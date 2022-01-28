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    Сможет ли Уругвая забить на поле Парагвая?

    Парагвай — Уругвай. Прогноз (к. 2.50) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 28 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Парагвай — Уругвай
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    Уругвай одержал лишь одну победу в семи гостевых матчах квалификации ЧМ-2022
    Сборная Уругвая сыграет на выезде с командой Парагвая в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 28 января в Асунсьоне, начало — в 02:00 мск. Парагвай — Уругвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка 28 Января 2022 года
    Парагвай
  • Асунсьон
    •  Парагвай 02:00 Уругвай Уругвай
  • Монтевидео
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    Парагвай

    Парагвай занимает предпоследнее место в южноамериканской отборочной группе, набрав в 14-ти матчах лишь 13 очков.

    Безвыигрышная серия парагвайцев в текущем отборе составляет уже пять матчей (три поражения и две ничьи).

    Коэффициенты матча Парагвай — Уругвай

  • 1
  • 3.20
  • X
  • 3.00
  • 2
  • 2.45
  • Ставка
    •

    В ноябре команда Гильермо Скелотто уступила на своем поле сборной Чили, а после этого сыграла вничью с Колумбией.

    В пяти предыдущих матчах сборная Парагвая не забила ни одного мяча. В текущем отборе парагвайцы выиграли лишь в одном домашнем матче.

    Уругвай

    Уругвай тем временем находится на седьмой строчке после 14-ти сыгранных матчей, в которых набрал 16 очков.

    В отличие от Парагвая, у которого осталось крайне мало шансов на попадание на ЧМ-2022, для сборной Уругвая еще не все потеряно.

    Хотя после осенней серии результатов можно подумать, что все идет к провалу. После четырех поражений кряду местная федерация отправила в отставку Оскара Табареса, который возглавлял сборную с 2006 года. В оставшихся матчах уругвайцы будут играть под руководством Диего Алонсо.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Уругвай одержал лишь одну победу в семи гостевых матчах квалификации ЧМ-2022.

    Прогноз и ставка

    На Парагвай в этом матче можно поставить за 3.04, ничью букмекеры предлагают за 3.14, а победу Уругвая — за 2.49.

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    В этом матче кто-то точно выиграет, но кто именно — на этот вопрос нереально ответить. Но при этом нет никаких сомнений в том, что игра будет нерезультативной.

    Ставка — победа Парагвая или Уругвая + тотал матча меньше 2,5 за 2.50.

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    Парагвай — Уругвай: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 28.01.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли Уругвая забить на поле Парагвая?
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