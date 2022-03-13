«Удинезе» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках 29-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 13 марта, начало — в 20:00 мск. «Удинезе» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Удинезе»

«Удинезе» несколько вырвался из опасной зоны. Гандикап от 18 места составляет семь зачетных баллов.

Главной проблемой фриуланцев является слабая оборона. В 26 матчах «Удинезе» пропустил 43 мяча.

Коэффициенты матча Удинезе — Рома 1 3.15 X 3.35 2 2.30 Ставка

Зато в предыдущем туре чемпионата «Удинезе» добыл три пункта. Дома команда сумела переиграть «Сампдорию» (2:1).

Все прогнозы на Серию А

Против «Ромы» команда традиционно играет крайне неудачно. Из пяти последних матчей фриуланцы проиграли четырежды.

«Рома»

«Рома» нынешний сезон проводит несколько ниже собственных возможностей. Команда привычно находится в районе борьбы за зону Лиги чемпионов.

Сейчас «волки» только пятые, притом, что атакуют вполне прилично (46 голов). Ну и, разумеется, отметим Тэмми Абрахама с его 13 голами в Серии А.

В предыдущем туре «Рома» добыла минимальную победу над «Аталантой». Причем после того команда Жозе Моуриньо таким же образом переиграла «Витесс» в выездном матче Лиги конференций.

Причем римляне побеждают уже в трех матчах к ряду. Более того, все три эти виктории были минимальными.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Рому» за 2.25, на ничью за 3.50, а на «Удинезе» — за 3.10.

«Удинезе» испытывает заметные трудности в обороне.

«Рома» проводит продуктивный турнирный отрезок .

Атака римлян во главе с Абрахамом обеспечит им викторию. Наши прогноз и ставка — Победа «Ромы» с коэффициентом 2.25.