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    Самое время обновить арсенал. С каким оружием залететь в PUBG Mobile Lite в этом году?

    Хороший ствол — главный ключ к победе

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    PUBG Mobile Lite
    Android-игра для средненьких по мощности гаджетов PUBG Mobile Lite предлагает фанатам стрелялок достойный выбор оружия. Ребята из Sportskeeda провели несколько разведок боем и определили топ-5 мощнейших ружбаек, с которыми можно воевать в 2022-м году.

    5. AKM

    AKM в PUBG Mobile Lite
    LiveSport.Ru

    В PUBG Mobile Lite AKM представляет собой прокачанную версию АК-47. Винтовка идеально подойдет для перестрелок на близком и среднем расстояниях. С таким помощником в руках игрок легко вынесет противника в бою один на один благодаря боеприпасам калибра 7.62 мм.

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    • Максимальный урон AKM обеспечит лишь в тех случаях, когда оппоненты тусуются на расстоянии 50 метров. Если ваша цель за пределами 100 метров и имеет хорошую броню, эта винтовка становится практически бесполезной.

    4. UMP45

    UMP45 в PUBG Mobile Lite
    LiveSport.Ru

    UMP45 — пистолет-пулемет с управляемой отдачей, который частенько рекомендуют юзать ребятам, являющихся в PUBG Mobile Lite новичками. Помимо небольшой отдачи, UMP45 характеризуется надежной прочностью и возможностью «украсить» ствол дополнительными насадками, к счастью, их в игре также хватает.

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    • Повысить мощность пушки геймерам помогут несколько видов рукояток, улучшенные прицелы, компенсатор, глушак или пламегаситель. Ну а тем, кто любит транжирить патроны, предлагаются увеличенные магазины.

    3. ​​Groza

    Groza в PUBG Mobile Lite
    LiveSport.Ru

    В PUBG Mobile Lite штурмовая винтовка ​​Groza наносит такой же урон, что и упомянутый выше AKM, а вот по скорострельности она является второй, уступая лишь M16A4. С такой ружбайкой в арсенале игрок сможет вытащить даже самый безнадежный поединок, поэтому ее нередко юзают на финальных стадиях баттла.

    Одним из немногочисленных, но серьезных недостатков ​​Groza можно смело назвать ее перезарядку, которая при высокой динамике перестрелки кажется вечной, хотя длится всего 3 секунды. В бою это довольно ощутимый интервал.

    2. M416

    M416 в PUBG Mobile Lite
    LiveSport.Ru

    Еще одна штурмовая винтовка, отличающаяся хорошей скорострельностью. Главное ее преимущество — широкая возможность апгрейда. Напичкать M416 можно рукоятками, увеличенным магазином или магазином быстрого доступа, прокачать с помощью насадок и улучшенного прицела.

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    • В PUBG Mobile Lite данная винтовка считается востребованной среди игроков, желающих выносить соперников с помощью оружия с низкой отдачей, благодаря которой они смогут полностью управлять автоматной очередью даже с мощным дополнением в виде 4Х-прицела.

    1. AWM

    AWM в PUBG Mobile Lite
    LiveSport.Ru

    AWM — одна из серьезнейших снайперских винтовок с затвором, предназначенная для сражений на дальней дистанции. Среди всех видов оружия в игре именно эта красавица наносит наибольший урон. С помощью AWM можно легко загасить противника точным выстрелом в голову, даже если он использовал для защиты шлем 3-го уровня. И без того мощную ружбайку можно прокачать тремя видами магазинов, насадок и кучей прицелов.

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    • Если на густонаселенной карте PUBG Mobile Lite вы по каким-то причинам оторвались от врагов на 500 метров и дальше, то AWM станет незаменимой. Но даже у такой винтовки есть недостаток — длинная перезарядка.

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