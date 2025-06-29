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    Пантожа останется чемпионом UFC в наилегчайшем весе?

    Пантожа — Кара-Франс. Ставка (к. 1.85) и прогноз на ММА, UFC 317, 29 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Пантожа — Кара-Франс
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    Александре Пантожа
    В рамках турнира UFC 317 29 июня состоится титульный поединок Александре Пантожи и Кая Кара-Франса в наилегчайшем весе. Начало — 07:15 (мск). Ставка и прогноз на матч Пантожа — Кара-Франс, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Александре Пантожа

    Турнирное положение: Действующий чемпион UFC в наилегчайшем весе. Ранее уже трижды успешно защитил свой титул.

    Последние бои: Бразилец подходит к очередной защите титула на серии из пяти побед подряд. В предыдущем поединке он уверенно победил Кай Асакуру сабмишном. До этого одержал победу единогласным решением судей над Стивом Эрцегом. Еще раньше таким же решением судей одолел Брэндона Ройвала. В двух боях до этого Пантожа взял верх над Брэндоном Морено и Алексом Пересом.

    Состояние бойца: Пантожа находится в отличной форме и считается одним из самых универсальных бойцов дивизиона. Он опасен как в стойке мощными ударами и лоу-киками, так и в партере, где обладает грозным арсеналом сабмишнов. Его стиль основан на постоянном давлении и угрозе перевода. Возраст (35 лет) пока не сказывается на его выносливости.

    Кай Кара-Франс

    Турнирное положение: Кай занимает четвертую строчку в рейтинге, бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.

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    • Последние бои: Новозеландец выиграл свой последний бой техническим нокаутом у Стива Эрцега. Однако до этого он потерпел поражение раздельным решением судей от Амира Альбази. Еще раньше Кара-Франс проиграл техническим нокаутом Брэндону Морено в поединке за временный титул. До поражений он победил единогласным решением судей Аскара Аскарова и финишировал Коди Гарбрандта.

    Состояние бойца: Кара-Франс обладает отличными навыками в стойке, мощными ударами и хорошей скоростью. Его слабостью традиционно считается борьба и защита от тейкдаунов. Встреча с таким универсалом, как Пантожа, может быть для него тактически сложной.

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    Кардио обычно на высоком уровне, но в поздних раундах против топ-соперников иногда возникали вопросы.

    Статистика для ставок

    • Пантожа одержал пять побед подряд

    • Кара-Франс проиграл два из своих последних четырех поединков в UFC

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры видят фаворитом действующего чемпиона Александре Пантожу. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.35. Коэффициент на успех Кая Кара-Франса значительно выше — 3.33.

    Прогноз: Пантожа выглядит слишком сильным и универсальным оппонентом для Кара-Франса. Чемпион способен вести бой эффективно как на средней дистанции, изматывая соперника лоу-киками и апперкотами, так и в клинче, и на земле. Его постоянная угроза тейкдауна должна сковывать ударную активность Кая.

    Ставка: Победа Александре Пантожи + тотал больше 4,5 за 1.85.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Пантожа — Кара-Франс?

    Матч Пантожа — Кара-Франс состоится 29 июня 2025 года в 07:15 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Пантожа — Кара-Франс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Александре Пантожи + тотал больше 4,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Пантожа — Кара-Франс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Александре Пантожи + тотал больше 4,5» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Пантожа — Кара-Франс?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Пантожа — Кара-Франс?

    Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры видят фаворитом действующего чемпиона Александре Пантожу. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.35. Коэффициент на успех Кая Кара-Франса значительно выше — 3.33.

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    Пантожа — Кара-Франс: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 29.06.202507:15. Пантожа останется чемпионом UFC в наилегчайшем весе?
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