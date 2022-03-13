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    «Волки» продолжат побеждать?

    «Удинезе» — «Рома». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, Серия А, 13 марта 2022 года

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    Жозе Моуриньо
    «Удинезе» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках 29-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 13 марта, начало — в 20:00 мск. «Удинезе» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 13 Марта 2022 года
    Удинезе
  • Удине
    •  Удинезе 20:00 Рома Рома
  • Рим
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    «Удинезе»

    «Удинезе» несколько вырвался из опасной зоны. Гандикап от 18 места составляет семь зачетных баллов.

    Главной проблемой фриуланцев является слабая оборона. В 26 матчах «Удинезе» пропустил 43 мяча.

    Коэффициенты матча Удинезе — Рома

  • 1
  • 3.15
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.30
  • Ставка
    •

    Зато в предыдущем туре чемпионата «Удинезе» добыл три пункта. Дома команда сумела переиграть «Сампдорию» (2:1).

    Все прогнозы на Серию А

    Против «Ромы» команда традиционно играет крайне неудачно. Из пяти последних матчей фриуланцы проиграли четырежды.

    «Рома»

    «Рома» нынешний сезон проводит несколько ниже собственных возможностей. Команда привычно находится в районе борьбы за зону Лиги чемпионов.

    Сейчас «волки» только пятые, притом, что атакуют вполне прилично (46 голов). Ну и, разумеется, отметим Тэмми Абрахама с его 13 голами в Серии А.

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  • 10/03/2022

    • В предыдущем туре «Рома» добыла минимальную победу над «Аталантой». Причем после того команда Жозе Моуриньо таким же образом переиграла «Витесс» в выездном матче Лиги конференций.

    Причем римляне побеждают уже в трех матчах к ряду. Более того, все три эти виктории были минимальными.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Рому» за 2.25, на ничью за 3.50, а на «Удинезе» — за 3.10.

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    «Удинезе» испытывает заметные трудности в обороне.

    «Рома» проводит продуктивный турнирный отрезок.

    Атака римлян во главе с Абрахамом обеспечит им викторию. Наши прогноз и ставка — Победа «Ромы» с коэффициентом 2.25.

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    «Удинезе» — «Рома»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 13.03.2022. Прогнозы на футбол. «Волки» продолжат побеждать?
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