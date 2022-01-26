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    «Беерсхот» не проиграет в битве аутсайдеров

    «Серен» — «Беерсхот». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, чемпионат Бельгии, 26 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Серен» — «Беерсхот»
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    «Беерсхот»
    В среду, 26 января, в 24-м туре чемпионата Бельгии по футболу «Серен» на своем поле примет «Беерсхот». Начало игры намечено на 23:00 по мск. «Серен» — «Беерсхот»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бельгия. Про Лига 26 Января 2022 года
    Серен
  • Бельгия. Про Лига
    •  Серен 23:00 Беерсхот Беерсхот
  • Бельгия. Про Лига
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    «Серен»

    На данный момент «Серен» разместился в зоне переходных матчей, на 17 строке. Прямой вылет он опережает на семь баллов, а от безопасной строки отстает на четыре очка.

    «Львы» за всю турнирную дистанцию смогли добыть лишь шесть побед в 23 матчах, еще раз они сыграли вничью и 16 раз были повержены. Последняя же виктория была у них еще в конце ноября.

    К данной же встрече «красно-черные» подходят с 7-матчевой серий из фиаско, причем пять из них были «сухими». В прошлом туре они уступили в гостях середняку «Сент-Трюйдену» — 1:3.

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    13 из 19 общих баллов «Серен» заработал именно на свое территории, выиграв четыре раза при одной мировой и шести неудачах.

    «Беерсхот»

    «Беерсхот» с 12 зачетными пунктами замыкает турнирную таблицу. От безопасной строки он отстает на 11 баллов.

    В текущем первенстве «белые медведи» по три раза побеждали и играли вничью, а также 16 раз были повержены. В прошлом туре они добыли одну из викторий, обыграв дома 3:1 «Хеверли Лувен».

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    • Перед этим же коллектив имел серию из семи фиаско подряд, пять из которых были без забитых мячей, но в половине случаев они уступали с минимальной разницей.

    На выезде «Беерсхот» в этом чемпионате еще не побеждал Команда только три раза играла вничью, а также семь раз терпела фиаско.

    Между собой эти клубы провели три поединка, все которые выиграл «Беерсхот» — 2:1 и дважды по 3:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Серена» предлагают — 1.98.

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    На викторию «Беерсхота» дают — 3.64, ничья оценена — в 3.74.

    Обе команды прибывают в затяжном кризисе, но так как «Беерсхот» удачно играет против «Серена», то в данном сражении рекомендуем ставить с Х на гостей.

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    «Серен» — «Беерсхот»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 26.01.2022. Прогнозы на футбол. «Беерсхот» не проиграет в битве аутсайдеров
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