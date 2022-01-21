«Уотфорд» на своём поле сыграет против «Норвич Сити» в рамках 23-го тура чемпионата Англии. Матч состоится 21 января, начало — 23:00 (мск). «Уотфорд» — «Норвич Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уотфорд»

«Уотфорд» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ с 14 очками. У «шершней» 4 победы, 2 ничьих и 13 проигрышей в 19 турах чемпионата.

«Уотфорд» — один из главных кандидатов на понижение в классе. Команда в последние недели не дает поводов для радости собственным фанатам. После домашней победы над «МЮ» в 12-м туре чемпионата со счётом 4:1 «шершни» проиграли 7 встреч подряд в АПЛ и Кубке Англии.

Коэффициенты матча Уотфорд — Норвич Сити 1 2.05 X 3.60 2 3.60 Ставка

Серия поражений «Уотфорда» прервалась в прошлом туре в гостевом противостоянии с «Ньюкаслом» (1:1). И таким образом они заработали первое своё очко за семь туров чемпионата Англии.

«Норвич Сити»

«Норвич» располагается на 18-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии с 13 баллами. У «канареек» 3 победы, 4 ничьих и 14 поражений в 21 матче.

«Норвич» также не блистал результатами в прошлых турах. Футболисты Смита не побеждали в АПЛ с 12-го тура, когда дома был обыгран «Саутгемптон» (2:1). С тех пор «канарейки» выиграли только 1 матч в Кубке Англии у «Чарльтона» (0:1). Серия без побед в АПЛ составила 8 туров, причем в 6 матчах кряду «Норвич» остался без набранных баллов.

В крайнем туре чемпионата Англии «Норвич» завершил свою серию без побед в домашнем матче против «Эвертона», который закончился со счётом 2:1.

Прогноз и ставка

На победу «Уотфорда» в этом матче можно поставить за 2.08, ничью букмекеры предлагают взять за 3.58, а победу «Норвича» — за 3.74.

Прогноз — Матч соседей по турнирной таблице и конкурентов в борьбе за выживание вряд ли получится зрелищным. «Уотфорд» в среднем забивает чуть больше 1 гола за тур, а «Норвич» обладает слабейшей атакой в АПЛ, поэтому итог поединка может решить всего один гол.

Ставка — Тотал матча меньше 2.5 за 1.90.