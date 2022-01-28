Парагвай
Парагвай занимает предпоследнее место в южноамериканской отборочной группе, набрав в 14-ти матчах лишь 13 очков.
Безвыигрышная серия парагвайцев в текущем отборе составляет уже пять матчей (три поражения и две ничьи).
Коэффициенты матча Парагвай — Уругвай
В ноябре команда Гильермо Скелотто уступила на своем поле сборной Чили, а после этого сыграла вничью с Колумбией.
В пяти предыдущих матчах сборная Парагвая
Уругвай
Уругвай тем временем находится на седьмой строчке после 14-ти сыгранных матчей, в которых набрал 16 очков.
В отличие от Парагвая, у которого осталось крайне мало шансов на попадание на ЧМ-2022, для сборной Уругвая еще не все потеряно.
Хотя после осенней серии результатов можно подумать, что все идет к провалу. После четырех поражений кряду местная федерация отправила в отставку Оскара Табареса, который возглавлял сборную с 2006 года. В оставшихся матчах уругвайцы будут играть под руководством Диего Алонсо.
Уругвай одержал лишь одну победу в семи гостевых матчах квалификации ЧМ-2022.
Прогноз и ставка
На Парагвай в этом матче можно поставить за 3.04, ничью букмекеры предлагают за 3.14, а победу Уругвая — за 2.49.
В этом матче кто-то точно выиграет, но кто именно — на этот вопрос нереально ответить. Но при этом нет никаких сомнений в том, что игра будет нерезультативной.
Ставка — победа Парагвая или Уругвая + тотал матча меньше 2,5 за 2.50.