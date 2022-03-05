«Астана» сыграет на своем поле с «Шахтером» Караганда в рамках 1-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 5 марта, начало — в 12:00 мск. «Астана» — «Шахтер» Караганда: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астана»

«Астана» начинает сезон, полный новых честолюбивых планов. Разумеется, основной задачей будет чемпионский титул.

Более того, после двух лет без «золота» у астанинцев взыгрался аппетит. Так что стартовый матч будет прекрасной площадкой для новых побед.

Нет сомнений, что «Астана» сыграет с позиции силы. И ресурсы у команды мощнее, чем у «горняков», и цели более серьезные.

Все прогнозы на футбол

Против «Шахтера» команда в последние годы играет вполне прилично. Свидетельством тому являются три виктории при одной неудаче в пяти последних матчах.

«Шахтер» Караганда

«Шахтер» Караганда наверняка будет стремиться попасть в еврокубки. Прошлый чемпионат «горняки» провалили, заняв скромное 6 место.

«Шахтер» в минувшем сезоне крайне слабо атаковали. В чемпионате команда забила всего 25 мячей в 26 матчах.

Вообще, «горняки» способны выстрелить. К слову, последнюю встречу с «Астаной» команда провела достойно, хоть и уступила (4:3).

Никто не сомневается, что в этой встрече гости будут действовать с оглядкой на собственные тылы. Ведь даже ничья для них будет подарком судьбы.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Астану» за 1.25, на ничью за 5.50, а на «Шахтер» Караганда — за 12.00.

«Астана» традиционно успешно играет против «горняков» .

«Шахтер» постарается добыть очки в матче с фаворитом.

Астанинцы явно намерены начать чемпионат ударно. Наши прогноз и ставка — Фора «Астаны» -1.75 с коэффициентом 2.00.