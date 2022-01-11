Самое время обновить арсенал. С каким оружием залететь в PUBG Mobile Lite в этом году?

5. AKM
В PUBG Mobile Lite AKM представляет собой прокачанную версию АК-47. Винтовка идеально подойдет для перестрелок на близком и среднем расстояниях. С таким помощником в руках игрок легко вынесет противника в бою один на один благодаря боеприпасам калибра 7.62 мм.
Максимальный урон AKM обеспечит лишь в тех случаях, когда оппоненты тусуются на расстоянии 50 метров. Если ваша цель за пределами 100 метров и имеет хорошую броню, эта винтовка становится практически бесполезной.
4. UMP45
UMP45 — пистолет-пулемет с управляемой отдачей, который частенько рекомендуют юзать ребятам, являющихся в PUBG Mobile Lite новичками. Помимо небольшой отдачи, UMP45 характеризуется надежной прочностью и возможностью «украсить» ствол дополнительными насадками, к счастью, их в игре также хватает.
Повысить мощность пушки геймерам помогут несколько видов рукояток, улучшенные прицелы, компенсатор, глушак или пламегаситель. Ну а тем, кто любит транжирить патроны, предлагаются увеличенные магазины.
3. Groza
В PUBG Mobile Lite штурмовая винтовка Groza наносит такой же урон, что и упомянутый выше AKM, а вот по скорострельности она является второй, уступая лишь M16A4. С такой ружбайкой в арсенале игрок сможет вытащить даже самый безнадежный поединок, поэтому ее нередко юзают на финальных стадиях баттла.
Одним из немногочисленных, но серьезных недостатков Groza можно смело назвать ее перезарядку, которая при высокой динамике перестрелки кажется вечной, хотя длится всего 3 секунды. В бою это довольно ощутимый интервал.
2. M416
Еще одна штурмовая винтовка, отличающаяся хорошей скорострельностью. Главное ее преимущество — широкая возможность апгрейда. Напичкать M416 можно рукоятками, увеличенным магазином или магазином быстрого доступа, прокачать с помощью насадок и улучшенного прицела.
В PUBG Mobile Lite данная винтовка считается востребованной среди игроков, желающих выносить соперников с помощью оружия с низкой отдачей, благодаря которой они смогут полностью управлять автоматной очередью даже с мощным дополнением в виде 4Х-прицела.
1. AWM
AWM — одна из серьезнейших снайперских винтовок с затвором, предназначенная для сражений на дальней дистанции. Среди всех видов оружия в игре именно эта красавица наносит наибольший урон. С помощью AWM можно легко загасить противника точным выстрелом в голову, даже если он использовал для защиты шлем 3-го уровня. И без того мощную ружбайку можно прокачать тремя видами магазинов, насадок и кучей прицелов.
Если на густонаселенной карте PUBG Mobile Lite вы по каким-то причинам оторвались от врагов на 500 метров и дальше, то AWM станет незаменимой. Но даже у такой винтовки есть недостаток — длинная перезарядка.