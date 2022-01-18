«Бетис» сыграет на своем поле со «Алавесом» в рамках 21-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 18 января, начало — в 22:00 мск. «Бетис» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

«Бетис» в нынешнем сезоне раскрывается в наилучшей стороны. Севильцы находятся на 3 месте в Примере.

Правда, январский цикл команда проводит неуверенно. В минувшем туре севильцы упустили победу над «Райо Вальекано» (1:1).

Коэффициенты матча Бетис — Алавес 1 1.50 X 4.20 2 6.80 Ставка

Быть может, такие результаты можно объяснить отсутствием ведущего форварда Хуанми. В его активе 11 мячей, но в двух последних матчах нападающий участия не принимал.

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Против «Алавеса» севильцы в последнее время играют весьма уверенно. Подтверждением тому служат три победы в последних очных встречах.

«Алавес»

Этой команде изначально отводилась роль одного из борцов за выживание. Так и выходит на деле, и сейчас «Алавес» находится на опасном 18 месте.

Главным бичом команды является откровенно слабая атака. В 20 матчах команда из Витории забила только 16 мячей.

К слову, в минувшем туре «Алавес» дома расписал мировую с «Атлетиком» (0:0). Причем до того команда дома также сыграла вничью с «Реал Сосьедад» (1:1).

Отставание от спасительного 17 места составляет всего один пункт. Так что битва за выживание в самом разгаре, и очки нужно брать здесь и сейчас.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Бетис» за 1.50, на ничью за 4.20, а на «Алавес» — за 6.50.

«Бетис» твердо намерен сохранить свои позиции.

«Алавес» испытывает серьезные проблемы с реализацией .

Севильцы постараются прервать свою безвыигрышную серию в Примере. Наши прогноз и ставка — Победа «Бетиса» в 1 тайме с коэффициентом 2.05.