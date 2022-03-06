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    Поднимется ли «Ренн» на третье место?

    «Ренн» — «Анже». Прогноз (к. 2.10) и ставки на футбол, Лига 1, 6 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Анже»
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    «Ренн» идет на четвертом месте
    В матче 27 тура Лиги 1 «Ренн» примет «Анже» на поле стадиона «Руажон Парк». Игра запланирована на 6 марта 17:00 мск. «Ренн» — «Анже»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 06 Марта 2022 года
    Ренн
  • Ренн
    •  Ренн 17:00 Анже Анже
  • Франция. Лига 1
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    «Ренн»

    «Красно-черные» находятся в еврокубковой зоне и занимают 4-е место в турнирной таблице Лиги 1 набрав 43 очка за 26 туров чемпионата. Расположившаяся выше «Ницца» опережает команду всего на три балла.

    За последние 11 матчей во всех турнирах «Ренн» 6 раз уступал своим оппонентам и 5 раза смог одержать победы над своими соперниками.

    Коэффициенты матча Ренн — Анже

  • 1
  • 1.38
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 9.00
  • Ставка
    •

    «Чернокожие» в чемпионате Франции последнее время легко обыгрывают своих соперников на домашнем стадионе, поэтому шансы на успех велики.

    Все прогнозы на Лигу 1

    После победы над «Брестом» со счётом 2:0 «Ренн» встречался с ПСЖ и минимально проиграл — 0:1. А в последних турах чемпионата «красно-черные» смогли обыграть «Труа» (4:1) и «Монпелье» (4:2).

    «Анже»

    У «Анже» 29 очков в копилке, с которыми он находится на 14-й позиции в турнирной таблице французской Лиги 1. От опасной зоны оторваться удалось на семь пунктов.

    «Черно-белым» удалось выиграть только одну игру из последних девяти в рамках чемпионата. Виктория была больше месяца тому назад в родных стенах над «Труа» со счетом 2:1.

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    • Таким образом сейчас у коллектива серия поражений из пяти поединков кряду, в которых он забил четыре мяча.

    Еще в этот период была одна ничья и семь поражений, причем пять из них пришлись на последние пять игр. В минувшем туре коллектив потерпел домашнее фиаско от «Ланса» 1:2.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

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    Успех гостей оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 4,33.

    Наши прогноз и ставка — «Ренн» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,10.

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    «Ренн» — «Анже»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 06.03.2022. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Ренн» на третье место?
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