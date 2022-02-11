«Хераклес»
У «Хераклеса» на счету находится 20 зачетных пунктов, с которыми команда идет на 15 позиции, оторвавшись от опасной зоны на шесть баллов.
Коллектив из Алмело не знал горечи поражений до прошлого тура в четырех матчах чемпионата. Этот период он начал с победы, а продолжил тремя мировыми исходами подряд.
В позапрошлом игровом дне клуб поделил очки с соседом по турнирке «Гоу Эхед Иглс» 1:1. Стоит отметить, что перед этим успешным периодом был период из пяти фиаско подряд.
Но уже в последнем матча чемпионата команда потерпела разгромное поражение от «Аякса» на выезде с результатом 0:3.
«Утрехт»
«Утрехт» сейчас пребывает на 7-м месте. Правда, потенциал у команды, все же, более высокий.
В предыдущем туре «Утрехт» добыл три зачетных балла. Дома команда смогла одолеть «Камбур» (3:2).
До предпоследнего матча первенства, который начал для него новый 2022 год, «Утрехт» не выигрывал с конца ноября.
Команда занимает граничную позицию в зоне еврокубков, и, с учетом отставания от третьего места в 10 очков, скорее всего может рассчитывать только на выход в Лигу конференций.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,25.
Успех хозяев поля оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,30.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.