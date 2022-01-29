«Марсель» сыграет на своем поле с «Монпелье» в рамках 1/8 финала Кубка Франции. Матч пройдет 29 января, начало — в 23:00 мск. «Марсель» — «Монпелье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

«Марсель» в текущем сезоне борется за самые высокие места. Правда, вряд ли команда поднимется выше второго места, ведь чемпионская интрига выглядит эфемерно.

В предыдущем туре «Марсель» добыл три очка. На выезде был обыгран «Ланс» (0:2), а счет в той встрече открыл неувядающий Димитри Пайе.

«Марсель» не проигрывает с начала декабря. Причем в предыдущем раунде Кубка Франции команда разгромила «Шовиньи» (0:3).

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С «Монпелье» марсельцы традиционно играют успешно. Из пяти последних матчей «Марсель» выиграл три раза при двух паритетах.

«Монпелье»

Эта команда в чемпионате выглядит довольно неплохо. Занимая 6 место в Лиге 1, «Монпелье» сражается за попадание в зону Лиги чемпионов.

«Монпелье» крайне неубедительно выглядит в обороне. В 22 матчах команда пропустила уже 30 мячей, что больше соответствует уровню середняка лиги.

Стабильностью результатов команда также не отличается. Например, из двух последних матчах «Монпелье» обыграл «Монако» (3:2), до того уступив одному из аутсайдеров чемпионата «Труа» (0:1).

А вот в предыдущем раунде Кубка Франции «Монпелье» прошел крайне сложного соперника. Находящийся на подъеме «Страсбург» был обыгран с минимальным счетом.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Марсель» за 1.56, на ничью за 4.20, а на «Монпелье» — за 5.95.

«Марсель» наверняка максимально мотивирован на успех в Кубке Франции .

«Монпелье» традиционно неудачно играет с марсельцами.

В очных встречах этих соперников традиционно забивают и те, и другие. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.03.