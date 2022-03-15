Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» (Англия) и «Атлетико» (Испания) состоится 15 марта. Встреча на «Олд Траффорд начнется в 23:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов клубу удалось добыть ничью в конце второго тайма благодаря голу Энтони Иланги — 1:1.

После этого подопечные Ральфа Рангника в рамках АПЛ потеряли очки в домашнем матче с «Уотфордом» (0:0) и были беспощадно разгромлены в дерби с «Ман Сити» (1:4).

Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Атлетико 1 2.17 X 3.20 2 3.55 Ставка

В последнем матче «МЮ» вырвал домашнюю победу в непростом поединке с «Тоттенхэмом» — 3:2. Все три мяча «красных дьяволов» забил Криштиану Роналду.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

После 29 туров АПЛ «МЮ» с 50 очками на 5-м месте. Разница мячей 48-40, Роналду забил 12 голов. Не сыграют Шоу и Мактоминей, под вопросом Бруну Фернандеш.

«Атлетико»

«Матрасники» забили быстрый гол в домашнем матче с «МЮ», но не сумели развить успех и дожать соперника, за что поплатились пропущенным на последних минутах голом.

После этого подопечные Диего Симеоне в рамках Примеры обыграли дома «Сельту» (2:0) и справились на выезде с «Бетисом» (3:1).

В последнем матче «Атлетико» вырвал домашнюю победу у «Кадиса», вновь забив быстрый гол, дав сопернику отыграться, но дожав его — 2:1.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

После 28 туров Примеры «Атлетико» с 51 очком на 4-м месте. Разница мячей 52-36, Корреа забил 11 голов. Не сыграют Васс, Эрмосо, Врсалько, Лемар, Кунья и Кондогбия.

Прогноз и ставка

На победу «МЮ» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.20, на ничью в основное время — 3.30, а на победу «Атлетико» — 3.55.

На проход «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинал дают коэффициент 1.60, а на успех «Атлетико» — 2.34.

В текущем розыгрыше ЛЧ «МЮ» не проиграл в 3 домашних поединках на «Олд Траффорд, а "Атлетико" лишь дважды победил на выезде. Прогнозируем, что "МЮ" не проиграет .