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    И снова будет голевая перестрелка

    «Славия» Прага — «Фенербахче». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, 1/16 финала Лиги конференций, 24 февраля 2022 года

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    Оскар Дорли
    В Праге на стадионе «Синобо» в рамках ответного поединка 1/16 финала Лиги конференций «Спарта» сыграет против турецкого «Фенербахче». Матч состоится 24 февраля и начнется в 23:00 по мск. «Славия» Прага — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала 24 Февраля 2022 года
    Славия П
  • Прага
    •  Славия П 23:00 Фенербахче Фенербахче
  • Стамбул
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    «Славия» Прага

    Первый поединок этих команд, который прошел неделю тому назад в Стамбуле, принес победу чешскому коллективу со счетом 3:2, причем гости вели до 83-й минуты в два мяча.

    «Славия» финишировала на втором месте в квартете Е Лиги конференций, пропустив вперед «Фейеноорд», но при этом чешский клуб опередил «Унион» из Берлина и «Маккаби» из Хайфы.

    Коэффициенты матча Славия П — Фенербахче

  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 3.75
  • Ставка
    •

    За всю групповую стадию текущего розыгрыша ЛК «ласкутные» добились двух побед, дважды сыграли вничью и потерпели столько же поражений, разница забитых и пропущенных голов при этом составила 8:7.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Во внутреннем первенстве пражский клуб занимает лидирующую позицию, но вторую «Викторию» из Плези опережает только по дополнительным показателям.

    «Фенербахче»

    «Фенербахче» занял третье место в своей группе Лиги Европы, финишировав вслед за «Айнтрахтом» и «Олимпиакосом», благодаря чему и попал в эту стадию Лиги конференций.

    Турецкий клуб в нынешнем розыгрыше Лиги Европы смог добиться лишь одной виктории в шести матчах, еще три встречи он свел вничью и дважды уступал, разность забитых и пропущенных мячей — 7:8.

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    • Отметим, что «канарейкам» не удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности в семи из восьми предыдущих поединков в рамках Лиги Европы.

    В чемпионате Турции команда идет на данный момент лишь на пятой строчке, уступая зоне еврокубков только по дополнительным показателям, а отставание от лидера составляет аж 20 очков.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Славии» — 2.08, победа «Фенербахче» — 3.55, ничья — 3.45.

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    Проход: «Славии» — 1.13; «Фенербахче» — 6.90.

    Клуб из Турции регулярно пропускает, особенно в гостях. Команда из Праги в свою очередь редко покидает поле без забитых мячей. Так что и от их ответной игры вполне можно ждать обмена голами.

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    «Славия» Прага — «Фенербахче»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 24.02.2022. Прогнозы на футбол. И снова будет голевая перестрелка
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