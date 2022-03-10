«Барселона» сыграет на своем поле с «Галатасараем» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет 10 марта, начало — в 23:00 мск. «Барселона» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

«Барселона» постепенно приходит в себя. Хави нашел тот эликсир, благодаря которому каталонцы прогрессируют от матча к матчу.

В минувшем туре своего чемпионата «Барселона» сумела добыть три очка. На выезде каталонцы вырвали победу у «Эльче» (1:2).

Коэффициенты матча Барселона — Галатасарай 1 1.15 X 7.90 2 19.00 Ставка

Есть позитив и в кадровом плане. Наконец-то полноценно вернулся в строй Мемфис Депай, как раз принесший команде последнюю победу.

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Каталонцы исторически успешно противостоят «Галатасараю». Из пяти последних очных поединков «Барселона» выиграла трижды при одной неудаче.

«Галатасарай»

«Галатасарай» в родном чемпионате выступает просто отвратительно. Ни о какой чемпионской гонке и речи быть не может!

В 28 матчах чемпионата Турции «Галатасарай» пропустил уже 41 мяч. Таких ужасных показателей у стамбульцев не было давно.

Вот и в минувшем туре своего чемпионата «Галатасарай» вновь удручил результатом. Команда на выезде уступила «Коньяспору» (2:0).

В этом поединке турки наверняка будут рассчитывать на контратаки. Правда, вряд ли кризисные стамбульцы смогут реально что-то противопоставить «Барсе».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Барселону» за 1.18, на ничью за 6.50, а на «Галатасарай» — за 17.00.

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«Барселона» под руководством Хави весьма заметно прогрессирует .

Стамбульцы крайне неудачно обороняются, и полностью проваливают нынешний сезон.

Каталонцы сейчас выглядят довольно оптимистично, плюс вернулся в строй Депай. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Барселоны» -3.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.00.

Для остальных — более умеренный прогноз.