«Нефтчи»
«Нефтчи» нынешний сезон проваливает. Команда фактически уже проиграла борьбу за чемпионский титул.
В минувшем туре команда дома показательно уступила лидеру. «Карабах» был банально сильнее (1:2).
Зато в кубковом матче с «Сабахом» команда добыла викторию. «Нефтяники» выиграли (1:3) и прошли в полуфинал.
Поединки с «Кешлей» для команды традиционно проходят удачно. Из пяти последних матчей «Нефтчи» выиграл четырежды при одной неудаче.
«Кешля»
На данный момент «Кешля» занимает 6 место в чемпионате. Правда, отрыв от последней строчки составляет всего три очка.
А вот в ответном матче четвертьфинала Кубка Азербайджана «Кешля» выглядела откровенно бледно. Дома команда была разгромлена «Карабахом» (0:6).
«Кешля» неудачно сыграла и в минувшем туре чемпионата. Домашнее минимальное поражение от «Зири» вряд ли ходило в планы.
Вот уже в трех матчах к ряду команда не забивает. Причем пропущено было восемь мячей.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Нефтчи» за 1.51, на ничью за 4.04, а на «Кешлю» — за 5.95.
«Нефтчи»
«Кешля» испытывает заметные трудности с реализацией.
«Нефтчи» выглядит сильнее, к тому же соперник не забивает уже в трех матчах подряд. Наши прогноз и ставка — Победа «Нефтчи» в 1 тайме с коэффициентом 2.08.