«Челси» сыграет на своем поле против французского «Лилля» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 22 февраля в Лондоне, начало — в 23:00 мск. «Челси» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

«Челси» на групповом этапе проиграл только один матч. Во втором туре действующий чемпион турнира уступил на выезде «Ювентуса».

Но куда больше главного тренера «Челси» Томаса Тухеля расстроила гостевая ничья с «Зенитом» (3:3) в последнем туре. Из-за этой потери очков лондонский клуб упустил возможность занять первое место в группе.

Коэффициенты матча Челси — Лилль 1 1.30 X 5.20 2 11.00 Ставка

Но «Челси» все равно повезло. Во время жеребьевки 1/8 финала ему достался самый простой соперник. При всем уважении к «Лиллю» так и есть.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

«Челси» в 18-ти последних матчах потерпел лишь одно поражение. Были, конечно, и не самые приятные ничьи в АПЛ, но в целом очевидно, что команда находится в хорошей форме.

«Лилль»

«Лиллю» на групповом этапе повезло с соперникам. Действующий чемпион Франции играл с «Вольфсбургом», «Зальцбургом» и «Севильей».

И так вышло, что в трех последних матчах «Лилль» набрал максимальное количество очков, хотя после первых туров у всех сложилось четкое впечатление, что французы в лучшем случае займут третье место и попадут в Лигу Европы.

Февраль начался для команды Жослена Гурвеннека с неприятного поражения от «Пари Сен-Жермен». Домашняя встреча с «Парижем» завершилась со счетом 1:5.

Но «Лилль», в принципе, быстро пришел в себя. Вскоре «доги» набрали три очка в матче с «Монпелье» и сыграли вничью с «Метцем».

Прогноз и ставка

На «Челси» в этом матче можно поставить за 1.33, ничью букмекеры предлагают за 5.40, а победу «Лилля» — за 11.50.

Как ни крути, а рассуждать о шансах «Лилля» не так уж и просто. Сложно представить, что французы смогут удивить, возможно, главного фаворита турнира.

На своем поле «Челси», скорее всего, выиграет с разницей минимум в два мяча.

Ставка — победа «Челси» с форой (-1,5) за 2.01.

Также можно рассмотреть смелую ставку на тотал «Челси» больше 3,5 за 4.75. Что будет с обороной «Лилля», если на нее постоянно давить, хорошо показала недавняя игра с «ПСЖ».