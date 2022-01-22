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    Вернется ли «Вильярреал» на победный путь?

    «Вильярреал» — «Мальорка». Прогноз, ставки (к. 2.05) на футбол, чемпионат Испании, 22 января 2022 года

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    «Вильярреал» идет на восьмом месте
    «Вильярреал» сыграет на своем поле против «Мальорки» в 22-м туре чемпионата Испании. Матч пройдет 22 января, начало — в 18:15 мск. «Вильярреал» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Вильярреал»

    Левантийцы набрали в 21-м матче 29 очков и находится на восьмой строчке.

    «Вильярреал» в самом начале января разгромил на своем поле «Леванте» со счетом 5:0. Но сразу после этого команда Унаи Эмери разочаровала своих болельщиков, проиграв в Кубке Испании хихонскому «Спортингу».

    Дальше была встреча с «Атлетико», в которой «Вильярреал» даже вел в счете какое-то время, но в итоге — ничья 2:2. В последнем туре было поражение от «Эльче» (0:1).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Вильярреал» в шести предыдущих матчах Ла Лиги одержал пять побед и проиграл один раз. Однако в последних трех поединках во всех турнирах не знает успеха.

    «Мальорка»

    «Мальорка», которая только вернулась в элиту, после 20 матчей занимает 17 место в турнирной таблице, оторвавшись всего лишь на три очка от зоны вылета.

    «Киноварные» в первенстве смогли добиться только четырех викторий, восемь поединков они завершили мировыми исходами и восемь раз уходили с поля поверженными.

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    • При этом в Ла Лиге команда уступила в последних трех встречах. Последнее из этих фиаско состоялось на выезде от «Леванте» 0:2, который тем самым добыл свою первую победу в сезоне.

    Но в последнем матче балеарцы выиграли в рамках Кубка Испании у «Эспаньола» (2:1), благодаря чему вышли в четвертьфинал.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

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    Успех гостей оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 4,40.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.

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    «Вильярреал» — «Мальорка»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 22.01.2022. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Вильярреал» на победный путь?
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