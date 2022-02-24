В Праге на стадионе «Синобо» в рамках ответного поединка 1/16 финала Лиги конференций «Спарта» сыграет против турецкого «Фенербахче». Матч состоится 24 февраля и начнется в 23:00 по мск. «Славия» Прага — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Славия» Прага

Первый поединок этих команд, который прошел неделю тому назад в Стамбуле, принес победу чешскому коллективу со счетом 3:2, причем гости вели до 83-й минуты в два мяча.

«Славия» финишировала на втором месте в квартете Е Лиги конференций, пропустив вперед «Фейеноорд», но при этом чешский клуб опередил «Унион» из Берлина и «Маккаби» из Хайфы.

Коэффициенты матча Славия П — Фенербахче 1 2.00 X 3.45 2 3.75 Ставка

За всю групповую стадию текущего розыгрыша ЛК «ласкутные» добились двух побед, дважды сыграли вничью и потерпели столько же поражений, разница забитых и пропущенных голов при этом составила 8:7.

Все прогнозы на Лигу конференций

Во внутреннем первенстве пражский клуб занимает лидирующую позицию, но вторую «Викторию» из Плези опережает только по дополнительным показателям.

«Фенербахче»

«Фенербахче» занял третье место в своей группе Лиги Европы, финишировав вслед за «Айнтрахтом» и «Олимпиакосом», благодаря чему и попал в эту стадию Лиги конференций.

Турецкий клуб в нынешнем розыгрыше Лиги Европы смог добиться лишь одной виктории в шести матчах, еще три встречи он свел вничью и дважды уступал, разность забитых и пропущенных мячей — 7:8.

Отметим, что «канарейкам» не удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности в семи из восьми предыдущих поединков в рамках Лиги Европы.

В чемпионате Турции команда идет на данный момент лишь на пятой строчке, уступая зоне еврокубков только по дополнительным показателям, а отставание от лидера составляет аж 20 очков.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Славии» — 2.08, победа «Фенербахче» — 3.55, ничья — 3.45.

Проход: «Славии» — 1.13; «Фенербахче» — 6.90.

Клуб из Турции регулярно пропускает, особенно в гостях. Команда из Праги в свою очередь редко покидает поле без забитых мячей. Так что и от их ответной игры вполне можно ждать обмена голами.