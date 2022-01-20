«Атлетик»
Баски в последние дни были задействованы в Суперкубке Испании. Причем команда умудрилась дойти до финала.
«Атлетик» в полуфинале турнира переиграл «Атлетико» (1:2). Правда, в финале класс «Реала», все же, не мог не сказаться (2:0).
Нынешнее 9 место в Примере также не радуется. Причем отставание от шестой позиции составляет четыре очка.
Баски давно имеют репутацию команды, способной удивить даже признанных грандов. Вот и на матч с каталонцами «Атлетик» настраивается по-особенному.
«Барселона»
«Барселона» в нынешнем сезоне переживает мучительную перестройку. Хави только начал проводить реформы в игре команды, но результата пока нет.
Впрочем, очевидно, что нынешний сезон превратится в обкатку талантливой молодежи. Однако на одном молодняке серьезные задачи не решаются…
В минувшем туре чемпионата «Барселона» упустила победу над «Гранадой» (1:1). Да и нынешнее 6 место явно дисгармонирует с клубными амбициями.
Правда, каталонцы в полуфинале Суперкубка Испании дали бой «Реалу». Вот только «Барса», все же, уступила в дополнительное время (2:3).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Барселону» за 2.21, на ничью за 3.40, а на «Атлетик» — за 3.56.
«Атлетик» сейчас находится в отличных игровых кондициях.
Проблемные
Баски отлично обороняются, и наверняка найдут свой шанс в одной из контратак. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Атлетика» -0.75 в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.90. Для остальных — более умеренный прогноз.