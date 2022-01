Microsoft сообщила о приобретении Activision Blizzard

Компания Microsoft объявила о приобретении студии Activision Blizzard и получила права на популярные игровые франшизы.

Благодаря сделке Microsoft стала владельцем крупнейших проектов Activision Blizzard — Call of Duty, Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot, StarCraft и др. В ближайшем будущем эти тайтлы войдут в состав Game Pass.

Информацией о покупке Activision Blizzard поделился вице-президент по играм в Microsoft Фил Спенсер, после чего новость появилась в официальных соцсетях и на сайте Xbox.

Today is a historic moment. We are excited to announce that the world-renowned franchises and talented people at @ATVI_AB will be joining Team Xbox!

