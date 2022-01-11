Самое время обновить арсенал. С каким оружием залететь в PUBG Mobile Lite в этом году?

5. AKM

AKM в PUBG Mobile Lite LiveSport.Ru

В PUBG Mobile Lite AKM представляет собой прокачанную версию АК-47. Винтовка идеально подойдет для перестрелок на близком и среднем расстояниях. С таким помощником в руках игрок легко вынесет противника в бою один на один благодаря боеприпасам калибра 7.62 мм.

Максимальный урон AKM обеспечит лишь в тех случаях, когда оппоненты тусуются на расстоянии 50 метров. Если ваша цель за пределами 100 метров и имеет хорошую броню, эта винтовка становится практически бесполезной.

4. UMP45

UMP45 в PUBG Mobile Lite LiveSport.Ru

UMP45 — пистолет-пулемет с управляемой отдачей, который частенько рекомендуют юзать ребятам, являющихся в PUBG Mobile Lite новичками. Помимо небольшой отдачи, UMP45 характеризуется надежной прочностью и возможностью «украсить» ствол дополнительными насадками, к счастью, их в игре также хватает.

Повысить мощность пушки геймерам помогут несколько видов рукояток, улучшенные прицелы, компенсатор, глушак или пламегаситель. Ну а тем, кто любит транжирить патроны, предлагаются увеличенные магазины.

3. ​​Groza

Groza в PUBG Mobile Lite LiveSport.Ru

В PUBG Mobile Lite штурмовая винтовка ​​Groza наносит такой же урон, что и упомянутый выше AKM, а вот по скорострельности она является второй, уступая лишь M16A4. С такой ружбайкой в арсенале игрок сможет вытащить даже самый безнадежный поединок, поэтому ее нередко юзают на финальных стадиях баттла.

Одним из немногочисленных, но серьезных недостатков ​​Groza можно смело назвать ее перезарядку, которая при высокой динамике перестрелки кажется вечной, хотя длится всего 3 секунды. В бою это довольно ощутимый интервал.

2. M416

M416 в PUBG Mobile Lite LiveSport.Ru

Еще одна штурмовая винтовка, отличающаяся хорошей скорострельностью. Главное ее преимущество — широкая возможность апгрейда. Напичкать M416 можно рукоятками, увеличенным магазином или магазином быстрого доступа, прокачать с помощью насадок и улучшенного прицела.

В PUBG Mobile Lite данная винтовка считается востребованной среди игроков, желающих выносить соперников с помощью оружия с низкой отдачей, благодаря которой они смогут полностью управлять автоматной очередью даже с мощным дополнением в виде 4Х-прицела.

1. AWM

AWM в PUBG Mobile Lite LiveSport.Ru

AWM — одна из серьезнейших снайперских винтовок с затвором, предназначенная для сражений на дальней дистанции. Среди всех видов оружия в игре именно эта красавица наносит наибольший урон. С помощью AWM можно легко загасить противника точным выстрелом в голову, даже если он использовал для защиты шлем 3-го уровня. И без того мощную ружбайку можно прокачать тремя видами магазинов, насадок и кучей прицелов.

Если на густонаселенной карте PUBG Mobile Lite вы по каким-то причинам оторвались от врагов на 500 метров и дальше, то AWM станет незаменимой. Но даже у такой винтовки есть недостаток — длинная перезарядка.