для остальных — более умеренный прогноз.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.91
  • Прогноз на матч Медведев — Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Алькарас — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Надаль — Эванс
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Боузкова — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  4.18
  • Экспресс дня 14 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Лацио — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.20
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Мальорка — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Морейренсе — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.12
  • Прогноз на матч Оттава — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Бруксби — Циципас
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Норри — Басилашвили
  • Теннис
  • Завтра в 04:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кирьос — Руд
  • Теннис
  • Завтра в 05:30
    •  3.62
  • Экспресс дня 15 марта
  • Завтра в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико»: прогноз, ставка (5.25), статистика, коэффициенты матча 15.03.2022. Прогнозы на футбол. Быстрый голевой бартер на «Олд Траффорд»?
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры