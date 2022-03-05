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    Ударное начало сезона для «Астаны»?

    «Астана» — «Шахтер» Караганда. Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, чемпионат Казахстана, 5 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Астана» — «Шахтер» Караганда
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    «Астана»
    «Астана» сыграет на своем поле с «Шахтером» Караганда в рамках 1-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 5 марта, начало — в 12:00 мск. «Астана» — «Шахтер» Караганда: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 05 Марта 2022 года
    Астана
  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Астана 12:00 Шахтер Караганда Шахтер Караганда
  • Казахстан. Премьер-лига
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    «Астана»

    «Астана» начинает сезон, полный новых честолюбивых планов. Разумеется, основной задачей будет чемпионский титул.

    Более того, после двух лет без «золота» у астанинцев взыгрался аппетит. Так что стартовый матч будет прекрасной площадкой для новых побед.

    Нет сомнений, что «Астана» сыграет с позиции силы. И ресурсы у команды мощнее, чем у «горняков», и цели более серьезные.

    Все прогнозы на футбол

    Против «Шахтера» команда в последние годы играет вполне прилично. Свидетельством тому являются три виктории при одной неудаче в пяти последних матчах.

    «Шахтер» Караганда

    «Шахтер» Караганда наверняка будет стремиться попасть в еврокубки. Прошлый чемпионат «горняки» провалили, заняв скромное 6 место.

    «Шахтер» в минувшем сезоне крайне слабо атаковали. В чемпионате команда забила всего 25 мячей в 26 матчах.

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    • Вообще, «горняки» способны выстрелить. К слову, последнюю встречу с «Астаной» команда провела достойно, хоть и уступила (4:3).

    Никто не сомневается, что в этой встрече гости будут действовать с оглядкой на собственные тылы. Ведь даже ничья для них будет подарком судьбы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Астану» за 1.25, на ничью за 5.50, а на «Шахтер» Караганда — за 12.00.

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    «Астана» традиционно успешно играет против «горняков».

    «Шахтер» постарается добыть очки в матче с фаворитом.

    Астанинцы явно намерены начать чемпионат ударно. Наши прогноз и ставка — Фора «Астаны» -1.75 с коэффициентом 2.00.

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    «Астана» — «Шахтер» Караганда: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 05.03.2022. Прогнозы на футбол. Ударное начало сезона для «Астаны»?
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