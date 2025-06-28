Астана — Кызыл-Жар. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Казахстанская премьер-лига, 29 июня 2025 года

25 июня в 14-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Астана» и Кызыл-Жар«. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Астана» — «Кызыл-Жар», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Астана»

Турнирное положение: «Астана» после 14 матчей лидирует в чемпионате Казахстана, набрав 33 очка при разнице мячей 29:12.

Несмотря на отличную серию из пяти побед подряд команда имеет всего лишь три очка преимущества перед командой «Кайрат», идущей на втором месте.

Последние матчи: как мы и отметили, «Астана» имеет серию из пяти побед подряд в чемпионате. Разница мячей на этом отрезке поражает: 14 забитых к 4 пропущенным. Это означает, что команда забивала в среднем два гола в матче.

Особенно хорошо команда сыграла в гостевых встречах. «Астана» смогла в сухую обыграть «Улытау» (2:0), «Елмиай» (2:0) и добыть минимальную победу над «Актобе» (1:0).

На домашнем стадионе «Астана» показала не менее уверенную игру. Команда разгромно победила «Окжетпес» (5:2) и забила четыре мяча в матче с клубом «Женис» (4:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в атаке «Астана» блистает и штампует победы одну за другой. Поражает, как при такой нацеленности на чужие ворота команда успешно балансирует игру в обороне, пропуская менее одного мяча в среднем по сезону.

Безусловно, и в этом матче «Астана» будут с первых минут идти в атаку и создавать голевые моменты. Команда показывает уверенную игру по сезону, однако одна ошибка может привести к мгновенному спаду.

«Кызыл-Жар»

Турнирное положение: «Кызыл-Жар» после 13 матчей занимает восьмую строчку в Казахстанской премьер-лиге, набрав 14 очков. У команды три победы, пять поражений и столько же ничейных результатов.

«Кызыл-Жар» демонстрирует нестабильную игру. На данный момент команда имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей — 14:17.

Последние матчи: в этом сезоне «Кызыл-Жар » буксует в середине турнирной таблице. Команде не хватает стабильности как в завершении атак, так и при игре у своих ворот.

«Кызыл-Жар» имеет серию из пяти матчей без побед. Последнюю команда добыла в матче против «Улытау» на своем поле (2:1) 10 мая. Далее только одни неудачи.

Отметим обидное поражение от «Окжетпес» в гостевом матче со счетом 3:2 и минимальный проигрыш одному из лидеров чемпионата команде «Кайрат» (0:1).

Также команда в данной серии свела три матча вничью. «Кызыл-Жар» поделил очки с «Актобе» (1:1), клубом «Елимай» (1:1) и «Женис» (0:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Кызыл-Жар» в этом сезоне страдает от нехватки лидера в атакующей линии и надежности в обороне. Этим объясняется неровный сезон команды.

В этом матче гости попадут в не самые простые условия, чтобы побороться за три очка, учитывая форму соперника.

Статистика для ставок

«Астана» имеет серию из пяти побед к ряду

«Кызыл-Жар» пропустил в каждой гостевой игре в этом сезоне

«Астана» забивает в среднем 2 мяча по сезону

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астана» — явный фаворит, по мнению букмекеров. На победу хозяев поля ставки принимаются за коэффициент 1.31. Ничейный результат оценивается в 4.60. Победа гостей — 9.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с практическими одинаковыми коэффициентами —1.85 и 1.86.

Прогноз: «Астана» выглядит сильней, организованней и находится на подъеме по сравнению со своими соперниками. Команда намерена сохранить лидерство в чемпионате после этого матча.

«Кызыл-Жар» остается надеяться на удачу и находить возможности для голов в редких моментах у ворот соперника.

Ставка: Индивидуальный тотал Астаны больше 2.5 за 2.55.

Прогноз: учитывая результативность хозяев на своем поле в этом сезоне, можно предположить более рискованную ставку с обилием забитых мячей в матче.

Ставка: Тотал больше 3,5 в матче за 3.05.