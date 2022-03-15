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    Остались ли у Роналду голы для «Атлетико»?

    «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико». Прогноз, ставка (к. 2.29) на футбол, Лига чемпионов, 15 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико»
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    Криштиану Роналду
    Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» (Англия) и «Атлетико» (Испания) состоится 15 марта. Встреча на «Олд Траффорд начнется в 23:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 15 Марта 2022 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 23:00 Атлетико Атлетико
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    «Манчестер Юнайтед»

    В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов клубу удалось добыть ничью в конце второго тайма благодаря голу Энтони Иланги — 1:1.

    После этого подопечные Ральфа Рангника в рамках АПЛ потеряли очки в домашнем матче с «Уотфордом» (0:0) и были беспощадно разгромлены в дерби с «Ман Сити» (1:4).

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Атлетико

  • 1
  • 2.17
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.55
  • Ставка
    •

    В последнем матче «МЮ» вырвал домашнюю победу в непростом поединке с «Тоттенхэмом» — 3:2. Все три мяча «красных дьяволов» забил Криштиану Роналду.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    После 29 туров АПЛ «МЮ» с 50 очками на 5-м месте. Разница мячей 48-40, Роналду забил 12 голов. Не сыграют Шоу и Мактоминей, под вопросом Бруну Фернандеш.

    «Атлетико»

    «Матрасники» забили быстрый гол в домашнем матче с «МЮ», но не сумели развить успех и дожать соперника, за что поплатились пропущенным на последних минутах голом.

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    • После этого подопечные Диего Симеоне в рамках Примеры обыграли дома «Сельту» (2:0) и справились на выезде с «Бетисом» (3:1).

    В последнем матче «Атлетико» вырвал домашнюю победу у «Кадиса», вновь забив быстрый гол, дав сопернику отыграться, но дожав его — 2:1.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    После 28 туров Примеры «Атлетико» с 51 очком на 4-м месте. Разница мячей 52-36, Корреа забил 11 голов. Не сыграют Васс, Эрмосо, Врсалько, Лемар, Кунья и Кондогбия.

    Прогноз и ставка

    На победу «МЮ» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.20, на ничью в основное время — 3.30, а на победу «Атлетико» — 3.55.

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    На проход «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинал дают коэффициент 1.60, а на успех «Атлетико» — 2.34.

    В текущем розыгрыше ЛЧ «МЮ» не проиграл в 3 домашних поединках на «Олд Траффорд, а "Атлетико" лишь дважды победил на выезде. Прогнозируем, что "МЮ" не проиграет.

    Интересны варианты ставок "Обе забьют" за 1.92 и ТБ 2,5 за 2.22.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 15.03.2022. Прогнозы на футбол. Остались ли у Роналду голы для «Атлетико»?
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