Пантожа — Кара-Франс. Ставка (к. 1.85) и прогноз на ММА, UFC 317, 29 июня 2025 года

В рамках турнира UFC 317 29 июня состоится титульный поединок Александре Пантожи и Кая Кара-Франса в наилегчайшем весе. Начало — 07:15 (мск). Ставка и прогноз на матч Пантожа — Кара-Франс, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Александре Пантожа

Турнирное положение: Действующий чемпион UFC в наилегчайшем весе. Ранее уже трижды успешно защитил свой титул.

Последние бои: Бразилец подходит к очередной защите титула на серии из пяти побед подряд. В предыдущем поединке он уверенно победил Кай Асакуру сабмишном. До этого одержал победу единогласным решением судей над Стивом Эрцегом. Еще раньше таким же решением судей одолел Брэндона Ройвала. В двух боях до этого Пантожа взял верх над Брэндоном Морено и Алексом Пересом.

Состояние бойца: Пантожа находится в отличной форме и считается одним из самых универсальных бойцов дивизиона. Он опасен как в стойке мощными ударами и лоу-киками, так и в партере, где обладает грозным арсеналом сабмишнов. Его стиль основан на постоянном давлении и угрозе перевода. Возраст (35 лет) пока не сказывается на его выносливости.

Кай Кара-Франс

Турнирное положение: Кай занимает четвертую строчку в рейтинге, бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.

Последние бои: Новозеландец выиграл свой последний бой техническим нокаутом у Стива Эрцега. Однако до этого он потерпел поражение раздельным решением судей от Амира Альбази. Еще раньше Кара-Франс проиграл техническим нокаутом Брэндону Морено в поединке за временный титул. До поражений он победил единогласным решением судей Аскара Аскарова и финишировал Коди Гарбрандта.

Состояние бойца: Кара-Франс обладает отличными навыками в стойке, мощными ударами и хорошей скоростью. Его слабостью традиционно считается борьба и защита от тейкдаунов. Встреча с таким универсалом, как Пантожа, может быть для него тактически сложной.

Кардио обычно на высоком уровне, но в поздних раундах против топ-соперников иногда возникали вопросы.

Статистика для ставок

Пантожа одержал пять побед подряд

Кара-Франс проиграл два из своих последних четырех поединков в UFC

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры видят фаворитом действующего чемпиона Александре Пантожу. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.35. Коэффициент на успех Кая Кара-Франса значительно выше — 3.33.

Прогноз: Пантожа выглядит слишком сильным и универсальным оппонентом для Кара-Франса. Чемпион способен вести бой эффективно как на средней дистанции, изматывая соперника лоу-киками и апперкотами, так и в клинче, и на земле. Его постоянная угроза тейкдауна должна сковывать ударную активность Кая.

Ставка: Победа Александре Пантожи + тотал больше 4,5 за 1.85.