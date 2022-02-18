«Ювентус»
«Ювентус» занимает четвертое место в таблице чемпионата Италии после 25-ти матчей, в которых набрал 46 очков. Отставание от «Милана», который находится на первой строчке, составляет девять очков.
В прошлом туре «Ювентус» сыграл на выезде вничью с «Аталантой» — 1:1. «Бьянконери» забили спасительный гол за пару минут до финального свистка.
Коэффициенты матча Ювентус — Торино
При этом в пяти предыдущих матчах Серии А на своем поле «Ювентус» потерял лишь два очка и пропустил только один мяч.
«Торино»
«Торино» тем временем находится на десятой строчке, набрав в 24-х матчах 32 очков.
Туром ранее «Торино» неожиданно уступил на своем поле «Венеции» (1:2), несмотря на то, что первым открыл счет.
А перед этим «Торино» уступил на выезде «Удинезе» (0:2). В этом матче команда Ивана Юрича пропустила оба гола в компенсированное время.
Прогноз и ставка
На «Ювентус» в этом матче можно поставить за 1.62, ничью букмекеры предлагают за 4.25, а победу «Торино» — за 6.80.
У «Юве» редко бывает легкие матчи против «Торино», и предстоящий вряд ли станет исключением. Все-таки это дерби, особенный эмоциональный момент.
Ставка — победа «Ювентуса» + обе команды забьют за 3.64. Фаворит, скорее всего, выиграет, но сделать это всухую вряд ли получится.
Также можно рассмотреть ставку на тотал больше 2,5 за 2.07.