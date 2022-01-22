«АЗ Алкмар» сыграет на своем поле с «Камбуром» в рамках 20-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 22 января, начало — в 22:00 мск. «АЗ Алкмар» — «Камбур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«АЗ Алкмар»

«АЗ Алкмар» в нынешнем сезоне не слишком убедителен. Причем как в плане игры, так и в плане результата, занимая скромное, как для себя, 5 место.

Правда, в последнее время команда здорово прибавила. 10 (!) побед подряд — блестящий крейсерский ход!

К слову, в минувшем туре алкмарцы на выезде одолели «Твенте» (1:2). Победный мяч в той встрече в активе Вангелиса Павлидиса.

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Против «Камбура» команда в последнее время играет вполне прилично. Последнее поражение «АЗ Алкмара» случилось еще 14 лет назад.

«Камбур»

Эта команда проводит вполне приличный сезон. Команда тихой сапой заняла нишу середняка Эредивизии.

Главным бичом команды является откровенно слабая оборона. В 19 матчах «Камбур» пропустил аж 40 мячей.

К слову, в минувшем туре «Камбур» упустил верную викторию. Дома команда расписала мировую со «Спартой» (1:1).

При этом команда не выигрывает уже в четырех матчах к ряду. Последний успех случился почти полтора месяца назад, когда на выезде был бит «Виллем II» (1:3).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «АЗ Алкмар» за 1.38, на ничью за 5.40, а на «Камбур» — за 7.30.

Хозяева проводят блестящий цикл , добывая победу за победой.

«Камбур» имеет заметные трудности с игрой в обороне.

«АЗ Алкмар» постарается плотнее приблизиться к группе лидеров. Наши прогноз и ставка — Фора «АЗ Алкмара» -1.5 с коэффициентом 2.01.