«Атлетик» сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Матч пройдет 20 января, начало — в 23:30 мск. «Атлетик» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетик»

Баски в последние дни были задействованы в Суперкубке Испании. Причем команда умудрилась дойти до финала.

«Атлетик» в полуфинале турнира переиграл «Атлетико» (1:2). Правда, в финале класс «Реала», все же, не мог не сказаться (2:0).

Нынешнее 9 место в Примере также не радуется. Причем отставание от шестой позиции составляет четыре очка.

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Баски давно имеют репутацию команды, способной удивить даже признанных грандов. Вот и на матч с каталонцами «Атлетик» настраивается по-особенному.

«Барселона»

«Барселона» в нынешнем сезоне переживает мучительную перестройку. Хави только начал проводить реформы в игре команды, но результата пока нет.

Впрочем, очевидно, что нынешний сезон превратится в обкатку талантливой молодежи. Однако на одном молодняке серьезные задачи не решаются…

В минувшем туре чемпионата «Барселона» упустила победу над «Гранадой» (1:1). Да и нынешнее 6 место явно дисгармонирует с клубными амбициями.

Правда, каталонцы в полуфинале Суперкубка Испании дали бой «Реалу». Вот только «Барса», все же, уступила в дополнительное время (2:3).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Барселону» за 2.21, на ничью за 3.40, а на «Атлетик» — за 3.56.

«Атлетик» сейчас находится в отличных игровых кондициях.

Проблемные каталонцы пока только в поиске своей лучшей игры .

Баски отлично обороняются, и наверняка найдут свой шанс в одной из контратак. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Атлетика» -0.75 в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.90. Для остальных — более умеренный прогноз.