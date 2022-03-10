«Барселона»
«Барселона» постепенно приходит в себя. Хави нашел тот эликсир, благодаря которому каталонцы прогрессируют от матча к матчу.
В минувшем туре своего чемпионата «Барселона» сумела добыть три очка. На выезде каталонцы вырвали победу у «Эльче» (1:2).
Коэффициенты матча Барселона — Галатасарай
Есть позитив и в кадровом плане. Наконец-то полноценно вернулся в строй Мемфис Депай, как раз принесший команде последнюю победу.
Каталонцы исторически успешно противостоят «Галатасараю». Из пяти последних очных поединков «Барселона» выиграла трижды при одной неудаче.
«Галатасарай»
«Галатасарай» в родном чемпионате выступает просто отвратительно. Ни о какой чемпионской гонке и речи быть не может!
В 28 матчах чемпионата Турции «Галатасарай» пропустил уже 41 мяч. Таких ужасных показателей у стамбульцев не было давно.
Вот и в минувшем туре своего чемпионата «Галатасарай» вновь удручил результатом. Команда на выезде уступила «Коньяспору» (2:0).
В этом поединке турки наверняка будут рассчитывать на контратаки. Правда, вряд ли кризисные стамбульцы смогут реально что-то противопоставить «Барсе».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Барселону» за 1.18, на ничью за 6.50, а на «Галатасарай» — за 17.00.
«Барселона»
Стамбульцы крайне неудачно обороняются, и полностью проваливают нынешний сезон.
Каталонцы сейчас выглядят довольно оптимистично, плюс вернулся в строй Депай. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Барселоны» -3.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.00.
Для остальных — более умеренный прогноз.