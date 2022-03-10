В четверг, 10 марта, в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы португальская «Брага» на своем поле сыграет с французским «Монако». Начало игры в 23:00 по мск. «Брага» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брага»

«Брага» свое выступление на евроарене начала сразу с групповой стадии Лиги Европы, где в одной компании с сербской «Црвеной Звездой», датским «Митьюлландом» и болгарским «Лудогорецем» финишировали на второй строке.

Турнир «оружейники» начали с поражения, затем они выиграли три игры подряд, но в заключительных двух поединках набрали всего балл, что и помешало им выиграть свою группу.

Коэффициенты матча Брага — Монако 1 2.85 X 3.30 2 2.50 Ставка

В отличии от своего предстоящего противника, «красно-белые» уже успели преодолеть одну стадии плей-офф. В 1/16 финала португальцы выбили по пенальти молдавский «Шериф», обменявшись с ним домашними викториями по 2:0.

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На данный момент «Брага» комфортно расположилась на четвертой строчке турнирной таблицы чемпионата Португалии.

«Монако»

«Монако» же этот евросезон начал в Лиге чемпионов, где сперва прошел чешскую «Спарту», но затем был выбит донецким «Шахтером» и сразу же отправился на групповую стадию Лиги Европы.

На данном этапе монегаски выступали в одном квартете с испанским «Реал Сосьедадом», нидерландским ПСВ и австрийским «Штуромом», ни проиграв ни разу никому из соперников, трижды выиграв и столько же раз сыграв вничью.

Вот уже четыре матча клуб из Княжества выиграть не может. Сперва в этом отрезке он дважды сыграл вничью, а потом поочередно проиграл «Реймсу» 1:2 в чемпионате и «Нанту» по пенальти в Кубке страны.

В турнирной таблице французского первенства «Монако» находится аж на десятой позиции в турнирной таблице, но от ерокубковой зоны отстает всего лишь на пять пунктов.

В 2019 году эти клубы провели между собой пока единственный поединок в их противостояниях. И тогда в товарняке они сыграли вничью 0:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Браги» предлагают — 2.61.

На викторию «Монако» дают — 2.82, ничья оценена — в 3.46.

Оба коллектива по ходу этого евросезона сезона особо яркой игры в атаке не показывают, так что наверняка много не забьют. Да и к тому же, в первой игре ни кто не будет сильно рисковать.