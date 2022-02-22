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    «Челси» выиграет у «Лилля» с крупным счетом?

    «Челси» — «Лилль». Прогноз, ставки (к. 4.75) на футбол, Лига чемпионов, 22 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Лилль»
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    Ромелу Лукаку
    «Челси» сыграет на своем поле против французского «Лилля» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 22 февраля в Лондоне, начало — в 23:00 мск. «Челси» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 22 Февраля 2022 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 23:00 Лилль Лилль
  • Лига чемпионов. 1/8 финала
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    «Челси»

    «Челси» на групповом этапе проиграл только один матч. Во втором туре действующий чемпион турнира уступил на выезде «Ювентуса».

    Но куда больше главного тренера «Челси» Томаса Тухеля расстроила гостевая ничья с «Зенитом» (3:3) в последнем туре. Из-за этой потери очков лондонский клуб упустил возможность занять первое место в группе.

    Коэффициенты матча Челси — Лилль

  • 1
  • 1.30
  • X
  • 5.20
  • 2
  • 11.00
  • Ставка
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    Но «Челси» все равно повезло. Во время жеребьевки 1/8 финала ему достался самый простой соперник. При всем уважении к «Лиллю» так и есть.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Челси» в 18-ти последних матчах потерпел лишь одно поражение. Были, конечно, и не самые приятные ничьи в АПЛ, но в целом очевидно, что команда находится в хорошей форме.

    «Лилль»

    «Лиллю» на групповом этапе повезло с соперникам. Действующий чемпион Франции играл с «Вольфсбургом», «Зальцбургом» и «Севильей».

    И так вышло, что в трех последних матчах «Лилль» набрал максимальное количество очков, хотя после первых туров у всех сложилось четкое впечатление, что французы в лучшем случае займут третье место и попадут в Лигу Европы.

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    • Февраль начался для команды Жослена Гурвеннека с неприятного поражения от «Пари Сен-Жермен». Домашняя встреча с «Парижем» завершилась со счетом 1:5.

    Но «Лилль», в принципе, быстро пришел в себя. Вскоре «доги» набрали три очка в матче с «Монпелье» и сыграли вничью с «Метцем».

    Прогноз и ставка

    На «Челси» в этом матче можно поставить за 1.33, ничью букмекеры предлагают за 5.40, а победу «Лилля» — за 11.50.

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    Как ни крути, а рассуждать о шансах «Лилля» не так уж и просто. Сложно представить, что французы смогут удивить, возможно, главного фаворита турнира.

    На своем поле «Челси», скорее всего, выиграет с разницей минимум в два мяча.

    Ставка — победа «Челси» с форой (-1,5) за 2.01.

    Также можно рассмотреть смелую ставку на тотал «Челси» больше 3,5 за 4.75. Что будет с обороной «Лилля», если на нее постоянно давить, хорошо показала недавняя игра с «ПСЖ».

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    «Челси» — «Лилль»: прогноз, ставка (4.75), статистика, коэффициенты матча 22.02.2022. Прогнозы на футбол. «Челси» выиграет у «Лилля» с крупным счетом?
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