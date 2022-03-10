«Барселона» сыграет на своем поле против «Галатасарая» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет 10 марта, начало — в 23:00 мск. «Барселона» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

«Барселона» в предварительном раунде плей-офф одержала победу над «Наполи». Каталонцам достался, возможно, самый неприятный соперник, но эти матчи подтвердили, что они сейчас в полном порядке.

Домашняя встреча с итальянцами завершилась вничью, а в Неаполе «Барса» одержала яркую победу со счетом 4:2.

Коэффициенты матча Барселона — Галатасарай 1 1.16 X 7.50 2 17.00 Ставка

«Барселона» ни разу не проиграла в восьми предыдущих матчах, при этом одержав шесть побед.

Все прогнозы на Лигу Европы

В четырех предыдущих матчах команда Хави забила 14 мячей. Сейчас уже ни у кого нет сомнений, что «Барселона» научилась играть без Лео Месси.

«Галатасарай»

«Галатасарай» вышел сразу в 1/8 финала Лиги Европы. Вопреки ожиданиям, турецкий клуб очень удачно выступил на групповом этапе.

В шести матчах «Галатасарай» не потерпел ни одного поражения, хотя среди его соперников были, например, «Марсель» и «Лацио».

И это еще более удивительно с учетом того, что «Галатасарай» в этом сезоне просто ужасно выступает в чемпионате Турции. На данный момент команда из Стамбула занимает всего лишь 12-е место. Это, к слову, стало причиной для отставки Фатиха Терима.

«Галатасарай» одержал только одну победу в десяти предыдущих матчах на выезде.

Прогноз и ставка

На «Барселону» в этом матче можно поставить за 1.17, ничью букмекеры предлагают за 8.50, а победу «Галатасарая» — за 19.25.

Так получилось, что сейчас «Барсе» достался менее опасный соперник. И скорее всего, все станет ясно уже по итогам первой встречи.

Ставка — победа «Барселоны» + тотал матча больше 3,5 за 2.28.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Барселоны» больше 3,0 за 2.28.