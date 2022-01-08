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    «Фрайбург» — «Арминия». Прогноз, ставка (к. 2.31) на футбол, чемпионат Германии, 8 января 2022 года

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    «Арминия»
    В субботу, 8 января, в рамках 18-го тура первой Бундеслиги «Фрайбург» на своем поле примет «Арминию» из Билефелда. Стартовый свисток будет дан в 17:30 по мск. «Фрайбург» — «Арминия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 08 Января 2022 года
    Фрайбург
  • Фрайбург
    •  Фрайбург 17:30 Арминия Арминия
  • Билефельд
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    Коэффициенты на матч Фрайбург — Арминия

  • 1
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  • 2
  • 5.40
  • Ставка!
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    «Фрайбург»

    «Фрайбург» в этом сезоне замахнулся на Лигу чемпионов. Первый круг он завершил на третьем месте, правда, дуэту лидеров проигрывает много, а вот преследователи находятся на незначительном расстоянии.

    За весь первый круг «бразильцы» потерпели только четыре фиаско. Причем два из них пришлись на последние пять матчей первенства. Они уступили по 1:2 на выезде «Бохуму» и на своем поле «Хоффенхайму».

    Еще в этот период коллектив расписал гостевую мировую с «Унионом» из Берлина 0:0, а также смог одолеть вне родных стен 6:0 гладбахскую «Боруссию» и дома 2:1 «Байер» в заключительной игре прошлого года.

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    14 из 29 баллов «Фрайбург» смог набрать на своей территории, четыре раза победив при двух ничейных исходах и двух неудачах.

    «Арминия»

    «Арминие» уготована борьба за сохранение прописки в элите. Сейчас она с 16 очками идет в зоне вылета, находясь на расстоянии двух баллов от безопасной строки.

    Билефельдцы в текущем первенстве выиграли только три поединка. Еще в данном чемпионате они семь раз играли вничью и столько же раз терпели неудачи.

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    • «Синие» сверхудачно завершили прошлый года, выиграв две последние игры. Они поочередно по 2:0 одолели дома «Бохум» и сенсационно на выезде «РБ Лейпциг». Перед этим у команды была 4-матчевая безвыигрышная серию, в которой было два фиаско и две ничьи.

    Восемь балов из 16 «Арминия» добыла вне родных стен, дважды победив при двух мировых исходах и четырех неудачах.

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    В прошлом сезоне данные коллективы обменялись домашними викториями (2:0 и 0:1), а в первом круге текущего первенства расписали мировую в Билефельде — 0:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Фрайбурга» — 1.64, победа «Арминии» — 5.90, ничья — 4.04.

    «Арминия» показала, что будут цепляться за очки в каждом матче. Наверняка и сейчас билифельдцы дадут бой, и как минимум, не проиграют по итогам первого тайма.

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    «Фрайбург» — «Арминия»: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 08.01.2022. Прогнозы на футбол. Первый тайм будет мировым
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