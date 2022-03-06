«Ренн»
«Красно-черные» находятся в еврокубковой зоне и занимают 4-е место в турнирной таблице Лиги 1 набрав 43 очка за 26 туров чемпионата. Расположившаяся выше «Ницца» опережает команду всего на три балла.
За последние 11 матчей во всех турнирах «Ренн» 6 раз уступал своим оппонентам и 5 раза смог одержать победы над своими соперниками.
Коэффициенты матча Ренн — Анже
«Чернокожие» в чемпионате Франции последнее время легко обыгрывают своих соперников на домашнем стадионе, поэтому шансы на успех велики.
После победы над «Брестом» со счётом 2:0 «Ренн» встречался с ПСЖ и минимально проиграл — 0:1. А в последних турах чемпионата «красно-черные» смогли обыграть «Труа» (4:1) и «Монпелье» (4:2).
«Анже»
У «Анже» 29 очков в копилке, с которыми он находится на 14-й позиции в турнирной таблице французской Лиги 1. От опасной зоны оторваться удалось на семь пунктов.
«Черно-белым» удалось выиграть только одну игру из последних девяти в рамках чемпионата. Виктория была больше месяца тому назад в родных стенах над «Труа» со счетом 2:1.
Таким образом сейчас у коллектива серия поражений из пяти поединков кряду, в которых он забил четыре мяча.
Еще в этот период была одна ничья и семь поражений, причем пять из них пришлись на последние пять игр. В минувшем туре коллектив потерпел домашнее фиаско от «Ланса» 1:2.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.
Успех гостей оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 4,33.
Наши прогноз и ставка — «Ренн» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,10.