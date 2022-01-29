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    «Марсель» обменяется голами с «Монпелье»

    «Марсель» — «Монпелье». Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, Кубок Франции, 29 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Монпелье»
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    Димитри Пайе
    «Марсель» сыграет на своем поле с «Монпелье» в рамках 1/8 финала Кубка Франции. Матч пройдет 29 января, начало — в 23:00 мск. «Марсель» — «Монпелье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Кубок 29 Января 2022 года
    Марсель
  • Франция. Кубок
    •  Марсель 23:00 Монпелье Монпелье
  • Франция. Кубок
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    «Марсель»

    «Марсель» в текущем сезоне борется за самые высокие места. Правда, вряд ли команда поднимется выше второго места, ведь чемпионская интрига выглядит эфемерно.

    В предыдущем туре «Марсель» добыл три очка. На выезде был обыгран «Ланс» (0:2), а счет в той встрече открыл неувядающий Димитри Пайе.

    «Марсель» не проигрывает с начала декабря. Причем в предыдущем раунде Кубка Франции команда разгромила «Шовиньи» (0:3).

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    С «Монпелье» марсельцы традиционно играют успешно. Из пяти последних матчей «Марсель» выиграл три раза при двух паритетах.

    «Монпелье»

    Эта команда в чемпионате выглядит довольно неплохо. Занимая 6 место в Лиге 1, «Монпелье» сражается за попадание в зону Лиги чемпионов.

    «Монпелье» крайне неубедительно выглядит в обороне. В 22 матчах команда пропустила уже 30 мячей, что больше соответствует уровню середняка лиги.

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    • Стабильностью результатов команда также не отличается. Например, из двух последних матчах «Монпелье» обыграл «Монако» (3:2), до того уступив одному из аутсайдеров чемпионата «Труа» (0:1).

    А вот в предыдущем раунде Кубка Франции «Монпелье» прошел крайне сложного соперника. Находящийся на подъеме «Страсбург» был обыгран с минимальным счетом.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Марсель» за 1.56, на ничью за 4.20, а на «Монпелье» — за 5.95.

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    «Марсель» наверняка максимально мотивирован на успех в Кубке Франции.

    «Монпелье» традиционно неудачно играет с марсельцами.

    В очных встречах этих соперников традиционно забивают и те, и другие. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.03.

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    «Марсель» — «Монпелье»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 29.01.2022. Прогнозы на футбол. «Марсель» обменяется голами с «Монпелье»
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