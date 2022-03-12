«Барнсли»
«Барнсли» ведет отчаянную борьбу за сохранение прописки в первом английском дивизионе. На текущий момент коллектив идет предпоследним, отставая на пять баллов от безопасной строки.
После ужасного период, который длился с середины ноября по начало февраля, где «дворняги» ни разу не выигрывали, а зачастую проигрывали, в последних шести встречах они выступают неплохо.
Коэффициенты матча Барнсли — Фулхэм
Так в этот период «шахтеры» уступили только дважды, три раза они еще побеждали и один поединок свели вничью, поделив очки в прошлом туре дома со «Сток Сити», сыграв 1:1.
В родных стенах в этом чемпионате «Барнсли» заработал 17 очков из 24, четыре раза выиграв при пяти мировых исходах и восьми фиаско.
«Фулхэм»
«Фулхэму» уже вряд ли что-то помешают получить путевку в элиту. Сейчас он идет во главе турнирной таблицы, опережая ближайшего преследователя на 14 пунктов.
За последние 12 встреч в рамках первенства «дачники» проиграли лишь раз, еще один поединок в этот период они свели вничью, а в остальных десяти они неизменно добивались победы.
К данной же игре лондонский клуб походит с 4-матчевой выигрышной серией. В минувшем туре была крупная гостевая виктория над «Суонси» со счетом 5:1.
Вне родных стен «Фулхэм» в этом чемпионате выиграл 11 игр из 16 проведенных, еще два раза он уступал и три поединка завершал мировыми исходами.
В первом круге выиграл дома «Фулхэм» 4:1, а в позапрошлом сезоне дважды сильнее был «Барнсли» — 1:0 и 3:0.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Фулхэма» предлагают — 1.53.
На викторию «Барнсли» дают — 6.35, ничья оценена — в 4.44.
Вряд ли «Барнсли» сможет остановить лидера, а вот забить ему вполне может. В общем, прогнозируем в этой игре обмен голами.