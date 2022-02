Мюнхенское доминирование. «Бавария» прервала победную серию «Лейпцига» Тедеско

5’ Гнабри ворвался в штрафную «быков» по зоне левого инсайда, но бить ему было неудобно, и он отправил мяч в руки Гулачи.

10’ Клостерманн забросил к левой линии мюнхенской штрафной на Анхелиньо, и тот выкатил мяч для Ольмо, пальнувшего рядом с левой девяткой.

12’ 1:0 Томас Мюллер. Левандовски проскочил в штрафную «Лейпцига», но аккуратным ударом не смог обвести вратаря, отразившего мяч перед собой, а набежавший Мюллер добил в цель.

15’ Левандовски едва не дотянулся до прострела в падении на левой штанге.

18’ Гости перехватили мяч на чужой половине, и дело снова дошло до острого удара Ольмо. После выката от Нкунку испанец проверил Нойера в ближнем углу — вратарь одной рукой остановил мяч.

Nach dem Ausgleich unbeeindruckt weitergekämpft 💪

Und belohnt 👊

Andre Silva spitzelt die Murmel um den linken Pfosten.

YES! YES! YES!#FCBRBL | 28. | 1:1 pic.twitter.com/Ya2bu0aYkz