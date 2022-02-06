Мюнхенское доминирование. «Бавария» прервала победную серию «Лейпцига» Тедеско

Мюнхенская «Бавария» на «Альянц-Арене» переиграла «Лейпциг» — 3:2. Нападающий Роберт Левандовски оформил свой 24-й гол в чемпионате Германии. Андре Силва забил четвертый гол в последних пяти матчах. Мюнхенцы набрали очередные три очка и укрепили лидерство в Бундеслиге

Ход матча

5’ Гнабри ворвался в штрафную «быков» по зоне левого инсайда, но бить ему было неудобно, и он отправил мяч в руки Гулачи.

10’ Клостерманн забросил к левой линии мюнхенской штрафной на Анхелиньо, и тот выкатил мяч для Ольмо, пальнувшего рядом с левой девяткой.

12’ 1:0 Томас Мюллер. Левандовски проскочил в штрафную «Лейпцига», но аккуратным ударом не смог обвести вратаря, отразившего мяч перед собой, а набежавший Мюллер добил в цель.

15’ Левандовски едва не дотянулся до прострела в падении на левой штанге.

18’ Гости перехватили мяч на чужой половине, и дело снова дошло до острого удара Ольмо. После выката от Нкунку испанец проверил Нойера в ближнем углу — вратарь одной рукой остановил мяч.

Nach dem Ausgleich unbeeindruckt weitergekämpft 💪

Und belohnt 👊

Andre Silva spitzelt die Murmel um den linken Pfosten.

YES! YES! YES!#FCBRBL | 28. | 1:1 pic.twitter.com/Ya2bu0aYkz — RB Leipzig (@RBLeipzig) February 5, 2022

27’ 1:1 Андре Силва. Нкунку отправил проникающий пас на правый угол вратарской Лаймеру, тот неточно пробил в дальний угол (или сделал прострел), а дальнюю штангу с острого угла замкнул Андре Силва.

31’ Гулачи в шикарном прыжке среагировал на плотный удар Мюллера из-за штрафной «Лейпцига». Мяч летел под самую штангу.

35’ Коман на скорости ударом от левого края штрафной гостей едва не перекинул Гулачи. Мяч угодил в штангу, к отскоку первым успел Орбан, разрядивший обстановку у ворот «Лейпицга».

38’ Гнабри подал с правого фланга, а Мюллер выиграл борьбу на втором этаже и переправил мяч в сетку ворот «Лейпцига». Однако судьи отменил гол после просмотра видеоповтора — Левандовский ещё до подачи Гнабри сфолил в атаке.

Starke Flanke von King und @lewy_official macht es per Kopf! 👏👏 pic.twitter.com/iBESKMOnvx — FC Bayern München (@FCBayern) February 5, 2022

44’ 2:1 Роберт Левандовски. Коман слева выполнил зрячий навес в штрафную «Лейпцига», Левандовски выскочил на мяч и пробил головой в противоход вратарю — получилось в угол ворот.

53’ 2:2 Кристофер Нкунку. Лаймер в контратаке через центр сделал расчётливым пас на ход Нкунку, который ворвался в штрафную «Баварии» и закатил мяч в угол ворот.

58’ 3:2 Йошко Гвардиол (А). Коман отпасовал к правому краю штрафной «Лейпцига», Гнабри пытался прострелить во вратарскую, а Гвардиол в подкате срезал мяч в свои ворота.

62’ Киммих разогнал атаку «Баварии», Гнабри покатил мяч в штрафную «Лейпцига», где Левандовски оттеснил защитника и пробил низом — рядышком со штангой.

73’ Собослаи продемонстрировал свой классный дальний удар — Нойер в прыжке отбил мяч в сторону.

Noch 10 Minuten! 🤞 pic.twitter.com/x4JZYdiZHv — FC Bayern München (@FCBayern) February 5, 2022

82’ Форсберг в одной атаке нанёс два удара из пределов штрафной «Баварии». Первая попытка пришлась в Зюле, а с повторной справился Нойер.

90+1’ Довели дело мюнхенцы до опасного удара Сане метров с 15 — мяч прошёл немного правее створа.

Футбол. Германия. Бундеслига Бавария — РБ Лейпциг 3:2 Голы: 1:0 Томас Мюллер (12'), 1:1 Андре Силва (27'), 2:1 Роберт Левандовски (44'), 2:2 Кристофер Нкунку (53'), 3:2 Йошко Гвардиол (автогол) (58') Бавария: Мануэль Нойер, Бенжамен Павар, Никлас Зюле, Лукас Эрнандес (Деотшанкюль Юпамекано, 73'), Серж Гнабри, Йозуа Киммих, Корентин Толиссо (Джамал Мусиала, 63'), Кингсли Коман (Tanguy Nianzou, 85'), Томас Мюллер (Марсель Забитцер, 84'), Лерой Зане, Роберт Левандовски РБ Лейпциг: Кристофер Нкунку, Андре Силва (Юссуф Поульсен, 80'), Даниэль Ольмо (Эмиль Форсберг, 61'), Анхелиньо, Кевин Кампль (Доминик Собослаи, 46'), Конрад Лаймер (Амаду Айдара, 61'), Норди Мукиэле (Бенджамин Хенрихс, 72'), Йошко Гвардиол, Вилли Орбан, Лукас Клостерман, Петер Гулачи Предупреждения: Лукас Эрнандес (22'), Конрад Лаймер (45 + 1'), Кристофер Нкунку (63'), Бенджамин Хенрихс (74')

Следующие матчи

«Бавария» в турнирной таблице Бундеслиги занимает первое место с 52 очками, «Лейпциг» идет седьмым, имея 31 очко.

Календарь и таблица Бундеслиги

12 февраля мюнхенцы в чемпионате страны на выезде сыграют с «Бохумом». «Лейпциг» днем ранее примет «Кельн».

Прямая речь

Доменико Тедеско, главный тренер «Лейпцига»

— Хорошая игра, но плохо, что мы так легко дали забить нам два гола. Когда же «Бавария» забила в третий раз, мы пытались сыграть слишком быстро, и это не сработало. В целом мы сыграли хорошо и показали мастерство в некоторых вещах.

Я ничего особенного не делал с Андре Силвой. Как мне однажды сказал Массимилиано Аллегри: «Хороший тренер иногда просто позволяет всему идти своим чередом». А если серьезно, то иногда тренеру просто не нужно указывать игроку, что делать или где располагаться.

💬 Domenico #Tedesco: «Die Mannschaft hat das heute gut gemacht und an sich geglaubt. Trotzdem ist es etwas bitter, dass wir zwei Tore so leichtfertig kassiert haben.

Wir haben noch einiges vor uns, darauf fokussieren wir uns jetzt in den weiteren Wochen.»#FCBRBL pic.twitter.com/uNK95WjI69 — RB Leipzig (@RBLeipzig) February 5, 2022

Юлиан Нагельсманн, главный тренер «Баварии»

— Важная для нас победа. Второго пропущенного гола можно было бы избежать. Игра была очень интенсивная, моментов было много у обеих команд. Даже слишком много. Я решил выпустить максимально атакующий состав. Можно было выпустить четырех центральных защитников в оборону, но я решил не жертвовать игроками атакующего звена.