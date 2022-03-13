«Удинезе»
«Удинезе» несколько вырвался из опасной зоны. Гандикап от 18 места составляет семь зачетных баллов.
Главной проблемой фриуланцев является слабая оборона. В 26 матчах «Удинезе» пропустил 43 мяча.
Коэффициенты матча Удинезе — Рома
Зато в предыдущем туре чемпионата «Удинезе» добыл три пункта. Дома команда сумела переиграть «Сампдорию» (2:1).
Против «Ромы» команда традиционно играет крайне неудачно. Из пяти последних матчей фриуланцы проиграли четырежды.
«Рома»
«Рома» нынешний сезон проводит несколько ниже собственных возможностей. Команда привычно находится в районе борьбы за зону Лиги чемпионов.
Сейчас «волки» только пятые, притом, что атакуют вполне прилично (46 голов). Ну и, разумеется, отметим Тэмми Абрахама с его 13 голами в Серии А.
В предыдущем туре «Рома» добыла минимальную победу над «Аталантой». Причем после того команда Жозе Моуриньо таким же образом переиграла «Витесс» в выездном матче Лиги конференций.
Причем римляне побеждают уже в трех матчах к ряду. Более того, все три эти виктории были минимальными.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Рому» за 2.25, на ничью за 3.50, а на «Удинезе» — за 3.10.
«Удинезе» испытывает заметные трудности в обороне.
«Рома»
Атака римлян во главе с Абрахамом обеспечит им викторию. Наши прогноз и ставка — Победа «Ромы» с коэффициентом 2.25.