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    Быстрая капитуляция «Кешли»?

    «Нефтчи» — «Кешля». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, чемпионат Азербайджана, 19 февраля 2022 года

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    «Кешля»
    «Нефтчи» сыграет на своем поле с «Кешлей» в рамках 16-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 19 февраля, начало — в 16:15 мск. «Нефтчи» — «Кешля»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Азербайджан. Премьер-лига 19 Февраля 2022 года
    Нефтчи
  • Азербайджан. Премьер-лига
    •  Нефтчи 16:15 Кешля Кешля
  • Баку
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    «Нефтчи»

    «Нефтчи» нынешний сезон проваливает. Команда фактически уже проиграла борьбу за чемпионский титул.

    В минувшем туре команда дома показательно уступила лидеру. «Карабах» был банально сильнее (1:2).

    Зато в кубковом матче с «Сабахом» команда добыла викторию. «Нефтяники» выиграли (1:3) и прошли в полуфинал.

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с «Кешлей» для команды традиционно проходят удачно. Из пяти последних матчей «Нефтчи» выиграл четырежды при одной неудаче.

    «Кешля»

    На данный момент «Кешля» занимает 6 место в чемпионате. Правда, отрыв от последней строчки составляет всего три очка.

    А вот в ответном матче четвертьфинала Кубка Азербайджана «Кешля» выглядела откровенно бледно. Дома команда была разгромлена «Карабахом» (0:6).

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    • «Кешля» неудачно сыграла и в минувшем туре чемпионата. Домашнее минимальное поражение от «Зири» вряд ли ходило в планы.

    Вот уже в трех матчах к ряду команда не забивает. Причем пропущено было восемь мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Нефтчи» за 1.51, на ничью за 4.04, а на «Кешлю» — за 5.95.

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    «Нефтчи» намерен улучшить свое турнирное положение.

    «Кешля» испытывает заметные трудности с реализацией.

    «Нефтчи» выглядит сильнее, к тому же соперник не забивает уже в трех матчах подряд. Наши прогноз и ставка — Победа «Нефтчи» в 1 тайме с коэффициентом 2.08.

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    «Нефтчи» — «Кешля»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 19.02.2022. Прогнозы на футбол. Быстрая капитуляция «Кешли»?
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