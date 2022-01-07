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    «Спортинг» быстро справится с «Санта Кларой»?

    «Санта Клара» — «Спортинг». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Примейра-Лига, 7 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Санта Клара» — «Спортинг»
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    Паулиньо
    «Санта Клара» сыграет на своем поле с «Спортингом» в рамках 17-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 7 января, начало — в 20:30 мск. «Санта Клара» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 07 Января 2022 года
    Санта-Клара
  • Понта-Делгада
    •  Санта-Клара 21:30 Спортинг Спортинг
  • Лиссабон
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    Коэффициенты на матч Санта-Клара — Спортинг

  • 1
  • 9.00
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 1.38
  • Ставка!
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    «Санта Клара»

    «Санта Клара» на текущий момент борется за выживание в элите португальского футбола. Правда, нынешнее 15 место — явно не лучший результат.

    В предыдущем туре «Санта Клара» вновь осталась без очковых приобретений. Выездная встреча с «Пасуш де Феррейрой» завершилась неудачей (2:1).

    Причем дома команда играет куда успешнее, чем в гостях. Например, два последних домашних матча были выиграны.

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    Нестабильность игры команды во многом обусловлена слабой линией атаки. В 16 матчах «Санта Клара» забила всего 14 мячей.

    «Спортинг»

    Лиссабонцы на пару с «Порту» лидируют в чемпионате, набрав по 44 очка. Правда, атакующие показатели у команды скромнее, чем у «драконов».

    Впрочем, «Спортинг» обороняется почти образцово. В 16 сыгранных матчах команда пропустила только 7 раз.

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    • К слову, в минувшем туре «Спортинг» добыл важнейших три пункта. Правда, виктория над «Портимоненсе» (3:2) вышла трудовой.

    Причем все три мяча в том поединке записал на свой счет Паулиньо. Опытный форвард до того забил столько же в 14 матчах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Спортинг» за 1.44, на ничью за 4.59, а на «Санта Клару» — за 8.00.

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    «Санта Клара» крайне слабо выглядит в атаке.

    Лиссабонцы борются за чемпионство, и выглядят куда сильнее соперника.

    «Спортинг» выиграл девять последних очных поединков у «Санта Клары». Наши прогноз и ставка — Победа «Спортинга» в 1 тайме с коэффициентом 2.00.

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    «Санта Клара» — «Спортинг»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 07.01.2022. Прогнозы на футбол. «Спортинг» быстро справится с «Санта Кларой»?
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