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    «Барса» обыграет «Галатасарай» с крупным счетом?

    «Барселона» — «Галатасарай». Прогноз, ставки (к. 2.28) на футбол, Лига Европы, 10 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Галатасарай»
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    В четырех предыдущих матчах «Барселона» забила 14 мячей.
    «Барселона» сыграет на своем поле против «Галатасарая» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет 10 марта, начало — в 23:00 мск. «Барселона» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 10 Марта 2022 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 23:00 Галатасарай Галатасарай
  • Стамбул
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    «Барселона»

    «Барселона» в предварительном раунде плей-офф одержала победу над «Наполи». Каталонцам достался, возможно, самый неприятный соперник, но эти матчи подтвердили, что они сейчас в полном порядке.

    Домашняя встреча с итальянцами завершилась вничью, а в Неаполе «Барса» одержала яркую победу со счетом 4:2.

    Коэффициенты матча Барселона — Галатасарай

  • 1
  • 1.16
  • X
  • 7.50
  • 2
  • 17.00
  • Ставка
    •

    «Барселона» ни разу не проиграла в восьми предыдущих матчах, при этом одержав шесть побед.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В четырех предыдущих матчах команда Хави забила 14 мячей. Сейчас уже ни у кого нет сомнений, что «Барселона» научилась играть без Лео Месси.

    «Галатасарай»

    «Галатасарай» вышел сразу в 1/8 финала Лиги Европы. Вопреки ожиданиям, турецкий клуб очень удачно выступил на групповом этапе.

    В шести матчах «Галатасарай» не потерпел ни одного поражения, хотя среди его соперников были, например, «Марсель» и «Лацио».

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    • И это еще более удивительно с учетом того, что «Галатасарай» в этом сезоне просто ужасно выступает в чемпионате Турции. На данный момент команда из Стамбула занимает всего лишь 12-е место. Это, к слову, стало причиной для отставки Фатиха Терима.

    «Галатасарай» одержал только одну победу в десяти предыдущих матчах на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Барселону» в этом матче можно поставить за 1.17, ничью букмекеры предлагают за 8.50, а победу «Галатасарая» — за 19.25.

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    Так получилось, что сейчас «Барсе» достался менее опасный соперник. И скорее всего, все станет ясно уже по итогам первой встречи.

    Ставка — победа «Барселоны» + тотал матча больше 3,5 за 2.28.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Барселоны» больше 3,0 за 2.28.

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    «Барселона» — «Галатасарай»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 10.03.2022. Прогнозы на футбол. «Барса» обыграет «Галатасарай» с крупным счетом?
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