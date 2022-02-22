«Челси»
«Челси» на групповом этапе проиграл только один матч. Во втором туре действующий чемпион турнира уступил на выезде «Ювентуса».
Но куда больше главного тренера «Челси» Томаса Тухеля расстроила гостевая ничья с «Зенитом» (3:3) в последнем туре. Из-за этой потери очков лондонский клуб упустил возможность занять первое место в группе.
Коэффициенты матча Челси — Лилль
Но «Челси» все равно повезло. Во время жеребьевки 1/8 финала ему достался самый простой соперник. При всем уважении к «Лиллю» так и есть.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
«Челси» в 18-ти последних матчах потерпел лишь одно поражение. Были, конечно, и не самые приятные ничьи в АПЛ, но в целом очевидно, что команда находится в хорошей форме.
«Лилль»
«Лиллю» на групповом этапе повезло с соперникам. Действующий чемпион Франции играл с «Вольфсбургом», «Зальцбургом» и «Севильей».
И так вышло, что в трех последних матчах «Лилль» набрал максимальное количество очков, хотя после первых туров у всех сложилось четкое впечатление, что французы в лучшем случае займут третье место и попадут в Лигу Европы.
Февраль начался для команды Жослена Гурвеннека с неприятного поражения от «Пари Сен-Жермен». Домашняя встреча с «Парижем» завершилась со счетом 1:5.
Но «Лилль», в принципе, быстро пришел в себя. Вскоре «доги» набрали три очка в матче с «Монпелье» и сыграли вничью с «Метцем».
Прогноз и ставка
На «Челси» в этом матче можно поставить за 1.33, ничью букмекеры предлагают за 5.40, а победу «Лилля» — за 11.50.
Как ни крути, а рассуждать о шансах «Лилля» не так уж и просто. Сложно представить, что французы смогут удивить, возможно, главного фаворита турнира.
На своем поле «Челси», скорее всего, выиграет с разницей минимум в два мяча.
Ставка — победа «Челси» с форой (-1,5) за 2.01.
Также можно рассмотреть смелую ставку на тотал «Челси» больше 3,5 за 4.75. Что будет с обороной «Лилля», если на нее постоянно давить, хорошо показала недавняя игра с «ПСЖ».