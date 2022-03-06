В матче 27 тура Лиги 1 «Ренн» примет «Анже» на поле стадиона «Руажон Парк». Игра запланирована на 6 марта 17:00 мск. «Ренн» — «Анже»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ренн»

«Красно-черные» находятся в еврокубковой зоне и занимают 4-е место в турнирной таблице Лиги 1 набрав 43 очка за 26 туров чемпионата. Расположившаяся выше «Ницца» опережает команду всего на три балла.

За последние 11 матчей во всех турнирах «Ренн» 6 раз уступал своим оппонентам и 5 раза смог одержать победы над своими соперниками.

Коэффициенты матча Ренн — Анже 1 1.38 X 4.60 2 9.00 Ставка

«Чернокожие» в чемпионате Франции последнее время легко обыгрывают своих соперников на домашнем стадионе, поэтому шансы на успех велики.

Все прогнозы на Лигу 1

После победы над «Брестом» со счётом 2:0 «Ренн» встречался с ПСЖ и минимально проиграл — 0:1. А в последних турах чемпионата «красно-черные» смогли обыграть «Труа» (4:1) и «Монпелье» (4:2).

«Анже»

У «Анже» 29 очков в копилке, с которыми он находится на 14-й позиции в турнирной таблице французской Лиги 1. От опасной зоны оторваться удалось на семь пунктов.

«Черно-белым» удалось выиграть только одну игру из последних девяти в рамках чемпионата. Виктория была больше месяца тому назад в родных стенах над «Труа» со счетом 2:1.

Таким образом сейчас у коллектива серия поражений из пяти поединков кряду, в которых он забил четыре мяча.

Еще в этот период была одна ничья и семь поражений, причем пять из них пришлись на последние пять игр. В минувшем туре коллектив потерпел домашнее фиаско от «Ланса» 1:2.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

Успех гостей оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 4,33.

Наши прогноз и ставка — «Ренн» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,10.