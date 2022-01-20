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    Бюрократия, токсичность и забастовки. Пять главных проблем, которые придется решить Microsoft после покупки ​​Activision Blizzard

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    Несколько дней назад компания Microsoft вбухала около $70 млн на приобретение игровой студии Activision Blizzard, в которой далеко не все гладко. Ребята из Poligon.com, выделили пять основных трудностей, разрулить которые нужно как можно быстрее.

    Федеральная торговая комиссия и ЕС

    Крупные слияния компаний должны быть одобрены регулирующими органами, в первую очередь — Федеральной торговой комиссией США, Комиссией США по ценным бумагам и биржам, Министерством юстиции США и, вероятно, Европейским союзом.

  • Microsoft сообщила о приобретении Activision Blizzard
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    • Еще в недавнем прошлом сделки подобных масштабов не сталкивались с препятствиями, но в последнее время многие вышеупомянутые инстанции более враждебно относятся к таким операциям из-за опасений того, что дальнейшая консолидация может привести к вредным монополиям.

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    • На сегодня пока неясно, будет ли недавняя коллаба Microsoft и Activision Blizzard считаться технологической или же ее рассмотрят как развлекательную. Вторая категория вызывает меньше волнений со стороны антимонопольного законодательства.

    Activision Blizzard — токсичный воркплейс

    С лета 2021 на компанию посыпалось немало резкой критики из-за обвинений в «токсичности» и преступном поведении вышестоящих лиц. В адрес Activision Blizzard прилетели несколько официальных юридических жалоб, поданных регулирующими органами Штатов. В них подробно изложен ряд жестких нарушений, рубящих репутацию игровой студии. Среди них можно увидеть жалобы, связанные с домогательствами и проявлениями расизма.

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    • Позже негативный движ вокруг студии начал набирать обороты. Из Activision Blizzard выгнали нескольких высокопоставленных сотрудников, а сама компания лишилась поддержки киберспортивных спонсоров. Несколько жалоб в итоге удалось урегулировать

    Потенциальный союз Raven Software

    После июльской забастовки трудяги из Activision Blizzard сформировали группу Activision Blizzard King Worker’s Alliance с целью нормализовать рабочую среду в компании.

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    • В декабре 2021-го призывы к созданию союза начали звучать громче, ребята из Activision Raven Software объявили очередную забастовку, которая длится даже, когда вы читаете эти строки. Митингующие требуют вернуть нескольких людей, незаслуженно уволенных перед праздниками. Скорее всего, Microsoft придется признать профсоюз, если он все же будет организован.

    Личность Бобби Котика

    Человек с запоминающейся милой фамилией оказался тем еще фруктом. Вот уже несколько лет вокруг гендиректора и члена правления Activision Blizzard гуляет сплошная критика. На Роберта Котика неоднократно кидали жалобы и призывали к отставке. Несмотря на это, он продолжает рулить компанией.

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    • Нет ничего удивительного в том, что в сети появилось больше откликов с просьбой уволить Бобби после объявления о сделке. Однако при таком крупном слиянии об изменениях в руководстве в тот же день никто ничего не скажет. Более того, в ​​Wall Street Journal убеждены, что нынешний гендиректор покинет пост только после полного закрытия сделки — в 2023 году.

    Мнение геймеров о Blizzard

    Помимо бюрократических вопросов и не самой благоприятной рабочей атмосферы, страдает и репутация среди игрового сообщества. Крупнейшие проекты Activision морально уничтожаются геймерами. К примеру, не так давно пользователи казнили дополнение World of Warcraft, в то время как Diablo IV и Overwatch 2 томятся в бесконечном процессе разработки.

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    • С покупкой студии компанией Microsoft появляется надежда, что отныне свежие проекты будут пополнять полки магазинов и виртуальных онлайн-сторов в запланированные сроки, а дальнейшая работа новых владельцев вернет Blizzard в нужное русло.

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