Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарет БэйлТрансферный дайджест. 15-21 февраля Александр БольшуновНезабываемый Пекин. Триумф Большунова, фиаско хоккеистов, допинг-скандал Валиевой «Барселона» вернулась в топ-4Хави и Гави возвращают «Барселоне» позитив Гвардиолы
  • 01:05
    • «Болонья» обыграла «Специю» благодаря дублю Арнаутовича
  • 00:58
    • «Сельта» и «Леванте» сыграли вничью
  • 21:08
    • ЦСКА арендовал у «Эвертона» Гбамена
    Все новости спорта

    «Хаддерсфилд» обуздает валлийцев

    «Хаддерсфилд Таун» — «Кардифф Сити». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Чемпионшип, 23 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на Хаддерсфилд Таун Прогнозы на Кардифф Сити
    Прогноз и ставки на «Хаддерсфилд Таун» — «Кардифф Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джонатан Хогг
    «Хаддерсфилд Таун» сыграет на своем поле с «Кардифф Сити» в рамках 34-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 февраля, начало — в 22:45 мск. «Хаддерсфилд Таун» — «Кардифф Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 23 Февраля 2022 года
    Хаддерсфилд Таун
  • Англия. Чемпионшип
    •  Хаддерсфилд Таун 22:45 Кардифф Сити Кардифф Сити
  • Англия. Чемпионшип
    •

    «Хаддерсфилд Таун»

    «Хаддерсфилд Таун» борется за выход в АПЛ. Однако пока команда осела лишь на 5 позиции, то есть, в зоне плей-офф.

    Правда, атака команды не радует результативностью. В 33 матчах забито всего 42 мяча в Чемпионшип.

    Коэффициенты матча Хаддерсфилд Таун — Кардифф Сити

  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 3.30
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Хаддерсфилд Таун» одержал победу. Причем на выезде был бит лидер «Фулхэм» (1:2).

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с «Кардифф Сити» для команды традиционно напоминают ночной кошмар. Из пяти последних очных встреч «Хаддерсфилд Таун» проиграл четырежды при одном паритете.

    «Кардифф Сити»

    На данный момент «Кардифф Сити» не ставит перед собой особых задач. Лишь 19 место в чемпионате совсем рядом с зоной вылета.

    Вот и минувший тур «Кардифф Сити» не записал себе в актив. Дома валлийцы не сумели переиграть «Блэкпул» (1:1).

  • Хави и Гави возвращают «Барселоне» позитив Гвардиолы
  • Реакция прессы на матч «Валенсия» — «Барселона»
  • Вчера

    • Причем «Кардифф Сити» пропускает слишком часто. В 32 встречах в воротах валлийцев побывал 51 мяч.

    Имеются и кадровые проблемы. Например, травмирован ведущий защитник Шон Моррисон, который явно бы не помешал в этом матче.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Хаддерсфилд Таун» за 2.20, на ничью за 3.50, а на «Кардифф Сити» — за 3.20.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Хаддерсфилд Таун» не проигрывает уже три месяца.

    «Кардифф Сити» пребывает в заметном игровом кризисе.

    Хозяева смотрятся монолитнее, и наверняка мотивированы улучшить статистику личных встреч с валлийцами. Наши прогноз и ставка — Победа «Хаддерсфилд Таун» с коэффициентом 2.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.23
  • Прогноз на матч Бруксби — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ванкувер — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Хачанов — Де Минаур
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Карацев — Макдональд
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Кристиан — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Медведев — Пэр
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Эванс — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Ковентри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Халл Сити — Барнсли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Престон Норт Энд — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Суонси — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.75
  • Прогноз на матч Челси — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Вильярреал — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Хаддерсфилд Таун» — «Кардифф Сити»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 23.02.2022. Прогнозы на футбол. «Хаддерсфилд» обуздает валлийцев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры