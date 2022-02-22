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    С «низовыми» командами выбирать «верх» не стоит

    «Челси» — «Лилль». Прогноз Романа Нагучева на матч Лиги чемпионов 22 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Лилль»
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    Томас Тухель
    22 февраля в 23:00 мск «Челси» сыграет с «Лиллем» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В 8 последних матчах с участием лондонской команды прошла ставка на тотал меньше 2,5. Известный комментатор и амбассадор Фонбет Роман Нагучев поделился прогнозом на матч. «Челси» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 22 Февраля 2022 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 23:00 Лилль Лилль
  • Лига чемпионов. 1/8 финала
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    В какой форме «Челси»

    В 7 последних матчах во всех турнирах у «аристократов» лишь 3 победы в основное время. Две были одержаны в АПЛ над «Кристал Пэлас» (1:0) и «Тоттенхэмом» (2:0), одна — на клубном чемпионате мира, где подопечные Томаса Тухеля оказались сильнее «Аль-Хиляля» (1:0).

    Коэффициенты матча Челси — Лилль

  • 1
  • 1.30
  • X
  • 5.20
  • 2
  • 11.00
  • Ставка
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    Несмотря на это, в середине февраля «Челси» впервые в истории стал победителем этого турнира между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. В дополнительное время финальной встречи клубного ЧМ был обыгран бразильский «Палмейрас» (2:1 доп. вр.).

    В 1/8 финала Лиги чемпионов лондонцы попали после того, как заняли второе место в группе H с «Ювентусом», «Зенитом» и «Мальмё». Они должны были быть первыми, но в последнем туре умудрились сыграть вничью с российским клубом (3:3). За одну игру было пропущено столько же мячей, сколько в первых 12 матчах турнира после прихода Тухеля.

    Помимо этого у «аристократов» было минимальное поражение от итальянцев в Турине (0:1). «Челси» — действующий победитель Лиги чемпионов. До прошлогоднего успеха команда четыре раза подряд вылетала из турнира именно на стадии 1/8 финала.

    В 6 матчах Лиги чемпионов «аристократы» 9 из 13 мячей забили во вторых таймах. Лучший бомбардир команды — нападающий Тимо Вернер, на счету которого 3 гола и 1 результативная передача.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    С учетом минувшего розыгрыша турнира у команды 4 домашние победы подряд, в которых не было пропущено ни одного мяча. В субботу «Челси» сумел обыграть «Кристал Пэлас» (1:0) в АПЛ лишь благодаря голу на 89-й минуте. Ни в одном из 8 последних матчей во всех турнирах лондонцы не смогли забить больше двух мячей.

    Мейсон Маунт, Сесар Аспиликуэта, Каллум Хадсон-Одои, Бен Чилуэлл и Рис Джеймс могут пропустить матч из-за различных повреждений.

    В какой форме «Лилль»

    Статистика «Лилля» в 7 последних матчах во всех турнирах хуже, чем у «Челси». Если у лондонцев лишь одно поражение (0:1 от «Манчестер Сити» в чемпионате), то у «догов» — три. В начале января команда вылетела из Кубка Франции, уступив «Лансу» (2:2, 3:4 по пенальти).

    22 января и 6 февраля последовали поражения от «Бреста» (0:2) и ПСЖ (1:5) в Лиге 1. В минувшую пятницу подопечные Жослена Гурвеннека не сумели переиграть дома предпоследнюю команду чемпионата — «Метц» (0:0).

    На групповой стадии Лиги чемпионов «Лилль» стал первым в квартете с «Зальцбургом», «Севильей» и «Вольфсбургом». Причем первую победу удалось одержать лишь в четвертом туре. В 6 матчах «доги» забили всего 7 мячей, но этого хватило, чтобы на одно очко опередить австрийцев. Но и пропустили французы мало — 4 гола.

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    «Лилль» лишь однажды играл в 1/8 финала Лиги чемпионов. В сезоне 2006/07 «доги» вылетели от английского «Манчестер Юнайтед», дважды уступив по 0:1.

    Анхель Гомес может пропустить матч из-за травмы, полученной во встрече с «Метцем». Жозе Фонте и Бурак Йылмаз рискуют получить дисквалификацию на ответную игру с «Челси», если во вторник получат предупреждения.

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    Команды встречались на групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2019/20. «Челси» в обоих матчах выиграл со счетом 2:1.

    Прогноз Романа Нагучева

    В последнем туре чемпионата Франции «Лилль» показал себя командой, которой чрезвычайно сложно забить. В обороне собраны футболисты, дисциплинированно выполняющие свою работу. 0:0 с «Метцем» были без единого опасного момента.

    У «Челси», наоборот, история создания опасных моментов чрезвычайно непростая. Матч с «Кристал Пэлас» выдался не самым ярким, хотя один из забитых мячей не был засчитан. С этими двумя «низовыми» командами выбирать «верховой» матч не стоит. Мне нравится ставка «Только одна забьет». Еще один вариант — тотал меньше 2,5 за 2.12.

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