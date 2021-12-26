26 декабря в Перте на «МакДиармид Парк» в рамках 20-го тура чемпионата Шотландии по футболу «Сент-Джонстон» сыграет против «Селтика». Начало — в 15:30 по мск. «Сент-Джонстон» — «Селтик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Джонстон»

С 14 набранными очками «Сент-Джонстон» замыкает турнирную таблицу шотландской Премьер-лиги, отставая на два очка от вышестоящей команды.

Последний раз клуб из Перта смог победить еще в конце октября, обыграв тогда на выезде «Данди Юнайтед» со счетом 1:0. После того он свел одну игру вничью, а затем только проигрывал.

В это время команда уступила в семи встречах подряд, где шесть из них пришлись на матчи внутреннего первенства. В своей последнем проведенном поединке «святые» дома уступили соседу по турнирке «Росс Каунти» — 1:2.

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Из десяти домашних матчей текущего первенства «Сент-Джонстон» выиграл только один из них, еще три раза он сыграл вничью и шесть раз уходил с поля поверженным.

«Селтик»

«Селтик» же старается вести борьбу с «Рейнджерс» за золотые награды, но пока у него это получается неважно. На текущий момент коллектив идет вторым, отставая от своего заклятого врага на шесть баллов.

Накануне «кельты» не смогли обыграть на выезде «Сент-Миррен», сыграв вничью со счетом 0:0. Этим результатом они прервали свою 7-матчевую серию из побед с учетом всех турниров.

Непосредственно в рамках ШПЛ «зелено-белые» в этот период провели пять встреч, три из которых они выиграли без пропущенных мячей, а в двух других им забили по голу.

19 из 42 общих баллов «Селтик» смог набрать на выезде, шесть раз выиграв при одном мировом исходе и трех неудачах.

В этом году «Селтик» провел с «Сент-Джонстоном» четыре игры, выиграв их все с общим счетом 9:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают ощутимое преимущество гостям. На победу «Селтика» предлагают — 1.27.

На викторию «Сент-Джонстона» дают — 11.00, ничья оценена — в 5.90.

Так как «кельты» зачастую обыгрывают клуб из Перта «всухую», то и сейчас вполне можно ожидать виктории гостей без пропущенных мячей.