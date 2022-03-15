«Манчестер Юнайтед»
В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов клубу удалось добыть ничью в конце второго тайма благодаря голу Энтони Иланги — 1:1.
После этого подопечные Ральфа Рангника в рамках АПЛ потеряли очки в домашнем матче с «Уотфордом» (0:0) и были беспощадно разгромлены в дерби с «Ман Сити» (1:4).
Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Атлетико
В последнем матче «МЮ» вырвал домашнюю победу в непростом поединке с «Тоттенхэмом» — 3:2. Все три мяча «красных дьяволов» забил Криштиану Роналду.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
После 29 туров АПЛ «МЮ» с 50 очками на 5-м месте. Разница мячей 48-40, Роналду забил 12 голов.
«Атлетико»
«Матрасники» забили быстрый гол в домашнем матче с «МЮ», но не сумели развить успех и дожать соперника, за что поплатились пропущенным на последних минутах голом.
После этого подопечные Диего Симеоне в рамках Примеры обыграли дома «Сельту» (2:0) и справились на выезде с «Бетисом» (3:1).
В последнем матче «Атлетико» вырвал домашнюю победу у «Кадиса», вновь забив быстрый гол, дав сопернику отыграться, но дожав его — 2:1.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
После 28 туров Примеры «Атлетико» с 51 очком на 4-м месте. Разница мячей 52-36, Корреа забил 11 голов.
Прогноз и ставка
На победу «МЮ» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.20, на ничью в основное время — 3.30, а на победу «Атлетико» — 3.55.
На проход «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинал дают коэффициент 1.60, а на успех «Атлетико» — 2.34.
В текущем розыгрыше ЛЧ «МЮ» не проиграл в 3 домашних поединках на «Олд Траффорд, а "Атлетико" лишь дважды победил на выезде. Прогнозируем, что
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