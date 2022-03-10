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    «Барселона» разгромит «Галатасарай»

    «Барселона» — «Галатасарай». Дерзкая ставка за 5.00 на матч Лиги Европы 10 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Галатасарай»
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    Мемфис Депай
    «Барселона» сыграет на своем поле с «Галатасараем» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет 10 марта, начало — в 23:00 мск. «Барселона» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 10 Марта 2022 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 23:00 Галатасарай Галатасарай
  • Стамбул
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    «Барселона»

    «Барселона» постепенно приходит в себя. Хави нашел тот эликсир, благодаря которому каталонцы прогрессируют от матча к матчу.

    В минувшем туре своего чемпионата «Барселона» сумела добыть три очка. На выезде каталонцы вырвали победу у «Эльче» (1:2).

    Коэффициенты матча Барселона — Галатасарай

  • 1
  • 1.15
  • X
  • 7.90
  • 2
  • 19.00
  • Ставка
    •

    Есть позитив и в кадровом плане. Наконец-то полноценно вернулся в строй Мемфис Депай, как раз принесший команде последнюю победу.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Каталонцы исторически успешно противостоят «Галатасараю». Из пяти последних очных поединков «Барселона» выиграла трижды при одной неудаче.

    «Галатасарай»

    «Галатасарай» в родном чемпионате выступает просто отвратительно. Ни о какой чемпионской гонке и речи быть не может!

    В 28 матчах чемпионата Турции «Галатасарай» пропустил уже 41 мяч. Таких ужасных показателей у стамбульцев не было давно.

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    • Вот и в минувшем туре своего чемпионата «Галатасарай» вновь удручил результатом. Команда на выезде уступила «Коньяспору» (2:0).

    В этом поединке турки наверняка будут рассчитывать на контратаки. Правда, вряд ли кризисные стамбульцы смогут реально что-то противопоставить «Барсе».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Барселону» за 1.18, на ничью за 6.50, а на «Галатасарай» — за 17.00.

    Все прогнозы на футбол

    «Барселона» под руководством Хави весьма заметно прогрессирует.

    Стамбульцы крайне неудачно обороняются, и полностью проваливают нынешний сезон.

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    Каталонцы сейчас выглядят довольно оптимистично, плюс вернулся в строй Депай. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Барселоны» -3.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.00.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Барселона» — «Галатасарай»: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 10.03.2022. Прогнозы на футбол. «Барселона» разгромит «Галатасарай»
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