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    Сможет ли «Ювентус» выиграть у «Торино»?

    «Ювентус» — «Торино». Прогноз (к. 3.64) и ставки на чемпионат Италии 18 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Торино»
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    Душан Влахович
    «Ювентус» сыграет на своем поле против «Торино» в рамках 26-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 18 февраля, начало — в 22:45 мск. «Ювентус» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 18 Февраля 2022 года
    Ювентус
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    •  Ювентус 22:45 Торино Торино
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    «Ювентус»

    «Ювентус» занимает четвертое место в таблице чемпионата Италии после 25-ти матчей, в которых набрал 46 очков. Отставание от «Милана», который находится на первой строчке, составляет девять очков.

    В прошлом туре «Ювентус» сыграл на выезде вничью с «Аталантой» — 1:1. «Бьянконери» забили спасительный гол за пару минут до финального свистка.

    Коэффициенты матча Ювентус — Торино

  • 1
  • 1.55
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 6.20
  • Ставка
    •

    Беспроигрышная серия «Ювентуса» в чемпионате после этого достигла 11-ти матчей (семь побед и четыре поражения).

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    При этом в пяти предыдущих матчах Серии А на своем поле «Ювентус» потерял лишь два очка и пропустил только один мяч.

    «Торино»

    «Торино» тем временем находится на десятой строчке, набрав в 24-х матчах 32 очков.

    Туром ранее «Торино» неожиданно уступил на своем поле «Венеции» (1:2), несмотря на то, что первым открыл счет.

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    • А перед этим «Торино» уступил на выезде «Удинезе» (0:2). В этом матче команда Ивана Юрича пропустила оба гола в компенсированное время.

    «Торино» потерпел шесть поражений в девяти предыдущих матчах Серии А на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Ювентус» в этом матче можно поставить за 1.62, ничью букмекеры предлагают за 4.25, а победу «Торино» — за 6.80.

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    У «Юве» редко бывает легкие матчи против «Торино», и предстоящий вряд ли станет исключением. Все-таки это дерби, особенный эмоциональный момент.

    Ставка — победа «Ювентуса» + обе команды забьют за 3.64. Фаворит, скорее всего, выиграет, но сделать это всухую вряд ли получится.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал больше 2,5 за 2.07.

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    «Ювентус» — «Торино»: прогноз, ставка (3.64), статистика, коэффициенты матча 18.02.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Ювентус» выиграть у «Торино»?
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