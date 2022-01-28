Сборная Уругвая сыграет на выезде с командой Парагвая в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 28 января в Асунсьоне, начало — в 02:00 мск. Парагвай — Уругвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Парагвай

Парагвай занимает предпоследнее место в южноамериканской отборочной группе, набрав в 14-ти матчах лишь 13 очков.

Безвыигрышная серия парагвайцев в текущем отборе составляет уже пять матчей (три поражения и две ничьи).

Коэффициенты матча Парагвай — Уругвай 1 3.20 X 3.00 2 2.45 Ставка

В ноябре команда Гильермо Скелотто уступила на своем поле сборной Чили, а после этого сыграла вничью с Колумбией.

В пяти предыдущих матчах сборная Парагвая не забила ни одного мяча . В текущем отборе парагвайцы выиграли лишь в одном домашнем матче.

Уругвай

Уругвай тем временем находится на седьмой строчке после 14-ти сыгранных матчей, в которых набрал 16 очков.

В отличие от Парагвая, у которого осталось крайне мало шансов на попадание на ЧМ-2022, для сборной Уругвая еще не все потеряно.

Хотя после осенней серии результатов можно подумать, что все идет к провалу. После четырех поражений кряду местная федерация отправила в отставку Оскара Табареса, который возглавлял сборную с 2006 года. В оставшихся матчах уругвайцы будут играть под руководством Диего Алонсо.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Уругвай одержал лишь одну победу в семи гостевых матчах квалификации ЧМ-2022.

Прогноз и ставка

На Парагвай в этом матче можно поставить за 3.04, ничью букмекеры предлагают за 3.14, а победу Уругвая — за 2.49.

В этом матче кто-то точно выиграет, но кто именно — на этот вопрос нереально ответить. Но при этом нет никаких сомнений в том, что игра будет нерезультативной.

Ставка — победа Парагвая или Уругвая + тотал матча меньше 2,5 за 2.50.