«Санта Клара» сыграет на своем поле с «Спортингом» в рамках 17-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 7 января, начало — в 20:30 мск. «Санта Клара» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Санта Клара»

«Санта Клара» на текущий момент борется за выживание в элите португальского футбола. Правда, нынешнее 15 место — явно не лучший результат.

В предыдущем туре «Санта Клара» вновь осталась без очковых приобретений. Выездная встреча с «Пасуш де Феррейрой» завершилась неудачей (2:1).

Причем дома команда играет куда успешнее, чем в гостях. Например, два последних домашних матча были выиграны.

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Нестабильность игры команды во многом обусловлена слабой линией атаки. В 16 матчах «Санта Клара» забила всего 14 мячей.

«Спортинг»

Лиссабонцы на пару с «Порту» лидируют в чемпионате, набрав по 44 очка. Правда, атакующие показатели у команды скромнее, чем у «драконов».

Впрочем, «Спортинг» обороняется почти образцово. В 16 сыгранных матчах команда пропустила только 7 раз.

К слову, в минувшем туре «Спортинг» добыл важнейших три пункта. Правда, виктория над «Портимоненсе» (3:2) вышла трудовой.

Причем все три мяча в том поединке записал на свой счет Паулиньо. Опытный форвард до того забил столько же в 14 матчах.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Спортинг» за 1.44, на ничью за 4.59, а на «Санта Клару» — за 8.00.

«Санта Клара» крайне слабо выглядит в атаке.

Лиссабонцы борются за чемпионство , и выглядят куда сильнее соперника.

«Спортинг» выиграл девять последних очных поединков у «Санта Клары». Наши прогноз и ставка — Победа «Спортинга» в 1 тайме с коэффициентом 2.00.