«Хераклес» сыграет на своем поле с «Утрехтом» в рамках 22-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 11 февраля, начало — в 22:00 мск. «Хераклес» — «Утрехт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хераклес»

У «Хераклеса» на счету находится 20 зачетных пунктов, с которыми команда идет на 15 позиции, оторвавшись от опасной зоны на шесть баллов.

Коллектив из Алмело не знал горечи поражений до прошлого тура в четырех матчах чемпионата. Этот период он начал с победы, а продолжил тремя мировыми исходами подряд.

В позапрошлом игровом дне клуб поделил очки с соседом по турнирке «Гоу Эхед Иглс» 1:1. Стоит отметить, что перед этим успешным периодом был период из пяти фиаско подряд.

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Но уже в последнем матча чемпионата команда потерпела разгромное поражение от «Аякса» на выезде с результатом 0:3.

«Утрехт»

«Утрехт» сейчас пребывает на 7-м месте. Правда, потенциал у команды, все же, более высокий.

В предыдущем туре «Утрехт» добыл три зачетных балла. Дома команда смогла одолеть «Камбур» (3:2).

До предпоследнего матча первенства, который начал для него новый 2022 год, «Утрехт» не выигрывал с конца ноября.

Команда занимает граничную позицию в зоне еврокубков, и, с учетом отставания от третьего места в 10 очков, скорее всего может рассчитывать только на выход в Лигу конференций.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,25.

Успех хозяев поля оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.