«Нефтчи» сыграет на своем поле с «Кешлей» в рамках 16-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 19 февраля, начало — в 16:15 мск. «Нефтчи» — «Кешля»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтчи»

«Нефтчи» нынешний сезон проваливает. Команда фактически уже проиграла борьбу за чемпионский титул.

В минувшем туре команда дома показательно уступила лидеру. «Карабах» был банально сильнее (1:2).

Зато в кубковом матче с «Сабахом» команда добыла викторию. «Нефтяники» выиграли (1:3) и прошли в полуфинал.

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Поединки с «Кешлей» для команды традиционно проходят удачно. Из пяти последних матчей «Нефтчи» выиграл четырежды при одной неудаче.

«Кешля»

На данный момент «Кешля» занимает 6 место в чемпионате. Правда, отрыв от последней строчки составляет всего три очка.

А вот в ответном матче четвертьфинала Кубка Азербайджана «Кешля» выглядела откровенно бледно. Дома команда была разгромлена «Карабахом» (0:6).

«Кешля» неудачно сыграла и в минувшем туре чемпионата. Домашнее минимальное поражение от «Зири» вряд ли ходило в планы.

Вот уже в трех матчах к ряду команда не забивает. Причем пропущено было восемь мячей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Нефтчи» за 1.51, на ничью за 4.04, а на «Кешлю» — за 5.95.

«Нефтчи» намерен улучшить свое турнирное положение .

«Кешля» испытывает заметные трудности с реализацией.

«Нефтчи» выглядит сильнее, к тому же соперник не забивает уже в трех матчах подряд. Наши прогноз и ставка — Победа «Нефтчи» в 1 тайме с коэффициентом 2.08.