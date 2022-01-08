В субботу, 8 января, в рамках 18-го тура первой Бундеслиги «Фрайбург» на своем поле примет «Арминию» из Билефелда. Стартовый свисток будет дан в 17:30 по мск. «Фрайбург» — «Арминия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фрайбург»

«Фрайбург» в этом сезоне замахнулся на Лигу чемпионов. Первый круг он завершил на третьем месте, правда, дуэту лидеров проигрывает много, а вот преследователи находятся на незначительном расстоянии.

За весь первый круг «бразильцы» потерпели только четыре фиаско. Причем два из них пришлись на последние пять матчей первенства. Они уступили по 1:2 на выезде «Бохуму» и на своем поле «Хоффенхайму».

Еще в этот период коллектив расписал гостевую мировую с «Унионом» из Берлина 0:0, а также смог одолеть вне родных стен 6:0 гладбахскую «Боруссию» и дома 2:1 «Байер» в заключительной игре прошлого года.

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14 из 29 баллов «Фрайбург» смог набрать на своей территории, четыре раза победив при двух ничейных исходах и двух неудачах.

«Арминия»

«Арминие» уготована борьба за сохранение прописки в элите. Сейчас она с 16 очками идет в зоне вылета, находясь на расстоянии двух баллов от безопасной строки.

Билефельдцы в текущем первенстве выиграли только три поединка. Еще в данном чемпионате они семь раз играли вничью и столько же раз терпели неудачи.

«Синие» сверхудачно завершили прошлый года, выиграв две последние игры. Они поочередно по 2:0 одолели дома «Бохум» и сенсационно на выезде «РБ Лейпциг». Перед этим у команды была 4-матчевая безвыигрышная серию, в которой было два фиаско и две ничьи.

Восемь балов из 16 «Арминия» добыла вне родных стен, дважды победив при двух мировых исходах и четырех неудачах.

В прошлом сезоне данные коллективы обменялись домашними викториями (2:0 и 0:1), а в первом круге текущего первенства расписали мировую в Билефельде — 0:0.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Фрайбурга» — 1.64, победа «Арминии» — 5.90, ничья — 4.04.

«Арминия» показала, что будут цепляться за очки в каждом матче. Наверняка и сейчас билифельдцы дадут бой, и как минимум, не проиграют по итогам первого тайма.