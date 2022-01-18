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    Долгожданная победа «Бетиса»?

    «Бетис» — «Алавес». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Примера, 18 января 2022 года

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    Набиль Фекир
    «Бетис» сыграет на своем поле со «Алавесом» в рамках 21-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 18 января, начало — в 22:00 мск. «Бетис» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 18 Января 2022 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 22:00 Алавес Алавес
  • Витория
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    «Бетис»

    «Бетис» в нынешнем сезоне раскрывается в наилучшей стороны. Севильцы находятся на 3 месте в Примере.

    Правда, январский цикл команда проводит неуверенно. В минувшем туре севильцы упустили победу над «Райо Вальекано» (1:1).

    Коэффициенты матча Бетис — Алавес

  • 1
  • 1.50
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 6.80
  • Ставка
    •

    Быть может, такие результаты можно объяснить отсутствием ведущего форварда Хуанми. В его активе 11 мячей, но в двух последних матчах нападающий участия не принимал.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Против «Алавеса» севильцы в последнее время играют весьма уверенно. Подтверждением тому служат три победы в последних очных встречах.

    «Алавес»

    Этой команде изначально отводилась роль одного из борцов за выживание. Так и выходит на деле, и сейчас «Алавес» находится на опасном 18 месте.

    Главным бичом команды является откровенно слабая атака. В 20 матчах команда из Витории забила только 16 мячей.

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    • К слову, в минувшем туре «Алавес» дома расписал мировую с «Атлетиком» (0:0). Причем до того команда дома также сыграла вничью с «Реал Сосьедад» (1:1).

    Отставание от спасительного 17 места составляет всего один пункт. Так что битва за выживание в самом разгаре, и очки нужно брать здесь и сейчас.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Бетис» за 1.50, на ничью за 4.20, а на «Алавес» — за 6.50.

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    «Бетис» твердо намерен сохранить свои позиции.

    «Алавес» испытывает серьезные проблемы с реализацией.

    Севильцы постараются прервать свою безвыигрышную серию в Примере. Наши прогноз и ставка — Победа «Бетиса» в 1 тайме с коэффициентом 2.05.

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    «Бетис» — «Алавес»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 18.01.2022. Прогнозы на футбол. Долгожданная победа «Бетиса»?
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