ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберто МартинесКто должен заменить Бенитеса в «Эвертоне»? Плюсы и минусы всех кандидатов Арсен ЗахярнЛучший игрок РПЛ 2021 года. Уфимский голеадор, первый номер сборной и динамовский вундеркинд Маурисио ПочеттиноТоп-3 лучших вариантов главных тренеров для «МЮ»
  • 17:44
    • Агент Языджи назвал цену аренды, которую заплатил ЦСКА
  • 13:57
    • «Дженоа» и «Аталанта» согласовали трансфер Миранчука, Гасперини против
  • 12:11
    • Кудерметова вышла в третий круг Australian Open
  • 10:48
    • Левандовски может покинуть «Баварию» летом
    Все новости спорта

    Стартовый провал «Барселоны»?

    «Атлетик» — «Барселона». Дерзкая ставка за 5.90 на матч Кубка Испании 20 января 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Кубок Испании Прогнозы на Атлетик Прогнозы на Барселону
    Прогноз и ставки на «Атлетик» — «Барселона»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жерар Пике
    «Атлетик» сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Матч пройдет 20 января, начало — в 23:30 мск. «Атлетик» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 20 Января 2022 года
    Атлетик
  • Бильбао
    •  Атлетик 23:30 Барселона Барселона
  • Барселона
    •

    «Атлетик»

    Баски в последние дни были задействованы в Суперкубке Испании. Причем команда умудрилась дойти до финала.

    «Атлетик» в полуфинале турнира переиграл «Атлетико» (1:2). Правда, в финале класс «Реала», все же, не мог не сказаться (2:0).

    Нынешнее 9 место в Примере также не радуется. Причем отставание от шестой позиции составляет четыре очка.

    Все прогнозы на футбол

    Баски давно имеют репутацию команды, способной удивить даже признанных грандов. Вот и на матч с каталонцами «Атлетик» настраивается по-особенному.

    «Барселона»

    «Барселона» в нынешнем сезоне переживает мучительную перестройку. Хави только начал проводить реформы в игре команды, но результата пока нет.

    Впрочем, очевидно, что нынешний сезон превратится в обкатку талантливой молодежи. Однако на одном молодняке серьезные задачи не решаются…

  • Трансферный дайджест. 11-17 января
  • Что «Барселона» будет делать с Дембеле, какую невероятную сумму «Вест Хэм» хочет за свою главную звезду, кто претендует на Дибалу и другие трансферные новости последних дней
  • 17/01/2022

    • В минувшем туре чемпионата «Барселона» упустила победу над «Гранадой» (1:1). Да и нынешнее 6 место явно дисгармонирует с клубными амбициями.

    Правда, каталонцы в полуфинале Суперкубка Испании дали бой «Реалу». Вот только «Барса», все же, уступила в дополнительное время (2:3).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Барселону» за 2.21, на ничью за 3.40, а на «Атлетик» — за 3.56.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Атлетик» сейчас находится в отличных игровых кондициях.

    Проблемные каталонцы пока только в поиске своей лучшей игры.

    Баски отлично обороняются, и наверняка найдут свой шанс в одной из контратак. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Атлетика» -0.75 в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.90. Для остальных — более умеренный прогноз.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.76
  • Прогноз на матч Лейпциг — Ганза
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ганновер-96 — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Монпелье — Труа
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Лилль — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Клермон — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Сельта — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Гвинея-Бисау — Нигерия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Египет — Судан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лестер — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Герта — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Халл Сити — Блэкберн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.91
  • Прогноз на матч Генк — Мехелен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Атлетик» — «Барселона»: прогноз, ставка (5.90), статистика, коэффициенты матча 20.01.2022. Прогнозы на футбол. Стартовый провал «Барселоны»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры