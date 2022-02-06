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    Сумеет ли «Гранада» отобрать очки у еще одного топ-клуба?

    «Реал» — «Гранада». Прогноз, ставки (к. 2.11) на футбол, чемпионат Испании, 6 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» — «Гранада»
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    «Реал» — «Гранада»
    В рамках 23-го тура испанской Примеры «Реал» будет принимать «Гранаду». Матч на «Камп Ноу» пройдет 6 февраля и начнется в 18:15 мск. «Реал» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 06 Февраля 2022 года
    Реал Мадрид
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    •  Реал Мадрид 23:00 Гранада Гранада
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    «Реал»

    Начав год с выездного поражения от «Хетафе» (0:1) в Примере, «Реал» выдал пятиматчевую победную серию во всех турнирах, завоевав Суперкубок Испании после побед над «Барсой» (2:0) и «Атлетиком» (2:0).

    Вернувшись из ОАЭ, мадридцы на выезде выбили «Эльче» (2:1) в 1/8 Кубка Испании и после чего сыграли с ним еще раз на своем поле в рамках Примеры, с трудом уйдя от поражения — 2:2.

    Коэффициенты матча Реал Мадрид — Гранада

  • 1
  • 1.25
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  • 6.00
  • 2
  • 12.00
  • Ставка
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    В последнем матче подопечные Карло Анчелотти отправились в Бильбао, где сыграли с «Атлетиком» в матче 1/4 финала Кубка Испании? уступив на последних минутах — 0:1.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    После 22 туров Примеры «Реал» возглавляет таблицу с 50 очками. Разница мячей 47-20, Бензема забил 17 голов, но может не сыграть, как и Мариано. Также не сыграют Винисиус, Менди и Гутьеррес.

    «Гранада»

    Команда Роберто Морено ударно закончила прошлый год, разгромив на своем поле «Мальорку» (4:1) и одержав домашнюю победу над мадридским «Атлетико» (2:1).

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    • А вот в новом году «Гранада» еще не побеждала, начав январь с выездной ничьей с «Эльче» (0:0), после чего дома отобрав очки у «Барселоны» (1:1).

    Дальше хуже — в последних матчах «насриды» проиграли «Хетафе» на выезде — 2:4, и уступили «Осасуне» дома — 0:2.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После 22 туров Примеры «Гранада» с 24 очками на 14-м месте. Разница мячей 26-33, Хорхе Молина забил 7 голов. Не сыграют Мачис и Лосано, под вопросом Ариас.

    Прогноз и ставка

    На победу «Реала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.26, на ничью в основное время — 6.40, а на победу «Гранады» — 11.00.

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    За последние 10 лет «Гранада» лишь раз выиграла у «Реала» — в 2013 году, в остальных матчах побеждал «Реал», в большей части из них — всухую или с крупным счетом.

    Несмотря на то, что «Гранада» отобрала очки у «Атлетико» и «Барсы», на «Сантьяго Бернабеу» ей вряд ли повезет. Прогнозируем, что «Реал» победит всухую.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.81 и ТМ 3,5 за 1.68.

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    «Реал» — «Гранада»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 06.02.2022. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Гранада» отобрать очки у еще одного топ-клуба?
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