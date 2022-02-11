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    Продолжится ли победная поступь «Утрехта»?

    «Хераклес» — «Утрехт». Прогноз, ставка (к. 2.62) на футбол, Эредивизия, 11 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Хераклес» — «Утрехт»
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    «Утрехт» идет на седьмом месте
    «Хераклес» сыграет на своем поле с «Утрехтом» в рамках 22-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 11 февраля, начало — в 22:00 мск. «Хераклес» — «Утрехт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 11 Февраля 2022 года
    Хераклес
  • Нидерланды. Эредивизия
    •  Хераклес 22:00 Утрехт Утрехт
  • Нидерланды. Эредивизия
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    «Хераклес»

    У «Хераклеса» на счету находится 20 зачетных пунктов, с которыми команда идет на 15 позиции, оторвавшись от опасной зоны на шесть баллов.

    Коллектив из Алмело не знал горечи поражений до прошлого тура в четырех матчах чемпионата. Этот период он начал с победы, а продолжил тремя мировыми исходами подряд.

    В позапрошлом игровом дне клуб поделил очки с соседом по турнирке «Гоу Эхед Иглс» 1:1. Стоит отметить, что перед этим успешным периодом был период из пяти фиаско подряд.

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    Но уже в последнем матча чемпионата команда потерпела разгромное поражение от «Аякса» на выезде с результатом 0:3.

    «Утрехт»

    «Утрехт» сейчас пребывает на 7-м месте. Правда, потенциал у команды, все же, более высокий.

    В предыдущем туре «Утрехт» добыл три зачетных балла. Дома команда смогла одолеть «Камбур» (3:2).

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  • 07/02/2022

    • До предпоследнего матча первенства, который начал для него новый 2022 год, «Утрехт» не выигрывал с конца ноября.

    Команда занимает граничную позицию в зоне еврокубков, и, с учетом отставания от третьего места в 10 очков, скорее всего может рассчитывать только на выход в Лигу конференций.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,25.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.

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    «Хераклес» — «Утрехт»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 11.02.2022. Прогнозы на футбол. Продолжится ли победная поступь «Утрехта»?
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