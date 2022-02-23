«Хаддерсфилд Таун» сыграет на своем поле с «Кардифф Сити» в рамках 34-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 февраля, начало — в 22:45 мск. «Хаддерсфилд Таун» — «Кардифф Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хаддерсфилд Таун»

«Хаддерсфилд Таун» борется за выход в АПЛ. Однако пока команда осела лишь на 5 позиции, то есть, в зоне плей-офф.

Правда, атака команды не радует результативностью. В 33 матчах забито всего 42 мяча в Чемпионшип.

Коэффициенты матча Хаддерсфилд Таун — Кардифф Сити 1 2.25 X 3.25 2 3.30 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Хаддерсфилд Таун» одержал победу. Причем на выезде был бит лидер «Фулхэм» (1:2).

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Поединки с «Кардифф Сити» для команды традиционно напоминают ночной кошмар. Из пяти последних очных встреч «Хаддерсфилд Таун» проиграл четырежды при одном паритете.

«Кардифф Сити»

На данный момент «Кардифф Сити» не ставит перед собой особых задач. Лишь 19 место в чемпионате совсем рядом с зоной вылета.

Вот и минувший тур «Кардифф Сити» не записал себе в актив. Дома валлийцы не сумели переиграть «Блэкпул» (1:1).

Причем «Кардифф Сити» пропускает слишком часто. В 32 встречах в воротах валлийцев побывал 51 мяч.

Имеются и кадровые проблемы. Например, травмирован ведущий защитник Шон Моррисон, который явно бы не помешал в этом матче.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Хаддерсфилд Таун» за 2.20, на ничью за 3.50, а на «Кардифф Сити» — за 3.20.

«Хаддерсфилд Таун» не проигрывает уже три месяца .

«Кардифф Сити» пребывает в заметном игровом кризисе.

Хозяева смотрятся монолитнее, и наверняка мотивированы улучшить статистику личных встреч с валлийцами. Наши прогноз и ставка — Победа «Хаддерсфилд Таун» с коэффициентом 2.20.