«Брест» сыграет на своем поле против «Лилля» в рамках 22-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 22 января, начало — в 19:00 мск. «Брест» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брест»

«Брест» занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав в 21-м матче 25 очков.

Команда Мишеля Тер-Закаряна начала январь с разгромной победы над «Бордо» в Кубке Франции. Но дальше были два не очень удачных матча.

Коэффициенты матча Брест — Лилль 1 3.20 X 3.65 2 2.15 Ставка

«Брест» проиграл на своем поле «Ницце», пропустив три безответных мяча. А потом было гостевое поражение от «Пари Сен-Жермен» (0:2).

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«Брест» одержал всего лишь две победы в десяти домашних матчах.

«Лилль»

«Лилль» тем временем находится на восьмой строчке. В 21-м матче «доги» набрали 32 очка.

Среди недели «Лилль» здорово провел домашний матч против «Лорьяна», выиграв со счетом 3:1. Все три мяча действующий чемпион забил в первые полчаса.

А за несколько дней до этого команда Жослена Гурвеннека сыграла на выезде вничью с «Марселем» (1:1). При этом с середины первого тайма «Лилль» играл в меньшинстве после удаления Андре.

Пока что единственной неудачей января остается поражение от «Ланса» в Кубке Франции. Сопернику чуть больше повезло в серии пенальти.

Прогноз и ставка

На «Брест» в этом матче можно поставить за 3.28, ничью букмекеры предлагают за 3.58, а победу «Лилля» — за 2.20.

Несмотря на некоторые факты, на фаворита все-таки опасно ставить в этой игре. «Брест» может отобрать очки на своем поле почти у любого.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.19.

Также можно рассмотреть ставку на голы в обоих таймах за 1.82.