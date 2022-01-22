«Вильярреал» сыграет на своем поле против «Мальорки» в 22-м туре чемпионата Испании. Матч пройдет 22 января, начало — в 18:15 мск. «Вильярреал» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вильярреал»

Левантийцы набрали в 21-м матче 29 очков и находится на восьмой строчке.

«Вильярреал» в самом начале января разгромил на своем поле «Леванте» со счетом 5:0. Но сразу после этого команда Унаи Эмери разочаровала своих болельщиков, проиграв в Кубке Испании хихонскому «Спортингу».

Дальше была встреча с «Атлетико», в которой «Вильярреал» даже вел в счете какое-то время, но в итоге — ничья 2:2. В последнем туре было поражение от «Эльче» (0:1).

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

«Вильярреал» в шести предыдущих матчах Ла Лиги одержал пять побед и проиграл один раз. Однако в последних трех поединках во всех турнирах не знает успеха.

«Мальорка»

«Мальорка», которая только вернулась в элиту, после 20 матчей занимает 17 место в турнирной таблице, оторвавшись всего лишь на три очка от зоны вылета.

«Киноварные» в первенстве смогли добиться только четырех викторий, восемь поединков они завершили мировыми исходами и восемь раз уходили с поля поверженными.

При этом в Ла Лиге команда уступила в последних трех встречах. Последнее из этих фиаско состоялось на выезде от «Леванте» 0:2, который тем самым добыл свою первую победу в сезоне.

Но в последнем матче балеарцы выиграли в рамках Кубка Испании у «Эспаньола» (2:1), благодаря чему вышли в четвертьфинал.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

Успех гостей оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 4,40.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.