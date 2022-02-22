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В какой форме «Челси»

В 7 последних матчах во всех турнирах у «аристократов» лишь 3 победы в основное время. Две были одержаны в АПЛ над «Кристал Пэлас» (1:0) и «Тоттенхэмом» (2:0), одна — на клубном чемпионате мира, где подопечные Томаса Тухеля оказались сильнее «Аль-Хиляля» (1:0).

Коэффициенты матча Челси — Лилль 1 1.30 X 5.20 2 11.00 Ставка

Несмотря на это, в середине февраля «Челси» впервые в истории стал победителем этого турнира между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. В дополнительное время финальной встречи клубного ЧМ был обыгран бразильский «Палмейрас» (2:1 доп. вр.).

В 1/8 финала Лиги чемпионов лондонцы попали после того, как заняли второе место в группе H с «Ювентусом», «Зенитом» и «Мальмё». Они должны были быть первыми, но в последнем туре умудрились сыграть вничью с российским клубом (3:3). За одну игру было пропущено столько же мячей, сколько в первых 12 матчах турнира после прихода Тухеля.

Помимо этого у «аристократов» было минимальное поражение от итальянцев в Турине (0:1). «Челси» — действующий победитель Лиги чемпионов. До прошлогоднего успеха команда четыре раза подряд вылетала из турнира именно на стадии 1/8 финала.

В 6 матчах Лиги чемпионов «аристократы» 9 из 13 мячей забили во вторых таймах. Лучший бомбардир команды — нападающий Тимо Вернер, на счету которого 3 гола и 1 результативная передача.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

С учетом минувшего розыгрыша турнира у команды 4 домашние победы подряд, в которых не было пропущено ни одного мяча. В субботу «Челси» сумел обыграть «Кристал Пэлас» (1:0) в АПЛ лишь благодаря голу на 89-й минуте. Ни в одном из 8 последних матчей во всех турнирах лондонцы не смогли забить больше двух мячей.

Мейсон Маунт, Сесар Аспиликуэта, Каллум Хадсон-Одои, Бен Чилуэлл и Рис Джеймс могут пропустить матч из-за различных повреждений.

В какой форме «Лилль»

Статистика «Лилля» в 7 последних матчах во всех турнирах хуже, чем у «Челси». Если у лондонцев лишь одно поражение (0:1 от «Манчестер Сити» в чемпионате), то у «догов» — три. В начале января команда вылетела из Кубка Франции, уступив «Лансу» (2:2, 3:4 по пенальти).

22 января и 6 февраля последовали поражения от «Бреста» (0:2) и ПСЖ (1:5) в Лиге 1. В минувшую пятницу подопечные Жослена Гурвеннека не сумели переиграть дома предпоследнюю команду чемпионата — «Метц» (0:0).

На групповой стадии Лиги чемпионов «Лилль» стал первым в квартете с «Зальцбургом», «Севильей» и «Вольфсбургом». Причем первую победу удалось одержать лишь в четвертом туре. В 6 матчах «доги» забили всего 7 мячей, но этого хватило, чтобы на одно очко опередить австрийцев. Но и пропустили французы мало — 4 гола.

Лучше статистика на групповом этапе только у «Баварии» и «Реала» — по 3. Нападающий Джонатан Дэвид имеет в активе 3 гола, один из которых с пенальти.

«Лилль» лишь однажды играл в 1/8 финала Лиги чемпионов. В сезоне 2006/07 «доги» вылетели от английского «Манчестер Юнайтед», дважды уступив по 0:1.

Анхель Гомес может пропустить матч из-за травмы, полученной во встрече с «Метцем». Жозе Фонте и Бурак Йылмаз рискуют получить дисквалификацию на ответную игру с «Челси», если во вторник получат предупреждения.

«Челси» — «Лилль»: статистика личных встреч

Команды встречались на групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2019/20. «Челси» в обоих матчах выиграл со счетом 2:1.

Прогноз Романа Нагучева

В последнем туре чемпионата Франции «Лилль» показал себя командой, которой чрезвычайно сложно забить. В обороне собраны футболисты, дисциплинированно выполняющие свою работу. 0:0 с «Метцем» были без единого опасного момента.

У «Челси», наоборот, история создания опасных моментов чрезвычайно непростая. Матч с «Кристал Пэлас» выдался не самым ярким, хотя один из забитых мячей не был засчитан. С этими двумя «низовыми» командами выбирать «верховой» матч не стоит. Мне нравится ставка «Только одна забьет». Еще один вариант — тотал меньше 2,5 за 2.12 .

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