«Вильярреал»
Левантийцы набрали в 21-м матче 29 очков и находится на восьмой строчке.
«Вильярреал» в самом начале января разгромил на своем поле «Леванте» со счетом 5:0. Но сразу после этого команда Унаи Эмери разочаровала своих болельщиков, проиграв в Кубке Испании хихонскому «Спортингу».
Дальше была встреча с «Атлетико», в которой «Вильярреал» даже вел в счете какое-то время, но в итоге — ничья 2:2. В последнем туре было поражение от «Эльче» (0:1).
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«Вильярреал» в шести предыдущих матчах Ла Лиги одержал пять побед и проиграл один раз. Однако в последних трех поединках во всех турнирах не знает успеха.
«Мальорка»
«Мальорка», которая только вернулась в элиту, после 20 матчей занимает 17 место в турнирной таблице, оторвавшись всего лишь на три очка от зоны вылета.
«Киноварные» в первенстве смогли добиться только четырех викторий, восемь поединков они завершили мировыми исходами и восемь раз уходили с поля поверженными.
При этом в Ла Лиге команда уступила в последних трех встречах. Последнее из этих фиаско состоялось на выезде от «Леванте» 0:2, который тем самым добыл свою первую победу в сезоне.
Но в последнем матче балеарцы выиграли в рамках Кубка Испании у «Эспаньола» (2:1), благодаря чему вышли в четвертьфинал.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.
Успех гостей оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 4,40.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.