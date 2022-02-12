В субботу, 12 февраля, в рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги франкфуртский «Айнтрахт» на своем поле примет «Вольфсбург». Начало игры запланировано на 17:30 по мск. «Айнтрахт» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айнтрахт»

С 31 зачетным пунктом «Айнтрахт» делит седьмое место еще с двумя коллективами. От шестой еврокубковой строки отставание составляет всего лишь один балл.

В своей последней проведенной игре чемпионата «орлы» смогли одолеть на выезде аутсайдера «Штутгарт», выиграв со счетом 3:2. Этой викторией они прервали свою 3-матчевую безвыигрышную серию.

Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Вольфсбург 1 2.20 X 3.45 2 3.30 Ставка

В этот неудачный период клуб из Франкфурта потерпел домашние фиаско от дортмундской «Боруссии» 2:3 и «Арминии» 0:2, а также расписал гостевую мировую с «Аугсбургом», сыграв 1:1.

Календарь и таблица Бундеслиги

На своем стадионе «Айнтрахт» в этом розыгрыше Бундеслиги выступает посредственно, выиграв только трижды за 10 игр, еще четыре встречи команда сыграла вничью и трижды проиграла.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» в турнирной таблице немецкой Бундеслиги уже скатился на 12-е место, опережая опасную зону всего лишь на два балла.

Накануне «волки» разгромили в родных стенах аутсайдера «Гройтер Фюрт» со счетом 4:1, а до этого они в последний раз в чемпионате побеждали в начале ноября, одолев тогда дома «Аугсбург» 1:0.

Между этими встречами «зелено-белые» выдали отрезок из девяти встреч без викторий, в семи из которых терпели поражения и три поединка завершили мировыми исходами.

Вне родных стен в этом чемпионате «Вольфсбург» смог победить только трижды за десять проведенных матчей, раз он сыграл вничью и в шести случаях был повержен.

В первом круге эти клубы сыграли 1:1 на поле «Вольфсбурга», а в прошлом сезоне они обменялись домашними викториями — 4:3 и 1:2.

Прогноз и ставка на «Айнтрахт» — «Вольфсбург»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Айнтрахта» предлагают — 2.24.

На викторию «Вольфсбург» дают — 3.28, ничья оценена — в 3.62.

У обоих соперников есть проблемы в обороне, плюс к этому добавим, что между собой они зачастую играют результативно с обоюдно забитыми мячами. Так что и от данного противостояния можно ожидать голевой встречи.