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    И пятый раз в этом году выиграют «кельты»

    «Сент-Джонстон» — «Селтик». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, Чемпионат Шотландии, 26 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Джонстон» — «Селтик»
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    Кего Фурухаси
    26 декабря в Перте на «МакДиармид Парк» в рамках 20-го тура чемпионата Шотландии по футболу «Сент-Джонстон» сыграет против «Селтика». Начало — в 15:30 по мск. «Сент-Джонстон» — «Селтик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сент-Джонстон»

    С 14 набранными очками «Сент-Джонстон» замыкает турнирную таблицу шотландской Премьер-лиги, отставая на два очка от вышестоящей команды.

    Последний раз клуб из Перта смог победить еще в конце октября, обыграв тогда на выезде «Данди Юнайтед» со счетом 1:0. После того он свел одну игру вничью, а затем только проигрывал.

    В это время команда уступила в семи встречах подряд, где шесть из них пришлись на матчи внутреннего первенства. В своей последнем проведенном поединке «святые» дома уступили соседу по турнирке «Росс Каунти» — 1:2.

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    Из десяти домашних матчей текущего первенства «Сент-Джонстон» выиграл только один из них, еще три раза он сыграл вничью и шесть раз уходил с поля поверженным.

    «Селтик»

    «Селтик» же старается вести борьбу с «Рейнджерс» за золотые награды, но пока у него это получается неважно. На текущий момент коллектив идет вторым, отставая от своего заклятого врага на шесть баллов.

    Накануне «кельты» не смогли обыграть на выезде «Сент-Миррен», сыграв вничью со счетом 0:0. Этим результатом они прервали свою 7-матчевую серию из побед с учетом всех турниров.

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    • Непосредственно в рамках ШПЛ «зелено-белые» в этот период провели пять встреч, три из которых они выиграли без пропущенных мячей, а в двух других им забили по голу.

    19 из 42 общих баллов «Селтик» смог набрать на выезде, шесть раз выиграв при одном мировом исходе и трех неудачах.

    В этом году «Селтик» провел с «Сент-Джонстоном» четыре игры, выиграв их все с общим счетом 9:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают ощутимое преимущество гостям. На победу «Селтика» предлагают — 1.27.

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    На викторию «Сент-Джонстона» дают — 11.00, ничья оценена — в 5.90.

    Так как «кельты» зачастую обыгрывают клуб из Перта «всухую», то и сейчас вполне можно ожидать виктории гостей без пропущенных мячей.

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    «Сент-Джонстон» — «Селтик»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 26.12.2021. Прогнозы на футбол. И пятый раз в этом году выиграют «кельты»
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