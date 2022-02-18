«Ювентус» сыграет на своем поле против «Торино» в рамках 26-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 18 февраля, начало — в 22:45 мск. «Ювентус» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

«Ювентус» занимает четвертое место в таблице чемпионата Италии после 25-ти матчей, в которых набрал 46 очков. Отставание от «Милана», который находится на первой строчке, составляет девять очков.

В прошлом туре «Ювентус» сыграл на выезде вничью с «Аталантой» — 1:1. «Бьянконери» забили спасительный гол за пару минут до финального свистка.

Коэффициенты матча Ювентус — Торино 1 1.55 X 4.00 2 6.20 Ставка

Беспроигрышная серия «Ювентуса» в чемпионате после этого достигла 11-ти матчей (семь побед и четыре поражения).

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При этом в пяти предыдущих матчах Серии А на своем поле «Ювентус» потерял лишь два очка и пропустил только один мяч.

«Торино»

«Торино» тем временем находится на десятой строчке, набрав в 24-х матчах 32 очков.

Туром ранее «Торино» неожиданно уступил на своем поле «Венеции» (1:2), несмотря на то, что первым открыл счет.

А перед этим «Торино» уступил на выезде «Удинезе» (0:2). В этом матче команда Ивана Юрича пропустила оба гола в компенсированное время.

«Торино» потерпел шесть поражений в девяти предыдущих матчах Серии А на выезде.

Прогноз и ставка

На «Ювентус» в этом матче можно поставить за 1.62, ничью букмекеры предлагают за 4.25, а победу «Торино» — за 6.80.

У «Юве» редко бывает легкие матчи против «Торино», и предстоящий вряд ли станет исключением. Все-таки это дерби, особенный эмоциональный момент.

Ставка — победа «Ювентуса» + обе команды забьют за 3.64. Фаворит, скорее всего, выиграет, но сделать это всухую вряд ли получится.

Также можно рассмотреть ставку на тотал больше 2,5 за 2.07.