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    Во Франкфурте будет результативно

    «Айнтрахт» — «Вольфсбург». Прогноз, ставка (к. 3.23) на футбол, чемпионат Германии, 12 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «Вольфсбург»
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    Айдин Хрустич
    В субботу, 12 февраля, в рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги франкфуртский «Айнтрахт» на своем поле примет «Вольфсбург». Начало игры запланировано на 17:30 по мск. «Айнтрахт» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 12 Февраля 2022 года
    Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 17:30 Вольфсбург Вольфсбург
  • Вольфсбург
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    «Айнтрахт»

    С 31 зачетным пунктом «Айнтрахт» делит седьмое место еще с двумя коллективами. От шестой еврокубковой строки отставание составляет всего лишь один балл.

    В своей последней проведенной игре чемпионата «орлы» смогли одолеть на выезде аутсайдера «Штутгарт», выиграв со счетом 3:2. Этой викторией они прервали свою 3-матчевую безвыигрышную серию.

    Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Вольфсбург

  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 3.30
  • Ставка
    •

    В этот неудачный период клуб из Франкфурта потерпел домашние фиаско от дортмундской «Боруссии» 2:3 и «Арминии» 0:2, а также расписал гостевую мировую с «Аугсбургом», сыграв 1:1.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    На своем стадионе «Айнтрахт» в этом розыгрыше Бундеслиги выступает посредственно, выиграв только трижды за 10 игр, еще четыре встречи команда сыграла вничью и трижды проиграла.

    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» в турнирной таблице немецкой Бундеслиги уже скатился на 12-е место, опережая опасную зону всего лишь на два балла.

    Накануне «волки» разгромили в родных стенах аутсайдера «Гройтер Фюрт» со счетом 4:1, а до этого они в последний раз в чемпионате побеждали в начале ноября, одолев тогда дома «Аугсбург» 1:0.

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    • Между этими встречами «зелено-белые» выдали отрезок из девяти встреч без викторий, в семи из которых терпели поражения и три поединка завершили мировыми исходами.

    Вне родных стен в этом чемпионате «Вольфсбург» смог победить только трижды за десять проведенных матчей, раз он сыграл вничью и в шести случаях был повержен.

    В первом круге эти клубы сыграли 1:1 на поле «Вольфсбурга», а в прошлом сезоне они обменялись домашними викториями — 4:3 и 1:2.

    Прогноз и ставка на «Айнтрахт» — «Вольфсбург»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Айнтрахта» предлагают — 2.24.

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    На викторию «Вольфсбург» дают — 3.28, ничья оценена — в 3.62.

    У обоих соперников есть проблемы в обороне, плюс к этому добавим, что между собой они зачастую играют результативно с обоюдно забитыми мячами. Так что и от данного противостояния можно ожидать голевой встречи.

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    «Айнтрахт» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка (3.23), статистика, коэффициенты матча 12.02.2022. Прогнозы на футбол. Во Франкфурте будет результативно
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