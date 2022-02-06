Мюнхенское доминирование. «Бавария» прервала победную серию «Лейпцига» Тедеско

Ход матча
5’ Гнабри ворвался в штрафную «быков» по зоне левого инсайда, но бить ему было неудобно, и он отправил мяч в руки Гулачи.
10’ Клостерманн забросил к левой линии мюнхенской штрафной на Анхелиньо, и тот выкатил мяч для Ольмо, пальнувшего рядом с левой девяткой.
12’ 1:0 Томас Мюллер. Левандовски проскочил в штрафную «Лейпцига», но аккуратным ударом не смог обвести вратаря, отразившего мяч перед собой, а набежавший Мюллер добил в цель.
Guter Start, Männer! 👏👏 #WeiterImmerWeiter pic.twitter.com/6jPGsqf4ye— FC Bayern München (@FCBayern) February 5, 2022
15’ Левандовски едва не дотянулся до прострела в падении на левой штанге.
18’ Гости перехватили мяч на чужой половине, и дело снова дошло до острого удара Ольмо. После выката от Нкунку испанец проверил Нойера в ближнем углу — вратарь одной рукой остановил мяч.
Nach dem Ausgleich unbeeindruckt weitergekämpft 💪— RB Leipzig (@RBLeipzig) February 5, 2022
Und belohnt 👊
Andre Silva spitzelt die Murmel um den linken Pfosten.
YES! YES! YES!#FCBRBL | 28. | 1:1 pic.twitter.com/Ya2bu0aYkz
27’ 1:1 Андре Силва. Нкунку отправил проникающий пас на правый угол вратарской Лаймеру, тот неточно пробил в дальний угол (или сделал прострел), а дальнюю штангу с острого угла замкнул Андре Силва.
31’ Гулачи в шикарном прыжке среагировал на плотный удар Мюллера из-за штрафной «Лейпцига». Мяч летел под самую штангу.
⚔️ #WeiterImmerWeiter— FC Bayern München (@FCBayern) February 5, 2022
🔴 #FCBRBL 1-1 (33') pic.twitter.com/X4dCveIk6s
35’ Коман на скорости ударом от левого края штрафной гостей едва не перекинул Гулачи. Мяч угодил в штангу, к отскоку первым успел Орбан, разрядивший обстановку у ворот «Лейпицга».
38’ Гнабри подал с правого фланга, а Мюллер выиграл борьбу на втором этаже и переправил мяч в сетку ворот «Лейпцига». Однако судьи отменил гол после просмотра видеоповтора — Левандовский ещё до подачи Гнабри сфолил в атаке.
Starke Flanke von King und @lewy_official macht es per Kopf! 👏👏 pic.twitter.com/iBESKMOnvx— FC Bayern München (@FCBayern) February 5, 2022
44’ 2:1 Роберт Левандовски. Коман слева выполнил зрячий навес в штрафную «Лейпцига», Левандовски выскочил на мяч и пробил головой в противоход вратарю — получилось в угол ворот.
53’ 2:2 Кристофер Нкунку. Лаймер в контратаке через центр сделал расчётливым пас на ход Нкунку, который ворвался в штрафную «Баварии» и закатил мяч в угол ворот.
Domi #Szoboszlai packt den Hammer aus 💥#Neuer packt den Hammer ein 🙃#FCBRBL | 72. | 3:2 pic.twitter.com/DODg0YlLWA— RB Leipzig (@RBLeipzig) February 5, 2022
58’ 3:2 Йошко Гвардиол (А). Коман отпасовал к правому краю штрафной «Лейпцига», Гнабри пытался прострелить во вратарскую, а Гвардиол в подкате срезал мяч в свои ворота.
62’ Киммих разогнал атаку «Баварии», Гнабри покатил мяч в штрафную «Лейпцига», где Левандовски оттеснил защитника и пробил низом — рядышком со штангой.
73’ Собослаи продемонстрировал свой классный дальний удар — Нойер в прыжке отбил мяч в сторону.
Noch 10 Minuten! 🤞 pic.twitter.com/x4JZYdiZHv— FC Bayern München (@FCBayern) February 5, 2022
82’ Форсберг в одной атаке нанёс два удара из пределов штрафной «Баварии». Первая попытка пришлась в Зюле, а с повторной справился Нойер.
90+1’ Довели дело мюнхенцы до опасного удара Сане метров с 15 — мяч прошёл немного правее створа.
Следующие матчи
«Бавария» в турнирной таблице Бундеслиги занимает первое место с 52 очками, «Лейпциг» идет седьмым, имея 31 очко.
Календарь и таблица Бундеслиги
12 февраля мюнхенцы в чемпионате страны на выезде сыграют с «Бохумом». «Лейпциг» днем ранее примет «Кельн».
310 Bundesliga-Siege! 👏🤯@Manuel_Neuer zieht mit Rekordhalter @OliverKahn gleich! 🤜🤛#MiaSanMia #FCBayern pic.twitter.com/948BJeqM2v— FC Bayern München (@FCBayern) February 5, 2022
Прямая речь
Доменико Тедеско, главный тренер «Лейпцига»
— Хорошая игра, но плохо, что мы так легко дали забить нам два гола. Когда же «Бавария» забила в третий раз, мы пытались сыграть слишком быстро, и это не сработало. В целом мы сыграли хорошо и показали мастерство в некоторых вещах.
Я ничего особенного не делал с Андре Силвой. Как мне однажды сказал Массимилиано Аллегри: «Хороший тренер иногда просто позволяет всему идти своим чередом». А если серьезно, то иногда тренеру просто не нужно указывать игроку, что делать или где располагаться.
💬 Domenico #Tedesco: «Die Mannschaft hat das heute gut gemacht und an sich geglaubt. Trotzdem ist es etwas bitter, dass wir zwei Tore so leichtfertig kassiert haben.— RB Leipzig (@RBLeipzig) February 5, 2022
Wir haben noch einiges vor uns, darauf fokussieren wir uns jetzt in den weiteren Wochen.»#FCBRBL pic.twitter.com/uNK95WjI69
Юлиан Нагельсманн, главный тренер «Баварии»
— Важная для нас победа. Второго пропущенного гола можно было бы избежать. Игра была очень интенсивная, моментов было много у обеих команд. Даже слишком много. Я решил выпустить максимально атакующий состав. Можно было выпустить четырех центральных защитников в оборону, но я решил не жертвовать игроками атакующего звена.