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    Сможет ли «Лилль» выиграть на поле «Брест»?

    «Брест» — «Лилль». Прогноз, ставки (к. 2.19) на футбол, чемпионат Франции, 22 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Брест» — «Лилль»
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    «Лилль»
    «Брест» сыграет на своем поле против «Лилля» в рамках 22-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 22 января, начало — в 19:00 мск. «Брест» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 22 Января 2022 года
    Брест
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    •  Брест 19:00 Лилль Лилль
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    «Брест»

    «Брест» занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав в 21-м матче 25 очков.

    Команда Мишеля Тер-Закаряна начала январь с разгромной победы над «Бордо» в Кубке Франции. Но дальше были два не очень удачных матча.

    Коэффициенты матча Брест — Лилль

  • 1
  • 3.20
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 2.15
  • Ставка
    •

    «Брест» проиграл на своем поле «Ницце», пропустив три безответных мяча. А потом было гостевое поражение от «Пари Сен-Жермен» (0:2).

    Все прогнозы на спорт

    «Брест» одержал всего лишь две победы в десяти домашних матчах.

    «Лилль»

    «Лилль» тем временем находится на восьмой строчке. В 21-м матче «доги» набрали 32 очка.

    Среди недели «Лилль» здорово провел домашний матч против «Лорьяна», выиграв со счетом 3:1. Все три мяча действующий чемпион забил в первые полчаса.

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  • Вчера

    • А за несколько дней до этого команда Жослена Гурвеннека сыграла на выезде вничью с «Марселем» (1:1). При этом с середины первого тайма «Лилль» играл в меньшинстве после удаления Андре.

    Пока что единственной неудачей января остается поражение от «Ланса» в Кубке Франции. Сопернику чуть больше повезло в серии пенальти.

    Прогноз и ставка

    На «Брест» в этом матче можно поставить за 3.28, ничью букмекеры предлагают за 3.58, а победу «Лилля» — за 2.20.

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    Несмотря на некоторые факты, на фаворита все-таки опасно ставить в этой игре. «Брест» может отобрать очки на своем поле почти у любого.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.19.

    Также можно рассмотреть ставку на голы в обоих таймах за 1.82.

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    «Брест» — «Лилль»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 22.01.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Лилль» выиграть на поле «Брест»?
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