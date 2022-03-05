«Астана»
«Астана» начинает сезон, полный новых честолюбивых планов. Разумеется, основной задачей будет чемпионский титул.
Более того, после двух лет без «золота» у астанинцев взыгрался аппетит. Так что стартовый матч будет прекрасной площадкой для новых побед.
Нет сомнений, что «Астана» сыграет с позиции силы. И ресурсы у команды мощнее, чем у «горняков», и цели более серьезные.
Против «Шахтера» команда в последние годы играет вполне прилично. Свидетельством тому являются три виктории при одной неудаче в пяти последних матчах.
«Шахтер» Караганда
«Шахтер» Караганда наверняка будет стремиться попасть в еврокубки. Прошлый чемпионат «горняки» провалили, заняв скромное 6 место.
«Шахтер» в минувшем сезоне крайне слабо атаковали. В чемпионате команда забила всего 25 мячей в 26 матчах.
Вообще, «горняки» способны выстрелить. К слову, последнюю встречу с «Астаной» команда провела достойно, хоть и уступила (4:3).
Никто не сомневается, что в этой встрече гости будут действовать с оглядкой на собственные тылы. Ведь даже ничья для них будет подарком судьбы.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Астану» за 1.25, на ничью за 5.50, а на «Шахтер» Караганда — за 12.00.
«Астана»
«Шахтер» постарается добыть очки в матче с фаворитом.
Астанинцы явно намерены начать чемпионат ударно. Наши прогноз и ставка — Фора «Астаны» -1.75 с коэффициентом 2.00.